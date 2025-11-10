Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало
Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра
Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка
Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины
В Киеве запахло переменами: кто претендует на кресло Зеленского
Антипригарное покрытие сдаётся без боя: один привычный жест сокращает жизнь сковороды вдвое
Паста, которая согревает душу: в каждом ингредиенте — уют, аромат и воспоминания о доме
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона

Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы

Шоу-бизнес

Украинские артисты Потап и Настя Каменских возобновили концертную деятельность в Соединённых Штатах. Их выступления проходят преимущественно в небольших заведениях — ресторанах и пабах.

Настя Каменских и Потап
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Настя Каменских и Потап

Как сообщает Telegram-канал SHOT, доходы от таких концертов оказались существенно ниже прежних гонораров. За каждое выступление дуэт получает менее 10 тысяч долларов.

В прошлом году Потап отыграл шесть таких концертов, в то время как Каменских выступила всего три раза.

Выступления проходили в крупных американских городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Стоимость билетов составляла 65 долларов, что значительно доступнее цен на их прежние сольные концерты.

На вопрос зрителей о выборе языка во время концерта в Северной Каролине Каменских ответила, что существует только один универсальный язык — это язык любви. Таким образом артистка прокомментировала исполнение песен на русском вопреки ранее озвученной позиции супруга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Наука и техника
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона
Дорога ровная — аварии нелепые: как дорожный гипноз крадёт секунды реакции и километры памяти
Трое детей перевернули мир Камбербэтча: актёр раскрыл сокровенную тайну
Сидеть больно, лежать невозможно: симптомы, которые выдают ишиас
Алмаз, в котором спрятан океан: случайная находка изменила представление о недрах планеты
Домашняя тренировка без оборудования меняет фигуру быстрее абонемента в зал: как работает табата
Отворачивается — не значит виновата: как понять, что на самом деле чувствует собака
Москва вызывает на ковёр: неработающие граждане попали под прицел налоговой
Домашний уход, способный пробудить сияние: средства, что делают волосы живыми и гладкими без салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.