Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы

Украинские артисты Потап и Настя Каменских возобновили концертную деятельность в Соединённых Штатах. Их выступления проходят преимущественно в небольших заведениях — ресторанах и пабах.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, доходы от таких концертов оказались существенно ниже прежних гонораров. За каждое выступление дуэт получает менее 10 тысяч долларов.
В прошлом году Потап отыграл шесть таких концертов, в то время как Каменских выступила всего три раза.
Выступления проходили в крупных американских городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Стоимость билетов составляла 65 долларов, что значительно доступнее цен на их прежние сольные концерты.
На вопрос зрителей о выборе языка во время концерта в Северной Каролине Каменских ответила, что существует только один универсальный язык — это язык любви. Таким образом артистка прокомментировала исполнение песен на русском вопреки ранее озвученной позиции супруга.
