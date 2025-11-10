Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы

Украинские артисты Потап и Настя Каменских возобновили концертную деятельность в Соединённых Штатах. Их выступления проходят преимущественно в небольших заведениях — ресторанах и пабах.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Каменских и Потап

Как сообщает Telegram-канал SHOT, доходы от таких концертов оказались существенно ниже прежних гонораров. За каждое выступление дуэт получает менее 10 тысяч долларов.

В прошлом году Потап отыграл шесть таких концертов, в то время как Каменских выступила всего три раза.

Выступления проходили в крупных американских городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Стоимость билетов составляла 65 долларов, что значительно доступнее цен на их прежние сольные концерты.

На вопрос зрителей о выборе языка во время концерта в Северной Каролине Каменских ответила, что существует только один универсальный язык — это язык любви. Таким образом артистка прокомментировала исполнение песен на русском вопреки ранее озвученной позиции супруга.