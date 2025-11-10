Ипотека связала руки: что случилось с квартирой Никиты Преснякова в Москве

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков утратил возможность свободно распоряжаться столичной квартирой. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.
Недвижимость в центре Москвы была подарена ему в 2012 году, однако спустя шесть лет Пресняков оформил на неё ипотечный заём. Обязательства перед банком до сих пор не выполнены.
"В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка", — цитирует юриста Дениса Корягина РИА Новости.
До снятия обременения артист не может ни продать, ни подарить объект, стоимость которого превышает 160 миллионов рублей.
В настоящее время Пресняков проживает в Соединённых Штатах. Его возвращение в Россию откладывается из-за профессиональных контрактных обязательств, о которых ранее сообщал его отец.
