Ипотека связала руки: что случилось с квартирой Никиты Преснякова в Москве

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков утратил возможность свободно распоряжаться столичной квартирой. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

Недвижимость в центре Москвы была подарена ему в 2012 году, однако спустя шесть лет Пресняков оформил на неё ипотечный заём. Обязательства перед банком до сих пор не выполнены.

"В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка", — цитирует юриста Дениса Корягина РИА Новости.

До снятия обременения артист не может ни продать, ни подарить объект, стоимость которого превышает 160 миллионов рублей.

В настоящее время Пресняков проживает в Соединённых Штатах. Его возвращение в Россию откладывается из-за профессиональных контрактных обязательств, о которых ранее сообщал его отец.