Совет, меняющий жизнь: что Алла Пугачёва настоятельно рекомендует современной молодёжи

Алла Пугачёва в ходе недавней встречи с блогерами ответила на вопрос о рекомендациях для современной молодёжи.

Фото: Instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва и Максим Галкин

Примадонна призвала новое поколение полагаться только на собственные цели и убеждения. Она подчеркнула важность самостоятельного выбора пути без оглядки на постороннее мнение.

"Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите и всё. Не слушайте никого и делайте своё дело. Вот вам мой совет", — уверенно заявила певица в интервью, данном на улице.

Это заявление прозвучало в период, когда в СМИ активно обсуждается переезд самой Пугачёвой и её супруга, юмориста Максима Галкина*. По данным источников, пара приобрела недвижимость в Болгарии.

* Максим Галкин признан в России иностранным агентом по решению Минюста