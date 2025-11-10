Совет, меняющий жизнь: что Алла Пугачёва настоятельно рекомендует современной молодёжи

Алла Пугачёва в ходе недавней встречи с блогерами ответила на вопрос о рекомендациях для современной молодёжи.
Примадонна призвала новое поколение полагаться только на собственные цели и убеждения. Она подчеркнула важность самостоятельного выбора пути без оглядки на постороннее мнение.
"Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите и всё. Не слушайте никого и делайте своё дело. Вот вам мой совет", — уверенно заявила певица в интервью, данном на улице.
Это заявление прозвучало в период, когда в СМИ активно обсуждается переезд самой Пугачёвой и её супруга, юмориста Максима Галкина*. По данным источников, пара приобрела недвижимость в Болгарии.
* Максим Галкин признан в России иностранным агентом по решению Минюста
