Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Классика, которую все варят неправильно: манная каша без комков и пригорания — секрет в одном движении
Водка спасает не только нервы: несколько капель превращают растения в неприступную крепость
Тайна, ставшая семейным счастьем: Валерия Гай Германика поделилась тем, что долго скрывала
Вы можете проснуться с сияющей кожей — если перед сном сделаете всего одну вещь
180 дней свободы: как Россия и Казахстан упростят работу грузоперевозчикам
Тайное оружие дачников: соль, которая помогает побеждать вредителей и улучшать урожай
Уволились, потом вернулись: 38% сотрудников сделали это — вот почему
Морщины разглаживаются, суставы не скрипят: копеечный продукт заменяет дорогие БАДы с коллагеном
Природа дала им больше: как животные видят, слышат и чувствуют то, что нам недоступно

До сих пор корю себя за её слёзы: в чём Юрий Николаев был виноват перед женщиной всей своей жизни

4:29
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев, чей голос и улыбка долгие годы сопровождали утро миллионов зрителей, ушёл из жизни 4 ноября после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. До последних дней рядом с ним находилась его супруга Элеонора, с которой он прожил в браке полвека. Их союз всегда казался образцом любви и верности, но за этой гармонией скрывалась история испытаний, через которые телеведущий прошёл с трудом и глубоким раскаянием.

Юрий Николаев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Николаев

Любовь с первого взгляда

История их знакомства вполне могла бы стать сценарием романтического фильма. Юрий впервые увидел Элеонору, когда ему было 18 лет, а ей всего 15. Они случайно встретились в троллейбусе. Тогда молодой Николаев не стал проявлять инициативу, но судьба решила иначе — годы спустя их пути вновь пересеклись, и во время одной из встреч будущий телеведущий подарил девушке часы.

"Носи на удачу, пока экзамены сдаёшь", — сказал он.

Он будто знал, что это не последняя их встреча. Так и случилось — вскоре между ними вспыхнули чувства, и начался роман, продлившийся всю жизнь.

Тихое семейное счастье

В отличие от многих звёзд, Юрий Николаев старался не афишировать личную жизнь. Его семья оставалась надёжным тылом, где царили уважение, тепло и взаимная поддержка. Элеонора редко появлялась на публике, предпочитая оставаться в тени мужа, но именно она стала его главным союзником, другом и спасением в сложные годы.

Испытание алкоголем

Однако за внешним благополучием скрывались тёмные страницы. В какой-то момент успешная карьера и высокая нагрузка обернулись для Николаева пагубной привычкой. Он начал злоупотреблять алкоголем, что постепенно стало разрушать и его здоровье, и отношения с близкими.

"Если спрашивают: "Юр, сколько ты выпил?", отвечаю: "Вам не переплыть", — с горечью вспоминал телеведущий.

Иногда он терял контроль над собой, не понимал, где находится, и не мог вернуться домой самостоятельно. Тогда Элеонора обзванивала друзей, чтобы найти мужа и привезти его обратно. Она не упрекала, не кричала — просто ждала и надеялась.

"До сих пор корю себя за её слёзы"

Позднее Николаев признавался, что именно терпение и доброта жены помогли ему выстоять. Он до конца жизни испытывал вину за то, что заставил Элеонору страдать.

"До сих пор корю себя за её слёзы", — говорил он.

Женщина пыталась помочь супругу, обращалась к врачам, искала способы спасти мужа. Но, как сказал ей специалист, без внутреннего решения самого Юрия ничего изменить было невозможно.

Переломный момент

Перелом произошёл, когда телеведущему пригрозили увольнением. Этот удар оказался решающим: Николаев осознал, что может потерять не только карьеру, но и всё, что было для него дорого. С этого момента он взял себя в руки и навсегда отказался от алкоголя.

Близкие вспоминают, что это был тяжёлый, но осознанный шаг. Телеведущий не стал обращаться в клиники, он справился сам — благодаря силе воли и поддержке жены. После этого их отношения стали только крепче.

Верность длиной в жизнь

Юрий и Элеонора прожили вместе пятьдесят лет — редкий случай для шоу-бизнеса, где браки часто не выдерживают испытаний временем. Их союз стал примером настоящей любви, основанной на уважении и взаимной заботе.

После ухода Николаева поклонники оставляли слова поддержки не только в память о телеведущем, но и его жене — женщине, прошедшей рядом с ним весь путь.

Человек, которого помнили

Юрий Николаев останется в памяти зрителей как человек, который умел говорить с публикой просто и искренне. Его программы — "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики" — стали символами целой эпохи.

Но за экранной улыбкой всегда стоял человек, который знал цену боли и прощению. И, возможно, именно это делало его особенно человечным и близким зрителям.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Наука и техника
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Наука и техника
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Полный привод не всегда спасает: скрытые риски кроссоверов на скользких зимних дорогах
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Последние материалы
Уволились, потом вернулись: 38% сотрудников сделали это — вот почему
Морщины разглаживаются, суставы не скрипят: копеечный продукт заменяет дорогие БАДы с коллагеном
Природа дала им больше: как животные видят, слышат и чувствуют то, что нам недоступно
Хотели послушную собаку, а получили невротика: как неправильное наказание ломает психику питомца
До сих пор корю себя за её слёзы: в чём Юрий Николаев был виноват перед женщиной всей своей жизни
Сколько стоит попасть в рай? Жизнь вдали от цивилизации на Кауаи
Французы злорадствуют: Си Цзиньпин одержал первую победу над Трампом. И это только начало
Пушистый рецепт долголетия: собака учит радости, кошка — спокойствию, а вместе они продлевают жизнь
Жидкость, которая решает судьбу машины: стареет быстрее, чем вы успеваете заметить
Фигура держит форму, суставы не болят: как тренироваться дома, чтобы тело слушалось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.