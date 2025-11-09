Сандра — это катастрофа: как старшая дочь Павлиашвили умеет без единой просьбы добиваться своего

Певец Сосо Павлиашвили и его супруга Ирина стали гостями концерта "Звёзды Востока", где с улыбкой рассказали журналистам о жизни своей семьи и подрастающих дочерях — Сандре и Лизе. Артист и его жена поделились забавными подробностями о характерах девочек, подчеркнув, насколько они разные.

"Сандра — это катастрофа": о любимице семьи

Во время общения с прессой Ирина призналась, что старшая дочь Сандра — настоящее испытание для родительских кошельков. По словам супруги артиста, девочка не требует подарков напрямую, но умеет так ловко намекнуть, что родители оказываются без шансов отказаться.

"Сандра — это катастрофа, это ужас. Никаких денег не хватит, чтобы закрыть её хотелки. Но она не выпрашивает, а так дипломатично подводит нас, что мы сейчас должны потратить на неё, что не остаётся выбора", — рассказала Ирина.

Супруги отметили, что, несмотря на расточительность, в Сандре есть врождённое чувство вкуса и стиль, который проявляется буквально во всём — от одежды до поведения. Девочка уже помогает маме подбирать наряды, а также охотно делится модными советами с сыном Сосо от первого брака.

Певец с гордостью добавил, что дочь обладает талантом создавать гармоничные образы из самых простых вещей.

"У неё талант стильно одеваться из ничего", — подчеркнул артист.

Разная философия двух сестёр

Если Сандра, по словам родителей, склонна к импульсивным желаниям и любит окружать себя красивыми вещами, то младшая дочь Лиза — полная её противоположность. В отличие от старшей сестры, она практична, бережлива и совершенно не склонна к тратам.

Ирина добавила, что Лиза уже с раннего возраста проявляет "взрослую рассудительность" — тщательно планирует покупки и всегда задумывается, действительно ли вещь ей нужна.

Семейные будни и воспитание

Павлиашвили известен своей преданностью семье и особым отношением к детям. В интервью он не раз говорил, что старается уделять внимание каждой дочери, несмотря на гастрольный график. По его словам, секрет гармонии в том, чтобы уважать личность ребёнка и не пытаться навязать собственные амбиции.

Певец убеждён, что главное — не контролировать каждую мелочь, а создать атмосферу любви и доверия. Он с улыбкой говорит, что его дочери уже научились добиваться своего, но при этом не переходят грань дозволенного.

Ирина, в свою очередь, признаётся, что девочки вдохновляют её на творчество и помогают оставаться в форме.

Любовь как главный ориентир

Несмотря на все различия характеров, семья Павлиашвили демонстрирует редкий пример гармонии и взаимопонимания. Артист уверен, что именно любовь помогает удерживать баланс между свободой и ответственностью.

Он не скрывает, что быть отцом двух девочек — это не только радость, но и постоянная работа над собой, ведь именно то, какими качествами обладает отец, во многом скажется на их дальнейшей взрослой жизни.