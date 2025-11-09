Первый взлёт поп-дивы и спорный итог: что осталось за кадром сотрудничества Грымова с Алсу

Известный режиссёр и клипмейкер Юрий Грымов поделился воспоминаниями о начале творческого пути певицы Алсу и первых клипах, снятых для неё. Он рассказал, что в конце 1990-х работал с юной исполнительницей по просьбе её отца, но с тех пор не получил ни обещанных подарков, ни слов благодарности.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

Как всё начиналось

По словам режиссёра, их совместная работа с Алсу началась, когда девушка только делала первые шаги на сцене. Тогда её отец, один из самых влиятельных бизнесменов того времени, предложил Грымову заняться продвижением дочери и обещал щедрое вознаграждение.

"Я помню, когда мы только начинали проект с Алсу — я снимал ей все клипы, — её папа, очень богатый и влиятельный человек, сказал мне: "Сделай из неё звезду, я тебе подарю Porsche". Но Алсу не стала звездой, Porsche мне не подарили", — рассказал Юрий Грымов в программе "Однажды" на НТВ.

Эти слова стали одним из самых обсуждаемых фрагментов выпуска.

Первые клипы и атмосфера 1990-х

Дебют Алсу состоялся в 1999 году с клипом на песню "Зимний сон". В съёмках участвовали известные актёры — Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Клип стал заметным событием в отечественной поп-культуре конца девяностых, однако, как признался режиссёр, с благодарностью за работу к нему так никто и не обратился.

"За это платили. Мы терпели. Но мы же работали на себя в том числе. Мне это было интересно делать", — отметил Юрий Грымов.

Он добавил, что проект был профессиональным вызовом, хотя сама музыка ему была далека по духу.

"Ну это же невозможно", — сказал режиссёр, пояснив, что песни Алсу он никогда не слушал в машине.

Работа с Валерием Леонтьевым — противоположный пример

В отличие от холодных отношений с Алсу, Грымов тепло вспоминает сотрудничество с Валерием Леонтьевым. Их творческий тандем начался ещё в 1988 году, когда режиссёр снял клип "Маргарита". Позже они продолжили совместную работу над видео к песням "Мишель" и "Августин".

"Леонтьев всегда благодарил съёмочную группу, устраивал обед или ужин после проекта", — рассказал Юрий Грымов.

По его словам, Леонтьев не только ценил труд команды, но и создавал вокруг себя атмосферу уважения и человеческого участия, чего часто не хватало в коммерческих проектах с молодыми исполнителями.

Интересные факты

Клип "Зимний сон" стал одной из первых российских работ, где использовались кинематографические методы освещения. Юрий Грымов был в числе первых, кто сочетал художественную съёмку и музыкальную постановку, превращая клипы в мини-фильмы. Леонтьев до сих пор хранит афиши съёмок клипа "Маргарита", считая его одним из лучших в своей карьере.