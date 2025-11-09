Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Митя Фомин сорвал ЗОЖ-режим: гастро-спектакль превратился в праздник живота и вдохновения

Певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин стал гостем необычного гастро-спектакля — театрального шоу, где зрителей угощали не только изысканными блюдами, но и музыкальными номерами. Артист с присущим ему юмором рассказал журналистам о своём отношении к еде, гастрономическим привычкам и даже философии питания.

"Готов жрать и метать" — о завершении ЗОЖ-ограничений

Перед началом постановки у певца поинтересовались, какая пища ему ближе — духовная или земная. Фомин не стал скрывать, что после месяца строгих ограничений в питании с удовольствием позволяет себе расслабиться.

"У меня закончился месячник по ограничениям моей ЗОЖ-жизни, и я готов во все тяжкие. Только что были длинные выходные, праздники. Я пришёл сегодня подготовленным — голодным и ещё выпил специальный препарат. Так что я готов жрать и метать", — передаёт слова Фомина "МК".

Как признался певец, гастро-спектакль стал для него отличным поводом объединить две любимые вещи — вкусную еду и яркие впечатления.

"В детстве я любил читать книги за обедом, а тут вообще можно просто есть и смотреть", — добавил певец.

О голоде и вдохновении

Когда у Фомина уточнили, что для него важнее — вкусно поесть или насладиться искусством, он ответил философски. По мнению артиста, одно невозможно без другого.

"Если вы голодны, вряд ли вы будете что-то смотреть. Чтобы у человека была максимальная концентрация внимания, ему как минимум надо быть сытым и довольным", — пояснил он.

Артист подчеркнул, что для него гастрономическое удовольствие — это не просто необходимость, а часть образа жизни и вдохновения. Он считает, что вкусная еда может быть сродни искусству, ведь обе вещи вызывают эмоции, наполняют и придают энергию.

Всеядный гурман

Митя признался, что относится к еде без фанатизма и не придерживается строгих диет. Он называет себя "абсолютно всеядным" и выбирает блюда по принципу вкуса и качества ингредиентов.

"Мне нравится еда, которая приготовлена с душой и из свежих, вкусных продуктов", — рассказал певец.

Фомин с удовольствием готовит дома, хотя делает это нечасто. Среди его фирменных блюд — супы, мясо с картофелем и паста.

"Я сам готовлю, могу сварить суп, запечь мясо, подать картошку, сделать пасту — у меня высокая насмотренность", — поделился артист.

Однако чаще он предпочитает довериться профессионалам.

"Предпочитаю приходить к тем, кто умеет это лучше. Так что-либо ем в заведениях, либо заказываю на дом или покупаю в магазине".

О гастро-спектаклях и вкусе к жизни

Фомин признался, что идея гастро-спектакля ему близка, ведь она объединяет два вида удовольствия — кулинарию и искусство. По его словам, атмосфера мероприятия напомнила ему о старинных традициях, когда трапеза и культура были неразделимы.

Певец отметил, что именно такие проекты помогают человеку почувствовать вкус жизни — буквально и метафорически. Ведь, как считает Митя, насыщенность эмоциями важна не меньше, чем насыщенность питанием.

Здоровье без фанатизма

Хотя артист следит за собой и старается вести активный образ жизни, он не поддерживает крайностей в ЗОЖ. По его мнению, здоровье — это баланс, а не наказание.

Он признался, что старается есть осознанно, выбирать натуральные продукты, пить достаточно воды, но не превращать заботу о теле в культ.

Музыка, энергия и вкус

Фомин считает, что гастрономия и творчество тесно связаны между собой. Как еда питает тело, так музыка питает душу. И именно это сочетание — когда вкус, звук и эмоция сливаются воедино — рождает настоящее удовольствие.

Певец рассказал, что любит экспериментировать не только в студии, но и на кухне. Он сравнивает процесс приготовления блюда с записью песни: и там, и там важна гармония и чувство меры.

Итог

Митя Фомин остаётся одним из тех артистов, кто умеет сочетать самоиронию, искренность и жизнелюбие. Его отношение к еде — отражение характера: без фанатизма, с удовольствием и философией. Для него гастро-спектакль стал не просто ужином, а праздником всех чувств, где важно и то, что на тарелке, и то, что на сцене.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Митя Фомин сорвал ЗОЖ-режим: гастро-спектакль превратился в праздник живота и вдохновения
