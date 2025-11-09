Патриотизм по-французски: Садальский высмеял свадебные образы Шамана и Мизулиной

Актёр Станислав Садальский не обошёл вниманием свадьбу певца Шамана (Ярослава Дронова) и главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, состоявшуюся 5 ноября в Донецке. В своём блоге артист в привычной ироничной манере высказался о торжестве, обратив внимание не на сам факт бракосочетания, а на внешний облик пары. Садальский высмеял наряды новобрачных от французского бренда Saint Laurent, которые, по его мнению, плохо сочетаются с заявленным патриотическим образом молодых.

Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Gorchakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Станислав Садальский

Церемония в Донецке и "патриотичные" образы от Saint Laurent

Свадьба Шамана и Екатерины Мизулиной прошла в столице ДНР, где, как писали СМИ, пара получила благословение на семейную жизнь от настоятеля храма святых Петра и Февронии. Для церемонии жених и невеста выбрали лаконичные наряды: он появился в рубашке цвета хаки, а она — в куртке того же оттенка. Однако внимание публики привлекла не сдержанность образов, а их происхождение.

По информации Telegram-каналов, оба костюма были приобретены в московском ЦУМе и принадлежали коллекции французского модного дома Yves Saint Laurent, переименованного в Saint Laurent. Таким образом, "патриотичная" свадьба обернулась своеобразной рекламой западного люксового бренда.

Садальский о "патриотах в Saint Laurent"

В своём посте Станислав Садальский не удержался от саркастического комментария. Он с иронией отметил, что теперь, после столь "модного" появления в Донецке, Шаману стоит подтвердить свой патриотизм не словами, а делом.

"Шаман и Мизулина в ДНР рекламируют вещи от французского бренда Saint Laurent. Жених и невеста закупились в честь торжества в ЦУМе. Теперь Шаману нужно некоторое время послужить и показать всем, что он настоящий русский", — написал артист.

Пост мгновенно разошёлся по соцсетям, вызвав бурное обсуждение. Пользователи разделились во мнениях: одни поддержали Садальского, посчитав его замечание справедливым, другие — осудили за насмешки над личным событием.

Реакция аудитории

Часть подписчиков Садальского отметила, что его слова звучат логично: если певец публично выступает как патриот, правильнее было бы выбирать отечественные бренды. Пользователи также вспомнили, что Шаман неоднократно подчёркивал свою любовь к России и русской культуре, а его творчество часто ассоциируется с государственными инициативами.

"Если человек называет себя "русским голосом поколения", странно видеть его в Saint Laurent", — писали комментаторы.

Однако другие пользователи посчитали, что в свадебный день каждый имеет право выглядеть так, как хочет, а выбор одежды не должен становиться предметом обсуждения.

История любви на глазах у публики

Роман Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной стал одной из самых обсуждаемых тем 2025 года. Их отношения начались с переписки в соцсетях: Мизулина тогда поделилась песней Шамана "Я — русский", а сам музыкант, впечатлённый вниманием главы "Лиги безопасного интернета", решил познакомиться с ней лично.

В марте Шаман публично признался в любви Екатерине прямо со сцены "Live Арены" во время своего сольного концерта. Тогда он сказал со сцены: "Мы вместе, мы пара". Позже пара не скрывала чувств, появляясь на официальных мероприятиях и публикуя совместные фото.

Осенью 2025 года Ярослав Дронов сделал Екатерине неожиданный подарок — учредил для неё политическую партию под названием "Мы". Этот жест вызвал не меньше разговоров, чем сама свадьба.

Шаман и Мизулина: союз на фоне политики

Их брак стал не просто личным событием, но и символом объединения двух сфер — музыки и общественной деятельности. Екатерина Мизулина известна своей жёсткой позицией в вопросах интернет-безопасности и морали в медиа, а Шаман активно поддерживает патриотические проекты. Поэтому для многих выбор места свадьбы — Донецка — стал логичным шагом.

Тем не менее именно сочетание патриотической риторики с западным люксовым брендом вызвало неоднозначную реакцию. Садальский оказался не единственным, кто обратил на это внимание: в комментариях пользователи шутили, что "любовь — святая, но кутюр — дороже".

Комментарии коллег

Некоторые коллеги артиста предпочли не давать прямых оценок, ограничившись нейтральными фразами. Однако близкие к шоу-бизнесу источники отметили, что Садальский просто озвучил то, что и так обсуждали в закулисье.

Актёр давно известен своим острым языком и не раз позволял себе резкие высказывания в адрес коллег, поэтому его публикацию многие восприняли как "очередную шпильку", а не как нападение.

Итог

Высказывание Станислава Садальского вновь показало, как в современной российской культуре любое событие — даже свадьба — превращается в общественно-политический перформанс. Его саркастическая фраза о "патриотизме в Saint Laurent" быстро стала мемом, а пара Шаман и Екатерина Мизулина — символом парадоксов нового времени, где декларации о простоте и верности отечественным ценностям соседствуют с модой из ЦУМа.