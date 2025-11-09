Он спит меньше, чем отдыхает телефон: как Стасу Михайлову удаётся сохранять энергию при недосыпе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:45
Шоу-бизнес

Певец Стас Михайлов давно заслужил репутацию одного из самых ухоженных и харизматичных артистов российской эстрады. На сцене он всегда выглядит безупречно — в дорогих костюмах, с идеальной осанкой и неизменной улыбкой. Однако за внешней лёгкостью скрывается железная дисциплина и постоянная работа над собой. Артист признался, что поддерживать форму при его плотном графике бывает невероятно сложно, но он не позволяет себе расслабляться ни на день.

Стас Михайлов
Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова
Стас Михайлов

График без передышки

Корреспонденты "МК" встретили Стаса на презентации книги Аллы Крутой. Несмотря на дружескую атмосферу вечера, артист выглядел собранным и энергичным — даже после насыщенного дня.

"Сегодня у меня четыре мероприятия", — признался певец.

И действительно, график Михайлова расписан буквально по минутам: концерты, репетиции, встречи, интервью и участие в светских событиях. Отдых в привычном понимании слова, по признанию артиста, — это роскошь, которую он может позволить себе лишь изредка.

Сон — лучший отдых

Когда журналисты спросили Стаса, как он восстанавливает силы, певец ответил просто: помогает сон.

"Сон, как и у всех", — сказал он.

Однако отличие всё же есть. Если большинству людей для восстановления требуется восемь часов сна, то у Михайлова такой возможности нет.

"Я сплю всего по три-четыре часа. Четыре — это в лучшем случае", — признался артист.

Несмотря на хронический недосып, певец старается не жаловаться. Он убеждён, что сохранять энергию и выносливость ему помогают любовь к делу и ощущение ответственности перед зрителями.

Сила в дисциплине

При всей занятости Михайлов неизменно находит время для тренировок. Он откровенно рассказал, что спорт стал для него не просто привычкой, а необходимостью.

"Только спорт", — коротко сформулировал артист секрет своей формы.

Певец честно признался, что далеко не всегда получает удовольствие от занятий.

"Надо заставлять себя вставать. Мне приходится порой делать это без удовольствия. Поверьте, я не отличаюсь ни от кого из других. Я иду это делать без удовольствия, заставляю. Зато потом себя не сильно ругаю", — пояснил он.

Эта простая философия помогает Михайлову оставаться подтянутым и энергичным. Он не скрывает, что с возрастом тело требует больше внимания, но считает спорт важнейшей составляющей успеха.

Воля сильнее усталости

Несмотря на усталость, постоянные перелёты и недосып, Стас сохраняет оптимизм. Он признаётся, что секрет его внутренней силы — в умении заставить себя действовать, даже когда не хочется. Такой подход к жизни певец считает главным условием профессионального роста и личного развития.

Внешний блеск и внутренняя работа

На светских мероприятиях Михайлов всегда производит впечатление уверенного и безупречно выглядящего мужчины. Но за этим внешним образом — постоянная работа над собой. Он следит за питанием, старается избегать вредных привычек и уделяет внимание не только телу, но и внутреннему состоянию.

Коллеги и друзья отмечают, что артист — человек с сильным характером и требовательный к себе. В его жизни нет места хаосу: всё подчинено чётким правилам и уважению к собственному труду.

Баланс между сценой и жизнью

При всей занятости Стас старается находить время для семьи. Певец неоднократно говорил, что именно близкие помогают ему сохранять равновесие. Они напоминают ему, что за внешним успехом и аплодисментами всегда должна оставаться личная жизнь, искренность и человеческое тепло.

И хотя артист признаёт, что его график порой изматывает, он уверен: иначе нельзя. Сцена для него — не просто профессия, а способ существования.

Главное — не останавливаться

История Стаса Михайлова — пример того, как труд, дисциплина и уважение к своему делу помогают человеку сохранять форму и энергию, несмотря на возраст и нагрузку. Артист не скрывает: да, он устаёт, иногда хочет просто выспаться и ничего не делать, но каждое утро всё равно встаёт, идёт на тренировку, выходит на сцену и снова отдаёт себя публике. И, глядя на его форму, невозможно не согласиться: сила действительно в дисциплине.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
