Он спит меньше, чем отдыхает телефон: как Стасу Михайлову удаётся сохранять энергию при недосыпе

Певец Стас Михайлов давно заслужил репутацию одного из самых ухоженных и харизматичных артистов российской эстрады. На сцене он всегда выглядит безупречно — в дорогих костюмах, с идеальной осанкой и неизменной улыбкой. Однако за внешней лёгкостью скрывается железная дисциплина и постоянная работа над собой. Артист признался, что поддерживать форму при его плотном графике бывает невероятно сложно, но он не позволяет себе расслабляться ни на день.
Корреспонденты "МК" встретили Стаса на презентации книги Аллы Крутой. Несмотря на дружескую атмосферу вечера, артист выглядел собранным и энергичным — даже после насыщенного дня.
"Сегодня у меня четыре мероприятия", — признался певец.
И действительно, график Михайлова расписан буквально по минутам: концерты, репетиции, встречи, интервью и участие в светских событиях. Отдых в привычном понимании слова, по признанию артиста, — это роскошь, которую он может позволить себе лишь изредка.
Когда журналисты спросили Стаса, как он восстанавливает силы, певец ответил просто: помогает сон.
"Сон, как и у всех", — сказал он.
Однако отличие всё же есть. Если большинству людей для восстановления требуется восемь часов сна, то у Михайлова такой возможности нет.
"Я сплю всего по три-четыре часа. Четыре — это в лучшем случае", — признался артист.
Несмотря на хронический недосып, певец старается не жаловаться. Он убеждён, что сохранять энергию и выносливость ему помогают любовь к делу и ощущение ответственности перед зрителями.
При всей занятости Михайлов неизменно находит время для тренировок. Он откровенно рассказал, что спорт стал для него не просто привычкой, а необходимостью.
"Только спорт", — коротко сформулировал артист секрет своей формы.
Певец честно признался, что далеко не всегда получает удовольствие от занятий.
"Надо заставлять себя вставать. Мне приходится порой делать это без удовольствия. Поверьте, я не отличаюсь ни от кого из других. Я иду это делать без удовольствия, заставляю. Зато потом себя не сильно ругаю", — пояснил он.
Эта простая философия помогает Михайлову оставаться подтянутым и энергичным. Он не скрывает, что с возрастом тело требует больше внимания, но считает спорт важнейшей составляющей успеха.
Несмотря на усталость, постоянные перелёты и недосып, Стас сохраняет оптимизм. Он признаётся, что секрет его внутренней силы — в умении заставить себя действовать, даже когда не хочется. Такой подход к жизни певец считает главным условием профессионального роста и личного развития.
На светских мероприятиях Михайлов всегда производит впечатление уверенного и безупречно выглядящего мужчины. Но за этим внешним образом — постоянная работа над собой. Он следит за питанием, старается избегать вредных привычек и уделяет внимание не только телу, но и внутреннему состоянию.
Коллеги и друзья отмечают, что артист — человек с сильным характером и требовательный к себе. В его жизни нет места хаосу: всё подчинено чётким правилам и уважению к собственному труду.
При всей занятости Стас старается находить время для семьи. Певец неоднократно говорил, что именно близкие помогают ему сохранять равновесие. Они напоминают ему, что за внешним успехом и аплодисментами всегда должна оставаться личная жизнь, искренность и человеческое тепло.
И хотя артист признаёт, что его график порой изматывает, он уверен: иначе нельзя. Сцена для него — не просто профессия, а способ существования.
История Стаса Михайлова — пример того, как труд, дисциплина и уважение к своему делу помогают человеку сохранять форму и энергию, несмотря на возраст и нагрузку. Артист не скрывает: да, он устаёт, иногда хочет просто выспаться и ничего не делать, но каждое утро всё равно встаёт, идёт на тренировку, выходит на сцену и снова отдаёт себя публике. И, глядя на его форму, невозможно не согласиться: сила действительно в дисциплине.
