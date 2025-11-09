Так делать невежливо: 13-летняя дочь Бони заставила маму пересмотреть одну привычку

Телеведущая и блогер Виктория Боня, известная своей активностью в социальных сетях и интересом к самосовершенствованию, рассказала, как её 13-летняя дочь Анджелина помогает ей становиться более воспитанной и осознанной. В одном из свежих видео из цикла о материнстве Боня поделилась, что именно дочь нередко делает ей замечания за нарушение элементарных норм этикета — и, как призналась сама звезда, вполне заслуженно.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Замечание от дочери: урок хороших манер

Поводом для откровения стал случай, когда Виктория разговаривала по телефону, включив громкую связь. Девочка, заметив это, вежливо, но уверенно сделала маме замечание.

"Я, когда беру телефон, включаю звонок на громкую связь — такая привычка. Анджелиш говорит, что это неприлично, неуважение. И ведь права! У неё хорошее образование, а у мамы такого не было. Даже голосовые, говорит, нельзя слушать на громкой, когда рядом люди", — рассказала Боня.

Звезда призналась, что не сразу обратила внимание на такую мелочь, но теперь старается следить за собой. По её словам, дочь стала для неё своеобразным "учителем хороших манер", и Виктория с юмором воспринимает её упрёки.

Воспитание и уважение к личным границам

История с телефоном стала для Бони поводом задуматься о важности элементарных правил поведения. Она подчеркнула, что современным детям часто удаётся быть более тактичными и внимательными, чем взрослым.

Теперь телеведущая старается следить за тем, чтобы не мешать окружающим разговорами и уведомлениями. Она осознала, что громкие звонки и прослушивание сообщений в общественных местах действительно могут быть проявлением неуважения к другим.

"Я теперь стараюсь убавлять громкость, когда понимаю, что мешаю. Иногда мы просто не замечаем, как нарушаем личные границы других людей", — добавила Виктория.

Поклонники оценили реакцию звезды, отметив, что Боня не боится признавать свои ошибки и с лёгкостью учится у собственного ребёнка.

Анджелина — маленькая леди с большим чувством такта

Дочь Виктории Анджелина давно вызывает интерес у подписчиков матери. Девочка растёт за границей и получает образование в международной школе, где, по словам Бони, особое внимание уделяется этикету, эмоциональному интеллекту и навыкам общения.

Боня не раз рассказывала, что старается дать дочери то, чего ей самой не хватало в детстве: структурированное воспитание, чувство личного достоинства и уважение к другим людям.

Анджелина уже сейчас демонстрирует независимость и умение выстраивать собственные границы. Она спокойно может сделать маме замечание, если считает, что та нарушает нормы поведения. При этом их отношения остаются тёплыми и доверительными: Боня признаётся, что гордится характером и воспитанностью дочери.

Отношение к критике и самоирония

Для Виктории подобные ситуации — не повод для обиды, а возможность посмеяться над собой и стать лучше. Она отметила, что важно уметь воспринимать замечания даже от ребёнка, если они сделаны по делу.

Поклонники звезды написали в комментариях, что такие истории вызывают уважение: не каждая мать готова публично признать, что её собственный ребёнок оказался более воспитанным.

Впрочем, сама Боня призналась, что именно благодаря дочери становится мягче и терпимее. Она отметила, что Анджелина помогает ей развивать эмпатию и внимательность к людям.

Новое поколение — новые стандарты поведения

История Виктории Бони иллюстрирует, как современные дети, выросшие в мультикультурной среде, нередко оказываются более осознанными и тактичными, чем их родители. Для них нормы поведения и уважения к личному пространству — не формальность, а часть повседневной жизни.

Анджелина стала примером того, как важно воспитывать в детях не только амбиции, но и культуру общения. Боня подчеркнула, что именно эти качества помогают подросткам чувствовать уверенность в любой ситуации — будь то школа, общественное место или публичное мероприятие.

Заключение

История Виктории и её дочери вызвала живой отклик среди подписчиков. Многим родителям показалось, что это прекрасный пример того, как дети могут становиться зеркалом, в котором взрослые видят свои слабые стороны.

Боня призналась, что теперь с улыбкой вспоминает тот случай с телефоном — и каждый раз, когда тянется к громкой связи, вспоминает слова дочери. Для неё это стало напоминанием: быть воспитанным и внимательным — значит уважать не только других, но и себя.