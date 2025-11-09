Подарок, который вернул силы: Лолита спасла Люсю Чеботину после изнурительных гастролей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:51
Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина рассказала трогательную и в то же время забавную историю о том, как коллега по сцене Лолита Милявская помогла ей буквально восстановить силы и вернуть свежий вид после изнурительных гастролей. По словам артистки, один неожиданный подарок стал для неё настоящим спасением.

Люся Чеботина
Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

Волшебный подарок от Лолиты

В интервью Super певица призналась, что Лолита оказалась рядом в тот момент, когда она особенно нуждалась в поддержке. После серии концертов Чеботина чувствовала сильную усталость, а её кожа выглядела не вполне свежо. Именно тогда, за кулисами в Кремле, Милявская принесла коллеге два тюбика косметических масок.

"Мне недавно Лолита подарила невероятные маски. Она заходила ко мне в гримёрку в Кремле и принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом. Честно — Лолита меня тогда спасла! У меня было очень уставшее лицо после гастролей, а эти маски действительно работают", — рассказала Люся Чеботина.

Этот жест тронул певицу: по её словам, внимание и забота от опытной артистки были особенно ценны. Лолита, известная своим чувством юмора и прямотой, не только поддержала коллегу словом, но и поделилась настоящим "секретом красоты", проверенным на собственном опыте.

Любовь к косметике и уходу

Чеботина призналась, что уже давно увлекается уходом за собой и с удовольствием пробует разные косметические средства. По её словам, это не просто часть рутины, а особый ритуал, который помогает ей восстанавливаться и настраиваться перед выступлениями.

"Вот всё, что касается патчей, масочек, кремов, сывороток, — вот это я! Ещё люблю массаж лица", — призналась артистка.

Люся рассказала, что теперь маски, подаренные Лолитой, стали её личным must-have. Перед любыми важными концертами или съёмками она обязательно использует их, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей.

Сценическая дружба без конкуренции

История с подарком от Лолиты наглядно показывает, что в российском шоу-бизнесе всё ещё есть место доброте, дружеским отношениям и взаимной поддержке. Вопреки распространённым мифам о жестокой конкуренции между певицами, пример Чеботиной и Милявской доказывает обратное. Обе артистки с теплотой относятся друг к другу и не скрывают взаимного уважения.

Для Люси такая поддержка особенно значима: она активно развивается в музыкальной карьере, участвует в фестивалях, гастролирует и готовит новые хиты. Подобные моменты заботы, как призналась певица, помогают ей сохранять внутреннее равновесие и не терять уверенности даже в периоды усталости.

Бьюти-рутина звезды

Чеботина отметила, что регулярный уход за кожей стал для неё обязательной частью жизни. Она уверена: в мире постоянных съёмок, стрессов и перелётов важно уметь заботиться о себе. По словам певицы, косметические процедуры и массаж помогают не только выглядеть лучше, но и чувствовать себя гармонично.

Артистка призналась, что для неё важно быть естественной и ухоженной одновременно. Поэтому она предпочитает качественную косметику с натуральными компонентами и внимательно следит за реакцией кожи на новые средства. Певица также не исключает, что в будущем могла бы запустить собственную линию бьюти-продуктов, ведь интерес к косметологии у неё искренний и глубокий.

Лолита — пример уверенности и женской силы

Отдельно Люся подчеркнула, что восхищается Лолитой не только как артисткой, но и как человеком. По её мнению, Милявская — яркий пример женщины, которая умеет быть уверенной, открытой и в то же время невероятно доброй.

Лолита, несмотря на свой провокационный имидж, нередко становится источником вдохновения для молодых артисток, показывая, что искренность и внутренний стержень могут быть не менее притягательными, чем внешняя красота.

Закулисная магия шоу-бизнеса

История Люси Чеботиной — напоминание о том, что за глянцем и блеском сцены скрываются утомительные репетиции, бессонные ночи и постоянные перелёты. И в такие моменты особенно важны внимание и забота, которые способны вернуть силы и хорошее настроение.

Подарок от Лолиты стал для Чеботиной не просто косметическим средством, а символом поддержки, дружбы и женской солидарности. Теперь, как признаётся певица, каждый раз, используя маску, она вспоминает тот вечер и улыбается.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
