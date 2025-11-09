Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила свой 44-й день рождения с роскошным размахом. Праздничный вечер, организованный её супругом, театральным режиссёром Константином Богомоловым, прошёл в столичном заведении под символичным названием Lux Aeterna, что в переводе с латыни означает "вечный свет". Сама именинница выглядела, словно сошедшая со страниц модного журнала — в изысканном наряде и с украшениями, которые стали предметом восхищения и обсуждения гостей.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

Роскошь и стиль на 16,5 миллионов

Главным украшением вечера стало колье Собчак с аквамарином весом 29 карат, стоимость которого, по данным StarHit, достигает 16,5 миллиона рублей. Камень редкой чистоты и необычной вытянутой восьмиугольной формы был оправлен в широкую цепь, инкрустированную бриллиантами. Ювелирное изделие идеально дополнило вечерний образ Ксении и стало его главным акцентом.

Помимо колье, звезда дополнила образ кольцом с крупным камнем стоимостью 1,6 миллиона рублей и сумкой за 400 тысяч. Элегантный образ журналистки включал серый укороченный жакет с белым воротником, длинную юбку с пышным бантом и прозрачный корсет необычного кроя с чёрным лифом. Гости отметили, что Ксения выглядела безупречно и уверенно — в точности соответствуя концепции вечера.

Звёздные гости и атмосфера праздника

На вечеринке собрались представители шоу-бизнеса, политики и театральной среды. Среди приглашённых были Полина Гагарина, Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие знаменитости.

Музыкальным подарком для именинницы стало выступление Лолиты Милявской. Певица выбрала для сцены дерзкий образ: прозрачную сетчатую тунику со стразами и капроновые леггинсы, подчеркнувшие её стройность и уверенность. Лолита исполнила несколько своих хитов и трогательную песню Аллы Пугачёвой "Не делайте мне больно, господа".

Гости праздника делились впечатлениями в соцсетях, отмечая, что атмосфера вечера была камерной и в то же время по-настоящему праздничной. Богомолов, известный своим режиссёрским вкусом и вниманием к деталям, сумел создать пространство, где искусство, мода и чувства слились в единый образ.

Тёплые слова любви

Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало обращение Ксении к мужу. Взяв микрофон, Собчак поблагодарила Константина за организацию торжества и призналась ему в любви перед гостями.

"Кот, это невероятно. Прошло столько лет, и я точно знаю, что пройдёт еще много-много лет, потому что с тобой никогда не знаешь, где заканчивается шутка и начинается жизнь. То, как ты умеешь делать, так никто не умеет. Я тебя люблю", — сказала Ксения Собчак.

Телеведущая добавила, что рядом с Богомоловым она чувствует себя "маленькой глупенькой девочкой", несмотря на солидный возраст и успешную карьеру.

Символика вечера: "вечный свет"

Название торжества — Lux Aeterna — стало не просто данью моде на латинские выражения, но и символом того, как Собчак воспринимает свою жизнь и отношения. Вечный свет — это и внутренняя энергия, и огонь творчества, и чувства, которые не тускнеют с годами.

Ксения известна своей любовью к символизму, и этот вечер стал воплощением её эстетики: внимание к деталям, интеллигентная ирония и осознание ценности момента.

Безупречный образ и уверенность

Собчак неоднократно подчёркивала, что стиль для неё — не просто вопрос моды, а способ самовыражения. Она любит экспериментировать с образами, не боится провокаций, но всегда остаётся в рамках изысканного вкуса. Её юбилей стал подтверждением того, что журналистка умеет делать из любого события перформанс с глубоким смыслом и идеальной постановкой.

В то время как гости наслаждались атмосферой праздника, а Лолита задавала ритм вечеру своими песнями, сама Собчак выглядела спокойной и счастливой. Её блестящая улыбка и открытость в словах к мужу стали главным украшением вечера, затмив даже роскошные украшения и дизайнерский наряд.

Наследие Ксении Собчак

За годы своей карьеры Ксения превратилась из эпатажной "блондинки в шоколаде" в влиятельную фигуру на пересечении журналистики, бизнеса и искусства. Её юбилей показал, что Собчак не просто умеет удивлять публику, но и осознаёт, как важно праздновать жизнь — со вкусом, смыслом и благодарностью.

Она остаётся одной из самых обсуждаемых и стильных женщин страны, чей личный бренд сочетает интеллектуальность, смелость и гламур.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
