Секрет счастья по-грузински: Сосо Павлиашвили рассказал, что для него важнее всего в жизни

2:18
Шоу-бизнес

На концерте "Звёзды Востока" грузинский певец Сосо Павлиашвили поделился своими мыслями о жизни, счастье и значении окружения. По словам артиста, для него самым важным в жизни является наличие рядом честных и добрых людей, ведь вокруг не должно быть ни наркоманов, ни подлецов. Именно в этом, по мнению Павлиашвили, заключается суть счастливой жизни — в окружении, которое поддерживает и вдохновляет на радость.

Сосо Павлиашвили
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сосо Павлиашвили

Счастье в каждом моменте жизни

Сосо Павлиашвили акцентирует внимание на том, что счастье не заключается в материальных благах, а в отношениях и мгновениях. Для него каждый день — это праздник. Он старается делать счастливым каждого, кто его окружает. Павлиашвили подчёркивает, что важны не только большие события, но и малые моменты: объятия, поцелуи без повода и простое внимание.

Артист особенно ценит семейные моменты. Он не раз говорил, что для него семья — это основа счастья. В момент интервью Super он поцеловал своего сына и супругу, напомнив о важности поддержания любви и тепла в семье.

"Друг друга делать счастливыми — вот это самое главное", — добавил он, подтверждая свою веру в силу семейных ценностей.

Планы на будущее

Сосо Павлиашвили, несмотря на то что в июне ему исполнится 62 года, не планирует завершать свою карьеру в ближайшее время. Певец продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и концертами, хотя продюсер Сергей Дворцов считает, что в ближайшие годы певец может уйти из публичного пространства и уступить своё место молодым начинающим исполнителям. Однако, судя по бодрости и энергии Павлиашвили, это произойдёт не скоро и он ещё долго будет оставаться одним из самых ярких представителей шоу-бизнеса.

Заключение

Сосо Павлиашвили продолжает восхищать поклонников не только своим талантом, но и философией жизни. Он умеет ценить важные вещи, такие как семья, искренность и любовь, и всегда напоминает нам, что счастье скрывается в простых, но важных моментах жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
