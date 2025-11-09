Радость, которую не скрыть: в семье Егора Крида ожидается пополнение — певец пока хранит молчание

В семье популярного российского певца Егора Крида грядёт радостное событие — артист готовится стать дядей. Его сестра Полина Майклс объявила, что ждёт ребёнка, и поделилась снимками с гендер-пати. Новость мгновенно разошлась по соцсетям, но сам Крид пока хранит молчание.
Сестра музыканта разместила в своих соцсетях фотографии, на которых запечатлены воздушные шары, торты и кадры с УЗИ. Под одной из публикаций Полина задала интригующий вопрос подписчикам.
"Кто же у нас будет — мальчик или девочка?" — написала Полина.
Судя по снимкам, праздник прошёл в тёплой атмосфере, среди близких и друзей пары. На кадрах заметно, что будущие родители счастливы, а сама Полина буквально светится от радости.
Поклонники поспешили поздравить девушку и выразили уверенность, что Егор Крид будет идеальным дядей.
Хотя имя Полины Майклс известно меньше, чем её брата, она тоже связана с миром искусства. Девушка живёт в Лос-Анджелесе, где строит карьеру в киноиндустрии — снимается в короткометражных проектах и музыкальных клипах, работает с продюсерами и развивает собственный бренд.
Полина не раз рассказывала, что семья поддерживает её выбор. Её родители всегда старались воспитывать детей в атмосфере свободы и творчества.
С Егором у неё тёплые отношения: брат и сестра часто общаются, поддерживают друг друга и иногда пересекаются на семейных праздниках.
Егор Крид давно считается одним из самых узнаваемых исполнителей российской сцены. Его хиты занимают верхние строчки музыкальных чартов, а аудитория на концертах и в соцсетях исчисляется миллионами.
Артист умело балансирует между поп-культурой и интернет-трендами. Он снимает клипы в аниме-стилистике, устраивает стримы в "Роблоксе", активно общается с фанатами и нередко становится героем мемов.
Крид выстраивает образ современного, близкого к аудитории артиста — не только певца, но и блогера, геймера и инфлюенсера.
Если верить комментариям поклонников, новость о беременности Полины Майклс уже вдохновила фанатов на шутки. В соцсетях появились мемы с хэштегом #дядяЕгор, а под публикациями Полины многие отмечают, что малыш родится "в золотой семье".
Сам певец пока не сделал официального заявления, но поклонники ждут, что он не останется в стороне и поздравит сестру публично.
Судя по всему, в ближайшие месяцы у Кридов появится новый член семьи — и это, как отмечают фанаты, "самое важное событие, куда ярче любого релиза или клипа".
Интересно, что в отличие от брата, строящего карьеру в России, Полина Майклс добивается успеха за океаном. Она нередко делится закулисными кадрами со съёмок, участвует в творческих коллаборациях и вдохновляется американской культурой.
Её жизнь в Голливуде — это контраст между семейной теплотой и гламуром шоу-бизнеса. Однако, судя по её публикациям, с появлением малыша приоритеты сместятся в сторону семьи.
Новость о пополнении в семье Кридов стала неожиданным, но очень радостным событием для поклонников артиста. Судьба словно напоминает: даже звёзды, живущие между гастролями и съёмками, остаются прежде всего людьми — с тёплыми чувствами, ожиданием чуда и семейной радостью.
И хотя пока неизвестно, кто появится на свет — мальчик или девочка, одно можно сказать точно: у малыша будет заботливая мама и очень знаменитый дядя.
