Радость, которую не скрыть: в семье Егора Крида ожидается пополнение — певец пока хранит молчание

4:07
Шоу-бизнес

В семье популярного российского певца Егора Крида грядёт радостное событие — артист готовится стать дядей. Его сестра Полина Майклс объявила, что ждёт ребёнка, и поделилась снимками с гендер-пати. Новость мгновенно разошлась по соцсетям, но сам Крид пока хранит молчание.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид

Полина Майклс поделилась новостью о беременности

Сестра музыканта разместила в своих соцсетях фотографии, на которых запечатлены воздушные шары, торты и кадры с УЗИ. Под одной из публикаций Полина задала интригующий вопрос подписчикам.

"Кто же у нас будет — мальчик или девочка?" — написала Полина.

Судя по снимкам, праздник прошёл в тёплой атмосфере, среди близких и друзей пары. На кадрах заметно, что будущие родители счастливы, а сама Полина буквально светится от радости.

Поклонники поспешили поздравить девушку и выразили уверенность, что Егор Крид будет идеальным дядей.

Кто такая Полина Майклс

Хотя имя Полины Майклс известно меньше, чем её брата, она тоже связана с миром искусства. Девушка живёт в Лос-Анджелесе, где строит карьеру в киноиндустрии — снимается в короткометражных проектах и музыкальных клипах, работает с продюсерами и развивает собственный бренд.

Полина не раз рассказывала, что семья поддерживает её выбор. Её родители всегда старались воспитывать детей в атмосфере свободы и творчества.

С Егором у неё тёплые отношения: брат и сестра часто общаются, поддерживают друг друга и иногда пересекаются на семейных праздниках.

Егор Крид — кумир молодого поколения

Егор Крид давно считается одним из самых узнаваемых исполнителей российской сцены. Его хиты занимают верхние строчки музыкальных чартов, а аудитория на концертах и в соцсетях исчисляется миллионами.

Артист умело балансирует между поп-культурой и интернет-трендами. Он снимает клипы в аниме-стилистике, устраивает стримы в "Роблоксе", активно общается с фанатами и нередко становится героем мемов.

Крид выстраивает образ современного, близкого к аудитории артиста — не только певца, но и блогера, геймера и инфлюенсера.

"Дядя Егор": новый этап в жизни певца

Если верить комментариям поклонников, новость о беременности Полины Майклс уже вдохновила фанатов на шутки. В соцсетях появились мемы с хэштегом #дядяЕгор, а под публикациями Полины многие отмечают, что малыш родится "в золотой семье".

Сам певец пока не сделал официального заявления, но поклонники ждут, что он не останется в стороне и поздравит сестру публично.

Судя по всему, в ближайшие месяцы у Кридов появится новый член семьи — и это, как отмечают фанаты, "самое важное событие, куда ярче любого релиза или клипа".

Голливуд, музыка и семейное счастье

Интересно, что в отличие от брата, строящего карьеру в России, Полина Майклс добивается успеха за океаном. Она нередко делится закулисными кадрами со съёмок, участвует в творческих коллаборациях и вдохновляется американской культурой.

Её жизнь в Голливуде — это контраст между семейной теплотой и гламуром шоу-бизнеса. Однако, судя по её публикациям, с появлением малыша приоритеты сместятся в сторону семьи.

Счастье, которое объединяет

Новость о пополнении в семье Кридов стала неожиданным, но очень радостным событием для поклонников артиста. Судьба словно напоминает: даже звёзды, живущие между гастролями и съёмками, остаются прежде всего людьми — с тёплыми чувствами, ожиданием чуда и семейной радостью.

И хотя пока неизвестно, кто появится на свет — мальчик или девочка, одно можно сказать точно: у малыша будет заботливая мама и очень знаменитый дядя.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
