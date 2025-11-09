Такое тёплое и родное: Жасмин раскрыла имя новорождённого внука и поделилась своим восторгом

2:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин, которой недавно исполнилось 48 лет, впервые стала бабушкой и поделилась с поклонниками радостной новостью: теперь в её семье подрастает маленький Борис Михайлович. Артистка рассказала, что испытывает невероятные эмоции от нового этапа в жизни и призналась, что до сих пор не может поверить, что у неё есть внук.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жасмин

Первая встреча с внуком

Звезда эстрады призналась, что её переполняют чувства каждый раз, когда она видит малыша.

"Это слёзы радости, дрожь по телу. Когда берёшь вот этот маленький комочек, который так безумно вкусно пахнет", — приводит слова певицы Super.ru.

По словам артистки, она хотела расцеловать новорождённого в первый же день, но решила проявить осторожность, чтобы не навредить малышу. Тем не менее Жасмин не скрывает, что её переполняет нежность, а имя внука кажется ей очень тёплым и родным.

"Я счастлива, что в нашей семье появился Борис Михайлович", — добавила певица.

Как появился на свет маленький Борис

Ребёнок родился 30 октября, и радостную новость певица объявила прямо со сцены, не скрывая эмоций. Мальчик появился на свет с весом 3,75 кг и ростом 55 сантиметров. Счастливыми родителями стали сын Жасмин Михаил и его супруга Ева, для которых это первый ребёнок.

Семья уже успела отпраздновать появление малыша и провести важную церемонию — обрезание, соблюдая религиозные и семейные традиции.

Новая роль в жизни певицы

Несмотря на радостное событие, артистка признаётся, что пока не успела полностью осознать свой новый статус. Из-за плотного графика и множества рабочих проектов певица "в запаре" и даже не успела вручить подарок молодым родителям. Однако она уверена, что всё впереди, ведь сейчас главное — радость за сына и его семью.

Жасмин с теплотой говорит о том, что её сын Михаил вырос очень ответственным и заботливым человеком, а его жена Ева — настоящая находка для всей семьи.

Радость, которой хочется делиться

Поклонники певицы бурно отреагировали на её признания. В комментариях под публикациями Жасмин поклонники поздравляют её с новым этапом жизни и отмечают, что артистка буквально светится от счастья.

Для самой Жасмин рождение внука стало напоминанием о том, что счастье — не в сцене и не в славе, а в простых, искренних моментах: запахе малыша, тёплых руках сына и улыбке невестки.