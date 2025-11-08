Он начинал с сатиры, она продолжит историей: Симоньян вернёт в эфир свой авторский проект

26 сентября не стало режиссёра, сценариста и телеведущего Тиграна Кеосаяна — ему было всего 59 лет. Спустя 40 дней после утраты супруга главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян впервые публично рассказала, как теперь будет развиваться проект, который долгие годы был неразрывно связан с именем Кеосаяна.

Маргарита Симоньян

Симоньян возобновит собственную программу

В день, когда по православной традиции поминают ушедшего, Маргарита Симоньян обратилась к своим подписчикам в Telegram-канале "Маргарита Симоньян. Литература и История". Она напомнила, что сегодня прошло 40 дней со дня смерти её мужа, и сообщила о решении вернуться к работе.

"40 дней прошло с тех пор, как ушёл Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "ЧТД", которая выходит вместо его "Международной пилорамы", — сообщила Симоньян.

Её документальный проект "ЧТД" (расшифровывается как "Что-то доказать") будет возобновлён и продолжен в эфире телеканала НТВ, заняв слот, где прежде выходила сатирическая передача Кеосаяна "Международная пилорама". По словам журналистки, новые выпуски она посвятит историческим событиям, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Международная пилорама": программа, ставшая визитной карточкой Кеосаяна

Передача "Международная пилорама" появилась в эфире в 2016 году и быстро стала одной из самых обсуждаемых на российском телевидении. Формат шоу сочетал элементы сатиры, пародии и политического комментария. Тигран Кеосаян вёл программу в свойственной ему ироничной манере, не избегая острых тем и громких реплик.

Он часто высмеивал западных политиков, мировые тренды и медийные события, превращая каждую тему в своеобразное театральное действие. Ведущий мастерски балансировал между сарказмом и аналитикой, благодаря чему "Пилорама" обрела преданную аудиторию.

После смерти режиссёра многие зрители и коллеги вспоминали, что именно его харизма и чувство юмора задавали тон всей передаче. Поэтому вопрос, что будет с проектом дальше, оставался открытым — до сегодняшнего дня.

Симоньян продолжит дело мужа по-своему

Решение Маргариты Симоньян не возобновлять "Пилораму", а вернуть в эфир свою программу, выглядит как символический шаг — продолжение общего профессионального пути, но уже в ином формате.

"ЧТД" — авторский документальный проект Симоньян, в котором она исследует исторические события и фигуры XX века, делая акцент на моральных и культурных аспектах. Передача выходила на НТВ с 2020 года, но в последние месяцы не обновлялась.

Теперь журналистка намерена вновь заняться выпуском программы, и, как подчеркнула сама Симоньян, этот цикл будет приурочен к важной для всей страны дате — 80-летию Великой Победы. Вероятно, в рамках проекта зрители увидят эксклюзивные интервью, архивные материалы и редкие документы, связанные с историей войны.

Память, труд и преемственность

Для Маргариты Симоньян это решение стало не просто профессиональным, но и личным шагом. После смерти мужа она долго не появлялась в публичном пространстве, но теперь, по словам близких, возвращается к работе, чтобы сохранить связь с делом, которому Кеосаян посвятил значительную часть жизни.

Её пост в Telegram завершался коротко, без пафоса — но с чувством внутреннего достоинства и стойкости. Фактически Симоньян дала понять, что возвращается не ради карьеры, а ради памяти о человеке, который всегда вдохновлял её своим примером.

Коллеги и зрители в комментариях поддержали журналистку. Многие отметили, что для неё это важный и даже терапевтический шаг: не оставить пустым место мужа, но наполнить его смыслом — своим собственным.

Кто был Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян — режиссёр, сценарист, актёр и телеведущий, один из самых заметных представителей российского телевидения и кинематографа 1990—2020-х годов. Он снял фильмы "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Семь дней Петра Семёныча" и многие другие.

На телевидении Кеосаян прославился как остроумный публицист с независимым взглядом. Его "Пилорама" стала площадкой, где политическая сатира соседствовала с театральной экспрессией, а сам ведущий — с неизменным чувством самоиронии — превратился в символ эпохи постмодерна на ТВ.

Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года после продолжительной болезни. Его уход стал большой утратой для российского медиа-сообщества.

Вместо точки — продолжение

Возобновление "ЧТД" — не просто возвращение Симоньян на экран, но и попытка сохранить преемственность, которой славилась их творческая семья. И если Кеосаян говорил с публикой языком сатиры, то Симоньян продолжит разговор языком фактов и истории.

Так или иначе, эфирное время, некогда принадлежавшее Тиграну Кеосаяну, вновь наполнится его духом — только теперь через голос его супруги.