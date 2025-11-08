Благодаря Юрию Николаеву Пелагея поняла одну вещь: теперь её слова звучат особенно горько

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:27
Шоу-бизнес

В Москве прошла церемония прощания с легендарным телеведущим Юрием Николаевым, и проститься с ним пришли десятки известных артистов, коллег и поклонников. Среди тех, кто отдал дань памяти, — певица Пелагея, для которой Николаев стал примером профессионализма и человеческой теплоты.

Пелагея
Фото: commons.wikimedia.org by Skrivuts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пелагея

Пелагея пришла с красными розами

Как пишет Telegram-канал Starhit.ru, певица появилась на церемонии с большим букетом алых роз — символом глубокого уважения и признательности. Пелагея не стала делать громких заявлений, но в своей речи призналась, что именно благодаря Юрию Николаеву поверила в добро и человечность на телевидении, где, по её словам, далеко не всегда царит искренность.

"Благодаря Юрию Александровичу я поняла одну вещь: на телевидении тоже есть хорошие и настоящие люди", — сказала певица.

Для Пелагеи участие в церемонии стало не просто знаком уважения — она призналась, что телеведущий повлиял на её мировоззрение и отношение к профессии.

Николаев как пример

Пелагея подчеркнула, что с теплотой вспоминает все встречи с Николаевым. Когда она только начинала карьеру, телеведущий поддерживал молодых артистов, помогал советами и всегда оставался доброжелательным, несмотря на свой высокий статус.

"Когда я сама стала "тётенькой из телевизора", я старалась следовать его примеру", — поделилась артистка.

Юрий Николаев всегда отличался особым отношением к своим гостям. Он никогда не позволял себе грубости или высокомерия, предпочитая говорить с каждым на равных. Его телепередачи — от "Утренней звезды" до "Достояния республики" — стали настоящей школой телевидения для нескольких поколений зрителей и артистов.

Атмосфера церемонии

К гробу Николаева несли цветы не только известные артисты, но и обычные зрители, которые выросли на его программах.

Рядом с семьёй телеведущего замечены его коллеги по цеху, представители телевидения, а также многие исполнители, для которых он в своё время стал проводником в мир шоу-бизнеса.

Многие пришедшие отметили, что Юрий Александрович был человеком редкого обаяния и достоинства. Даже спустя десятилетия он оставался символом "той самой" эпохи телевидения — доброй, искренней, человеческой.

Жизнь и наследие

Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Он был не просто телеведущим, а настоящим символом советского и российского эфира. Его программы объединяли поколения, а его имя ассоциировалось с качественным телевидением без фальши.

За годы карьеры Николаев создал и вёл множество проектов, которые по сей день считаются эталоном: "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики". Он открыл дорогу в мир искусства десяткам исполнителей, включая Аллу Пугачёву, Валерия Леонтьева, Пелагею и других.

Коллеги и артисты называют Николаева человеком с большой буквы, для которого телевидение было не просто профессией, а миссией — дарить людям радость, вдохновение и веру в добро.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
