От звука гитар до звона монет: дом Оззи Осборна продают по цене, доступной только избранным

Квартира легендарного музыканта Оззи Осборна, ушедшего из жизни летом 2024 года, выставлена на продажу в Западном Голливуде. Этот лот уже привлёк внимание поклонников рока и ценителей роскошной недвижимости. Дом, где находится квартира, считается одним из самых престижных жилых комплексов Калифорнии, а его стоимость вполне отражает статус владельца — "крёстного отца хэви-метала".

Фото: flickr.com by Chicks With Guns Magazine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оззи Осборн

Элитное жильё в сердце Голливуда

По данным издания New York Post, апартаменты оцениваются в 2,3 миллиона долларов. Семья Осборнов приобрела их всего два года назад — в 2022-м — за 2,2 миллиона и теперь решила расстаться с собственностью. Несмотря на скромную по голливудским меркам площадь — около 111 квадратных метров, квартира отличается роскошной отделкой и продуманной планировкой.

В апартаментах — одна спальня с выходом на террасу, два санузла, просторная гостиная с панорамными окнами и мраморная кухня с современной бытовой техникой. С десятого этажа открывается вид на центр Западного Голливуда, а интерьер выдержан в светлых, лаконичных тонах, характерных для домов знаменитостей, привыкших к простору и комфорту.

Комплекс, в котором находится квартира, предлагает жильцам весь спектр удобств: круглосуточную охрану, услуги консьержа, фитнес-зал, бассейн, паровую баню и кладовые помещения.

Инвестиции семьи Осборнов

Это не единственная недвижимость семьи Осборнов в этом доме. Как сообщает издание, в октябре 2024 года они уже продали ещё одну квартиру в том же комплексе за 4,4 миллиона долларов. Очевидно, продажа нынешнего объекта — часть общего решения семьи сократить владения в США.

Любопытно, что эта квартира ранее сдавалась в аренду. В феврале 2024 года арендная плата составляла 9,5 тысячи долларов в месяц, что делало объект привлекательным как для состоятельных арендаторов, так и для инвесторов.

Подобные квартиры в Западном Голливуде традиционно пользуются высоким спросом: район славится не только культурной жизнью, но и удобным расположением: поблизости находятся студии, рестораны, бутики и известные концертные площадки.

Последние годы жизни музыканта

Оззи Осборн, один из самых влиятельных рок-музыкантов XX века, умер 22 июля 2024 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца, осложнённые ишемической болезнью и болезнью Паркинсона, с которой он боролся на протяжении последних лет.

Несмотря на ухудшение здоровья, Осборн до последних месяцев оставался активным: работал над мемуарами, принимал участие в семейном реалити-проекте и поддерживал связь с фанатами. Его смерть стала большой утратой для музыкального мира.

Наследие и память

Оззи Осборн по праву считается иконой мирового рока. Как фронтмен группы Black Sabbath он заложил основы жанра хэви-метал и оказал огромное влияние на поколения музыкантов. Его сольная карьера, начавшаяся в 1980-х, принесла ему миллионы поклонников и целый ряд хитов, вошедших в историю — от Crazy Train до No More Tears.

Семья музыканта — супруга Шэрон и дети Джек, Келли и Эйми — активно поддерживают память об артисте. По слухам, они планируют создание мемориального фонда, который займётся поддержкой молодых музыкантов и пациентов с болезнью Паркинсона.

Интерес к личной жизни

После смерти Осборна внимание фанатов и коллекционеров привлекла не только его музыка, но и предметы, связанные с его личной жизнью. Продажа квартиры в Голливуде стала одной из таких тем: эксперты отмечают, что интерес к вещам, принадлежавшим рок-звёздам, неизменно поднимает их рыночную стоимость.

Риелторы не исключают, что объект может быть продан дороже заявленных 2,3 миллиона долларов, особенно если покупателем окажется поклонник творчества Осборна или коллекционер из музыкальной индустрии.

Символический финал

Продажа квартиры в Голливуде — это своего рода завершение главы, связанной с американским периодом жизни семьи Осборнов. Когда-то именно здесь проходили самые яркие годы карьеры Оззи, здесь снимались легендарные эпизоды реалити-шоу "Семейка Осборнов", а теперь эти стены станут частью чьей-то новой истории.

Имя Оззи Осборна навсегда останется синонимом рока, дерзости и неподдельной харизмы. И, возможно, будущий владелец квартиры на 10-м этаже почувствует в этих стенах тот самый дух свободы, который сделал Осборна легендой.