Идеальные снаружи, потерянные внутри: Собчак заговорила о мужчинах, которых никто не ждёт

Ксения Собчак вновь спровоцировала оживлённую дискуссию в Сети, подняв тему, которая волнует многих современных мужчин и женщин. Телеведущая и предприниматель поделилась наблюдениями о так называемых "достигаторах" — обеспеченных, амбициозных холостяках, жалующихся на трудности в поиске "настоящих" женщин. В своём блоге она подробно объяснила, почему такие мужчины часто не могут построить гармоничные отношения.

Мужчины-достигаторы и их запросы

По словам Собчак, многие её знакомые из числа состоятельных холостяков регулярно обращаются к ней с одной и той же просьбой: познакомить с умной, красивой, самодостаточной женщиной, которая при этом не имеет отношения к эскорт-среде. Однако, как отмечает телеведущая, за этим якобы "идеальным" запросом часто кроется внутреннее противоречие.

"Такие мужчины-достигаторы крайне избалованы женским вниманием и хотят, чтобы женщина жила исключительно их жизнью и интересами. А умной и самостоятельной это зачем?" — написала Ксения Собчак.

По мнению журналистки, многие представители успешного мужского круга не готовы к равноправным отношениям. Им нужны партнёрши, которые будут восхищаться ими, но при этом не претендовать на собственное мнение или пространство.

Женщины, которые выбирают себя

Телеведущая подчеркнула, что современные женщины, добившиеся успеха в профессии, не стремятся к роли "дополнения" к чьей-то жизни. Они хотят строить отношения на уважении и балансе, а не на подчинении.

"Реализованная в карьере женщина хочет проживать свою жизнь, а не чужую", — отметила Собчак.

Она считает, что в нынешней реальности всё больше женщин понимают свою ценность и не готовы жертвовать личными целями ради чужих амбиций. И именно это вызывает внутренний конфликт у тех мужчин, которые привыкли к вниманию и обожанию, но не к равноправию.

Несовместимость запросов

Собчак с иронией добавила, что многие "достигаторы" не осознают противоречий в своих желаниях. С одной стороны, они мечтают о ярких, умных, образованных женщинах, с другой — ждут, что те растворятся в их мире. В итоге им приходится выбирать между комфортом и настоящим партнёрством.

"Либо подстраивайтесь и растите, либо занижайте планку, летите в Дубай, знакомьтесь с эскортом — и будет вам счастье", — заявила телеведущая.

По её словам, мужчинам стоит перестать идеализировать "совершенные" образы и начать развиваться самим. Ведь если мужчина действительно зрелый и уверенный, рядом с ним сможет быть сильная женщина, а не только та, которая восхищается издалека.

Женщины больше не ищут "папочек"

Собчак отметила, что в обществе постепенно меняются установки. Всё меньше женщин готовы строить отношения по старому принципу, когда мужчина — "добытчик", а женщина — благодарный "тыл". Современные женщины работают, зарабатывают, путешествуют, инвестируют и создают бизнесы, а потому ищут партнёров, а не спонсоров.

Такие отношения, уверена телеведущая, требуют зрелости от обеих сторон. Ведь построить гармонию возможно только тогда, когда партнёры не соревнуются, а поддерживают друг друга.

Ирония Собчак и реакция Сети

Пост Ксении вызвал бурную реакцию. Одни подписчики поддержали телеведущую, соглашаясь, что мужчинам действительно стоит пересмотреть свои ожидания. Другие же упрекнули её в снобизме и излишней категоричности.

Некоторые пользователи с сарказмом заметили, что "умных, красивых и скромных" женщин, которых ищут такие мужчины, просто не существует — ведь сильная личность всегда вызывает тревогу у тех, кто привык к одобрению.

Сама Собчак, похоже, ожидала подобной реакции. Её пост завершался фразой, ставшей афоризмом.

"Та женщина, которую вы выбираете, говорит о вас гораздо больше, чем Ferrari в гараже и Patek на руке", — написала знаменитость.

Взгляд со стороны

Высказывание телеведущей оказалось в тренде дискуссий о гендерных ролях и равноправии. Современные отношения всё чаще строятся не на статусе, а на личной зрелости. И, как отмечают социологи, именно этот переходный этап вызывает конфликты — между старой моделью брака и новой, где партнёры стоят на равных.

Собчак в своём типичном ироничном стиле лишь озвучила то, о чём многие давно говорят или молчат. Её позиция близка тем, кто устал от иллюзий и хочет честного разговора о том, почему богатые мужчины часто одиноки, а успешные женщины не соглашаются на меньшее, чем взаимное уважение.