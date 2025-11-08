Вернулся, будто ничего не было: Максим Галкин* снова разделил публику на ненавистников и фанатов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Уехавший из России муж Аллы Пугачёвой — юморист Максим Галкин* — вновь оказался в центре громкого скандала. Поводом для обсуждений стало его возвращение в Израиль, где, по словам местных жителей и пользователей Сети, артист намерен провести серию концертов ради заработков. Многие посчитали это лицемерным поступком и обвинили Галкина* в бездушии и отсутствии совести.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Возвращение после побега

После начала конфликта на Ближнем Востоке в 2023 году Галкин* поспешно покинул Израиль, где ранее проживал вместе с Аллой Пугачёвой и детьми. Тогда артист уверял, что делает это ради безопасности семьи и планирует временно остановиться на Кипре, где у супругов есть недвижимость. Однако, как выяснилось недавно, шоумен вновь вернулся в Израиль — и не просто так.

По данным СМИ, Галкин* запланировал гастрольный тур, в рамках которого проведёт 13 концертов в ноябре. Предполагается, что за это время он заработает около 30 миллионов рублей. Эта новость вызвала бурю эмоций среди жителей страны, которые не скрывают возмущения его поступком.

"Наш "донор для военных" в первую же тревогу благоразумно сбежал на Кипр. Теперь он наведывается только за гонорарами. Пока одни в окопах, этот "артист" в поисках наживы курсирует между уютными заграничными гнёздышками", — цитируют слова пользователей израильские издания.

Волна негодования в Сети

Соцсети буквально взорвались комментариями, в которых Галкина* обвиняют в двойных стандартах. Одни упрекают его в трусости, другие — в лицемерии и отсутствии моральных принципов.

"Обалдеть — ну ни стыда, ни совести. Ему самому нормально за такое своё срамное поведение?" — пишет один из пользователей.

"И зачем нам такой "перевёртыш", чья главная принципиальность — быть подальше от любых проблем?" — добавляет другой.

Некоторые комментаторы отметили, что шоумен проявил себя как человек, который предпочитает комфорт и прибыль даже в сложные времена. По их мнению, артист возвращается в страну только ради денег, не проявляя никакой солидарности с теми, кто остался.

Семья и жизнь за границей

После отъезда из России в 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачёва поселились в Израиле вместе с детьми — Лизой и Гарри. Поклонники пары долго спорили, навсегда ли они покинули родину или это временное решение. Позднее стало известно, что супруги приобрели дом и на Кипре, где живут большую часть времени.

Певица почти не появляется на публике, а Галкин* активно гастролирует по Европе, США и Израилю, выступая с юмористическими монологами. Его концерты, как правило, проходят с аншлагами среди русскоязычных эмигрантов, хотя часть зрителей обвиняет артиста в политизированности и циничном отношении к публике.

Деньги против репутации

Несмотря на волну критики, возвращение Галкина* в Израиль можно объяснить и прагматично: артист продолжает зарабатывать, ведь концерты остаются его основным источником дохода. По оценкам продюсеров, выступления комика приносят ему от двух до трёх миллионов рублей за вечер, что позволяет сохранять привычный уровень жизни.

Однако многие отмечают, что репутационные потери могут оказаться куда серьёзнее. Имя Галкина* уже не впервые упоминается в скандалах, связанных с эмиграцией и отношением к России. В Израиле же теперь к нему относятся настороженно — особенно после того, как артист покинул страну в разгар военных событий.

"Ни стыда, ни Родины", — подытожил один из комментаторов в обсуждении возвращения Галкина*.

Реакция публики и коллег

Некоторые коллеги артиста стараются не высказываться публично, чтобы не попасть под волну критики. Тем не менее в кулуарах шоу-бизнеса обсуждают, что возвращение Галкина* в Израиль — шаг рискованный, но закономерный. Шоумен всегда жил гастрольной жизнью и, по словам знакомых, не может долго без сцены.

Близкие к артисту источники утверждают, что он не собирается оправдываться перед публикой. В его окружении говорят, что Галкин* просто делает своё дело и не обращает внимания на негатив.

Как живёт Алла Пугачёва

Тем временем Алла Пугачёва остаётся в тени. После смерти телеведущего Юрия Николаева она опубликовала лишь один пост в соцсетях, что вновь привлекло внимание к её жизни за границей. Певица крайне редко появляется на публике, ограничиваясь встречами с друзьями и поездками по Европе.

Многие поклонники Примадонны считают, что именно Галкин* является главным инициатором их жизни вне России. Однако сам артист ранее заявлял, что их решение было обоюдным и Пугачёва поддержала его в трудный период.

Итог

Возвращение Максима Галкина* в Израиль вновь поставило его в центр общественного внимания. Для одних он остаётся востребованным артистом, для других — человеком, готовым ради выгоды игнорировать моральные принципы. Как бы то ни было, его гастроли обещают быть успешными, но цена за них — репутация, которая с каждым новым скандалом становится всё более противоречивой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
