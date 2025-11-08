Гнилая рожа, я убью тебя: Кушанашвили вспомнил, как Антонов до дрожи испугал Иванушек International

5:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили вспомнил одну из самых скандальных историй 90-х, связанную с народным артистом Юрием Антоновым и участниками популярной группы "Иванушки International". Тележурналист рассказал, что композитор, известный своим непростым характером, однажды вступил в конфликт с молодыми артистами, который закончился настоящим скандалом.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Aleksandrov / Андрей Александров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Юрий Антонов

Как всё началось

По словам Кушанашвили, инцидент произошёл во время гастрольного тура по Поволжью. Во время одной из остановок солист "Иванушек" Кирилл Андреев решил поприветствовать мэтра, спев несколько строк из знаменитой композиции Антонова "Море". Казалось бы, жест был дружеским и уважительным, но музыкант воспринял его совсем иначе.

"Он говорит: "Ещё раз, гнилая твоя рожа, запоёшь эту песню, которую такие, как ты, петь не должны, я убью тебя!" — процитировал Юрия Антонова Отар Кушанашвили.

По воспоминаниям телеведущего, народный артист отреагировал крайне агрессивно, чем ошарашил присутствующих. Андреев попытался объяснить, что не хотел задеть композитора и просто хотел выразить уважение к его творчеству, однако тот слушать его не стал.

Обострение конфликта

Когда к разговору подключился другой участник коллектива — покойный Олег Яковлев, ситуация лишь усугубилась. Музыкант, пытаясь разрядить обстановку, тоже запел "Море", надеясь расположить мэтра к себе. Однако Антонов, по словам Кушанашвили, пришёл в ярость и приказал Яковлеву немедленно замолчать.

Журналист отметил, что к концу вечера атмосфера стала настолько напряжённой, что даже охрана начала опасаться продолжения конфликта. Казалось, что ситуация может выйти из-под контроля, если кто-то не вмешается.

Кульминация: встреча с "рыжим Иванушкой"

По воспоминаниям Кушанашвили, окончательно терпение Юрия Антонова лопнуло, когда к нему подошёл Андрей Григорьев-Аполлонов — "Рыжий" из "Иванушек". Он хотел как-то примирить стороны и поблагодарить артиста за музыку, на которой выросло целое поколение. Однако добрые намерения вновь обернулись против него.

Сначала Антонов, по словам Отара, проигнорировал протянутую руку певца, а затем резко оборвал его фразу благодарности. После этого конфликт стал достоянием не только очевидцев, но и музыкального сообщества.

Последствия скандала

Когда гастрольный тур подошёл к концу, история не забылась. По возвращении в Москву, как утверждает Кушанашвили, у народного артиста возникли проблемы из-за его вспыльчивости. Говорят, что "братва", связанная с Григорьевым-Аполлоновым, решила лично разобраться с композитором за грубое обращение к "Иванушкам".

К счастью, конфликт не перерос в физическое противостояние, но надолго стал предметом обсуждения среди артистов и продюсеров. По словам Отара, даже спустя годы Юрий Антонов вспоминал этот случай с раздражением и считал, что молодые артисты тогда проявили неуважение.

Вспыльчивый характер Юрия Антонова

Кушанашвили добавил, что подобные истории не редкость для композитора. За свою долгую карьеру Юрий Михайлович неоднократно вступал в споры с коллегами по цеху и нередко высказывал недовольство современным музыкальным поколением. По словам журналиста, Антонов всегда был требователен и крайне чувствителен к тому, как другие исполняют его песни.

В 90-е годы, когда "Иванушки International" только набирали популярность, их лёгкий поп-стиль многим мэтрам советской эстрады казался поверхностным. Возможно, именно это и стало причиной, по которой Антонов воспринял исполнение своей песни молодыми артистами как неуважение.

Реакция поклонников и коллег

История, рассказанная Кушанашвили, вызвала бурное обсуждение среди поклонников отечественной эстрады. Одни считают, что Юрий Антонов просто не смог смириться с тем, что новое поколение исполняет его хиты в более лёгком, развлекательном формате. Другие, напротив, уверены, что композитор имел полное право защищать собственное творчество от, как ему казалось, поверхностного отношения.

Сам Кушанашвили подчеркнул, что не питает злобы к Антонову, но признаёт, что тот часто мог быть излишне резким и нетерпимым к коллегам.

Журналист также отметил, что с годами композитор стал менее публичным и всё реже появляется на светских мероприятиях, предпочитая уединённый образ жизни.

Итог

История с "Иванушками" — один из тех эпизодов, которые наглядно показывают сложные взаимоотношения поколений в российском шоу-бизнесе. Для одних это был курьёз, для других — пример того, как творческие амбиции и гордость могут привести к конфликту даже между талантливыми людьми.

Отар Кушанашвили не впервые вспоминает такие истории, но именно эта, по его признанию, запомнилась ему больше всего — ведь она стала своеобразной иллюстрацией того, насколько тонка грань между уважением и обидой в мире артистов.