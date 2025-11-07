Юрий Лоза уверен: первую гитару нужно не учить, а лечить — и только потом играть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Начинающему музыканту важно не только выбрать подходящую гитару, но и сразу привести её в рабочее состояние — об этом рассказал певец Юрий Лоза.

Юрий Лоза.
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Лоза.

По его словам, успех в обучении зависит не столько от таланта, сколько от правильного подхода к инструменту и осознанных целей.

С чего начать обучение игре

Артист отметил, что первый шаг для новичка — определиться с тем, зачем он берётся за инструмент. Кто-то хочет играть для души, кто-то мечтает о сцене, и от этого зависит выбор как гитары, так и способа обучения.

"Для начала надо определиться — каковы цели и задачи, какую музыку намерен играть начинающий и до каких пределов он собирается дойти в освоении гитары", — сказал певец Юрий Лоза.

Музыкант подчеркнул, что важно не экономить на качестве. После покупки гитару необходимо отнести к мастеру, который проведёт тонкую доводку — отрегулирует высоту струн, анкерный стержень и мензуру. По словам Лозы, это позволит избежать боли в пальцах и проблем со звучанием, которые часто отпугивают новичков, сообщает Газета.Ru.

Самостоятельно или с преподавателем

Осваивать инструмент можно разными способами. Лоза считает, что при наличии мотивации и усидчивости гитарист способен многому научиться самостоятельно. Однако педагог способен ускорить процесс, помогая избежать ошибок в постановке рук и ритмике.

Певец посоветовал выбирать наставника исходя из музыкального направления, которое ближе ученику, — будь то классика, рок или авторская песня. В качестве альтернативы можно использовать видеоуроки, самоучители и разборы известных композиций. Главное, подчеркнул артист, — сохранять интерес и практиковаться регулярно, ведь только постоянная игра помогает развивать слух и чувство ритма.

Музыка и воспитание

Ранее Юрий Лоза говорил о важности нравственного воспитания в семье. Он убеждён, что родители должны помогать детям формировать внутренние ориентиры, в том числе через искусство. В пример певец привёл случай, когда показал сыну фильм "Реквием по мечте", чтобы вызвать у него стойкое неприятие наркотиков.

Такой подход, по словам Лозы, помогает вырастить личность, способную отличать настоящее от искусственного — и в музыке, и в жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
