Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы ищут пирамиды, а упускают главное: где Египет раскрывает свои настоящие тайны
Африка теряет дыхание: гиганты саванны остаются без крылатых хранителей — природа готовит прощание
Залили, засушили, недосмотрели — и всё же шанс есть: как оживить домашний сад без магии
Машина с собственным мнением: как искусственный интеллект Bosch меняет водителей
Морщины исчезают, как по волшебству: простое движение для молодости кожи
Охота под прикрытием игры: что скрывают кошачьи забавы, которые кажутся безобидными
Кружка какао вместо тренировки: как напиток поддерживает сердце при сидячей работе
Тень не враг, а союзник: растения, которые расцветают вдали от солнца — живой оазис в полумраке
Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой

Не всё так очевидно: пользователи Сети выдвинули версии, почему Малахов скрывает сына

4:38
Шоу-бизнес

Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева не часто делятся подробностями личной жизни, особенно когда речь идёт об их восьмилетнем сыне Саше. С момента его рождения звёздная пара ни разу не показала малыша широкой аудитории, что породило немало слухов и обсуждений. В интервью и публичных заявлениях Малахов всегда подчёркивает, что они с супругой решили придерживаться принципа защиты личного пространства своего ребёнка.

Андрей Малахов
Фото: archive.government.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Малахов

Почему Малахов не показывает сына?

Андрей Малахов объяснил, что не считает нужным показывать сына на публике. Он уверен, что публичная жизнь может оказать негативное влияние на его развитие и психоэмоциональное состояние.

"Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться", — пояснил Малахов в одном из интервью.

По словам телеведущего, он и Наталья Шкулева тщательно оберегают ребёнка от лишнего внимания, считая, что для него важно иметь возможность расти и развиваться в спокойной, комфортной атмосфере. К тому же, несмотря на то что Андрей и Наталья — публичные личности, они оба имеют чёткое представление о том, как важно сохранить границу между личной жизнью и публичной деятельностью.

Общественное мнение

Однако, как пишет Teleprogramma.org, мнение, что сын Малахова должен быть защищён от светских камер и лишнего внимания, вызвало разногласия среди поклонников и интернет-пользователей. Одни поддерживают решение пары, считая, что ребёнок должен иметь право на частную жизнь вдали от давления, связанного с известностью его родителей.

"Молодцы, так и надо. Пусть ребёнок живёт в семье счастливо без назойливых кинокамер", — написала Надежда П. в комментариях, поддерживая мнение Малахова.

Многие считают, что родителям стоит придерживаться этого решения, чтобы защитить Сашу от возможных проблем с психикой, с которыми сталкиваются дети, чьи жизни становятся предметом публичного обсуждения. Действительно, можно вспомнить множество примеров из жизни звёздных семей, когда дети становились жертвами излишнего внимания СМИ и общественности.

"Правильно делают, что скрывают сына от общественности. Меньше грязи и сплетен", — поделилась Любовь Колобкова, поддерживая подход пары.

Однако другие пользователи социальных сетей не разделяют точку зрения телеведущего и его супруги. Некоторые считают, что стремление Малахова скрывать сына может быть связано с более глубокими и не всегда очевидными причинами. Например, Татьяна Мирош выразила мнение, что скрытность семьи может означать, что "есть что скрывать". Она считает, что публичным личностям стоит проявлять большую открытость, особенно когда речь идёт о таких важных аспектах их жизни, как дети.

Некоторые также обратили внимание на контраст между тем, как Малахов охраняет личную жизнь своей семьи, и его активностью в обсуждении чужих семейных вопросов. Например, другая пользовательница Ольга прокомментировала ситуацию с сарказмом.

"Вот неплохо было бы, если бы Малахов с таким же трепетом и пиететом и к чужой личной жизни относился и по отношению к другим деликатность и тактичность проявлял", — написала она.

Для неё выбор Малахова скрывать сына выглядит несколько противоречивым, особенно с учётом того, что сам телеведущий нередко комментирует чужие семейные дела и высказывает мнение о личной жизни других известных людей.

Заключение

На сегодняшний день решение Андрея Малахова и Натальи Шкулевой о скрытности своей личной жизни продолжает быть актуальной темой для обсуждения среди поклонников и общественности. Вопрос о том, стоит ли показывать детей знаменитостей, всегда вызывает горячие споры. Всё больше знаменитых родителей начинают оберегать жизнь своих детей от общественного внимания, придерживаясь мнения, что лучше оградить их от медийной активности.

Будет ли Малахов и дальше придерживаться своей политики в отношении сына или изменит её в будущем — покажет время. Однако одно ясно точно: стремление к приватности в жизни своих детей является выбором, который, как и все личные решения, часто становится предметом обсуждения, критики и восхищения со стороны широкой аудитории.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Домашние животные
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новости спорта
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Популярное
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени

Вечная мерзлота хранит не только останки древних существ, но и человеческие тайны, которые способны перевернуть наше понимание истории.

Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Последние материалы
Тень не враг, а союзник: растения, которые расцветают вдали от солнца — живой оазис в полумраке
Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой
Прическа без статики и заломов: проверенные приёмы для стойкого объёма и блеска зимой
Макароны с сыром больше не скучные: маленький секрет, который делает их полезнее и вкуснее
Когда автомобиль становится музеем: юбилейный Phantom рассказал вековую историю марки
Зарядка на утро: как за 10 минут вернуть себе энергию и зарядить мозг на целый день
От укуса до опухоли: карта шишек у кошек по зонам тела и что каждая из них означает
Утро начинается не с кофе: четыре утренних ритуала, которые бьют по желудку
Загадка солёной воды: что происходит, если поставить миску на подоконник зимой
Шок-цена за квадрат: сколько теперь стоит загородный дом мечты в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.