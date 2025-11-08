Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прическа без статики и заломов: проверенные приёмы для стойкого объёма и блеска зимой
Макароны с сыром больше не скучные: маленький секрет, который делает их полезнее и вкуснее
Когда автомобиль становится музеем: юбилейный Phantom рассказал вековую историю марки
Зарядка на утро: как за 10 минут вернуть себе энергию и зарядить мозг на целый день
От укуса до опухоли: карта шишек у кошек по зонам тела и что каждая из них означает
Утро начинается не с кофе: четыре утренних ритуала, которые бьют по желудку
Загадка солёной воды: что происходит, если поставить миску на подоконник зимой
Шок-цена за квадрат: сколько теперь стоит загородный дом мечты в Подмосковье
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию

Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой

Шоу-бизнес

Юрист и общественный деятель Катя Гордон сделала громкое заявление: она решила начать сольную карьеру в музыке. В личном блоге Гордон поделилась своим решением и рассказала о сложностях, которые ей предстоят. Катя выразила уверенность, что, несмотря на трудности, связанные с отсутствием поддержки со стороны коллег в шоу-бизнесе, она готова заняться этим новым этапом в своей жизни. Гордон заявила, что больше не боится и не стесняется того, что будет петь, и теперь уверенно двигается в сторону своей мечты — сольного концерта.

Екатерина Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Гордон

Гордон о реальности шоу-бизнеса

Своё решение посвятить себя музыке Катя приняла после того, как поняла, что пришло время для этого шага. Однако она не скрывает, что понимает, какие сложности её ожидают в мире шоу-бизнеса и что на помощь со стороны коллег рассчитывать не стоит. В своей публикации Гордон признаёт, что шоу-бизнес — это не место для тех, кто ищет поддержку и доброжелательность. В этих кругах часто встречаются зависть и конкуренция, а порой даже открытая враждебность. По словам Кати, она не рассчитывает на то, что кто-то из звёзд ей поможет или поддержит её начинания.

"Я решила начать профессионально заниматься своей сольной карьерой. Я знаю, что мне будет сложно. Я знаю, что рассчитывать на поддержку коллег по шоу-бизнесу мне не придётся. Так устроен шоу-бизнес, щедрых людей там очень мало. Все завистливые. Есть классные приличные люди, но в большинстве своём дорвавшиеся до славы забывают про всё остальное и очень ревниво относятся к другому", — поделилась Катя Гордон.

Для Гордон это не первый шаг в музыкальном направлении, однако именно сейчас она решила взять на себя обязательства и публично заявить о своих намерениях. Она признаётся, что всегда любила музыку, но никогда не относилась к этому серьёзно. В этот раз её решимость непоколебима — она готова двигаться вперёд, несмотря на все трудности.

Преодоление сомнений и страх

Как и многие новички в индустрии, Гордон сталкивается с сомнениями и неопределённостью. Тем не менее она уверена, что, если она решит не пытаться, она никогда не узнает, что могло бы быть, если бы она пошла по этому пути. Её слова показывают, что она готова преодолевать все препятствия и не боится трудностей.

"Я начинаю шествие к своему большому сольному концерту. Я больше не смущаюсь, не извиняюсь и не оправдываюсь за то, что пою", — заявила она с полной уверенностью.

Певица не намерена скрывать свой творческий процесс и пообещала своим подписчикам делиться каждым этапом работы над своей музыкой. Она заявила, что будет показывать, как пишет песни, а также знакомить свою аудиторию с музыкантами, с которыми она работает.

Конфликт с Лерой Кудрявцевой

Слухи об ухудшении отношений Гордон и телеведущей Леры Кудрявцевой не прекращаются. Хотя в прошлом они вместе создавали музыкальный проект, в последнее время отношения между ними стали напряжёнными. В социальных сетях Кати не было фотографий Леры с дня рождения, что породило новые разговоры о разногласиях. Учитывая, что Кудрявцева часто становилась героиней публичных обсуждений и скандалов, такие слухи о конфликте с Гордон не могли пройти незамеченными.

Тем не менее Катя не комментирует эти слухи напрямую, предпочитая сосредоточиться на своей творческой деятельности.

Гордон и её музыка

Для Кати музыка стала способом самовыражения. Она всегда отличалась ярким и независимым стилем, обожает сцену и не боится открыться публике. Многим поклонникам её творчества интересно, как она сможет развиваться в музыкальной карьере, учитывая её способность привлекать внимание.

Гордон всегда была публичной личностью, и её музыкальный путь может стать не только откровением для неё самой, но и для её поклонников. Певица решила взять на себя ответственность за свой карьерный рост и больше не ждать чьей-то помощи. Это путь, в который она будет двигаться с уверенностью, несмотря на сложные условия и конкуренцию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Популярное
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени

Вечная мерзлота хранит не только останки древних существ, но и человеческие тайны, которые способны перевернуть наше понимание истории.

Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Мир на двух колёсах без романтики и иллюзий: велополосы, станции у океана и рикши в лабиринтах
Нефтяные качели: как меняется рыночное настроение после введения санкций против крупных российских компаний
Съедаются ещё до того, как остыли: жареные пончики на сметане, от которых сложно оторваться
Седокова не скрывает своей боли: певица поделилась тяжёлыми моментами борьбы с неприятной болезнью
Chery врывается в элиту — флагман возвращает моду на гибриды и ставит на место конкурентов
Он должен был замёрзнуть, но выжил: лавр, бросивший вызов суровой сибирской зиме
Из архивов нулевых — на подиум: деним из 2000-х снова покоряет улицы и подиумы мира
Зов, который не пропускает ни одна кошка: что на самом деле скрыто в привычном кис-кис
С дачи уезжают люди, а вещи остаются: пять предметов, которые тащат в город чужую беду
Без этого ингредиента плов теряет свою душу — вот что стоит добавить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.