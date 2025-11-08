Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой

Юрист и общественный деятель Катя Гордон сделала громкое заявление: она решила начать сольную карьеру в музыке. В личном блоге Гордон поделилась своим решением и рассказала о сложностях, которые ей предстоят. Катя выразила уверенность, что, несмотря на трудности, связанные с отсутствием поддержки со стороны коллег в шоу-бизнесе, она готова заняться этим новым этапом в своей жизни. Гордон заявила, что больше не боится и не стесняется того, что будет петь, и теперь уверенно двигается в сторону своей мечты — сольного концерта.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

Гордон о реальности шоу-бизнеса

Своё решение посвятить себя музыке Катя приняла после того, как поняла, что пришло время для этого шага. Однако она не скрывает, что понимает, какие сложности её ожидают в мире шоу-бизнеса и что на помощь со стороны коллег рассчитывать не стоит. В своей публикации Гордон признаёт, что шоу-бизнес — это не место для тех, кто ищет поддержку и доброжелательность. В этих кругах часто встречаются зависть и конкуренция, а порой даже открытая враждебность. По словам Кати, она не рассчитывает на то, что кто-то из звёзд ей поможет или поддержит её начинания.

"Я решила начать профессионально заниматься своей сольной карьерой. Я знаю, что мне будет сложно. Я знаю, что рассчитывать на поддержку коллег по шоу-бизнесу мне не придётся. Так устроен шоу-бизнес, щедрых людей там очень мало. Все завистливые. Есть классные приличные люди, но в большинстве своём дорвавшиеся до славы забывают про всё остальное и очень ревниво относятся к другому", — поделилась Катя Гордон.

Для Гордон это не первый шаг в музыкальном направлении, однако именно сейчас она решила взять на себя обязательства и публично заявить о своих намерениях. Она признаётся, что всегда любила музыку, но никогда не относилась к этому серьёзно. В этот раз её решимость непоколебима — она готова двигаться вперёд, несмотря на все трудности.

Преодоление сомнений и страх

Как и многие новички в индустрии, Гордон сталкивается с сомнениями и неопределённостью. Тем не менее она уверена, что, если она решит не пытаться, она никогда не узнает, что могло бы быть, если бы она пошла по этому пути. Её слова показывают, что она готова преодолевать все препятствия и не боится трудностей.

"Я начинаю шествие к своему большому сольному концерту. Я больше не смущаюсь, не извиняюсь и не оправдываюсь за то, что пою", — заявила она с полной уверенностью.

Певица не намерена скрывать свой творческий процесс и пообещала своим подписчикам делиться каждым этапом работы над своей музыкой. Она заявила, что будет показывать, как пишет песни, а также знакомить свою аудиторию с музыкантами, с которыми она работает.

Конфликт с Лерой Кудрявцевой

Слухи об ухудшении отношений Гордон и телеведущей Леры Кудрявцевой не прекращаются. Хотя в прошлом они вместе создавали музыкальный проект, в последнее время отношения между ними стали напряжёнными. В социальных сетях Кати не было фотографий Леры с дня рождения, что породило новые разговоры о разногласиях. Учитывая, что Кудрявцева часто становилась героиней публичных обсуждений и скандалов, такие слухи о конфликте с Гордон не могли пройти незамеченными.

Тем не менее Катя не комментирует эти слухи напрямую, предпочитая сосредоточиться на своей творческой деятельности.

Гордон и её музыка

Для Кати музыка стала способом самовыражения. Она всегда отличалась ярким и независимым стилем, обожает сцену и не боится открыться публике. Многим поклонникам её творчества интересно, как она сможет развиваться в музыкальной карьере, учитывая её способность привлекать внимание.

Гордон всегда была публичной личностью, и её музыкальный путь может стать не только откровением для неё самой, но и для её поклонников. Певица решила взять на себя ответственность за свой карьерный рост и больше не ждать чьей-то помощи. Это путь, в который она будет двигаться с уверенностью, несмотря на сложные условия и конкуренцию.