Не имел ничего против несчастного Леонтьева: Кушанашвили раскрыл тайну своих оскорблений

4:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили — имя, которое в 90-е годы было на слуху у каждого. Этот журналист стал известен благодаря своему участию в одном из самых скандальных телевизионных проектов того времени — "Акулы пера". Программа, выходившая с 1995 по 1998 год, была настоящей сенсацией. Отар же стал её символом, а его высказывания — тем, что долго не забывалось зрителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

В шоу "Ностальжи" Кушанашвили откровенно поделился подробностями своей работы в "Акулах пера", рассказав о том, как он оскорблял звёзд и что за это получал хорошие деньги. Отар честно признался, что эта деятельность не имела ничего общего с журналистикой в её традиционном смысле, однако она принесла ему не только популярность, но и немалые финансовые вознаграждения.

Скандальная программа

"Акулы пера" были уникальным проектом для российского телевидения тех лет. В эфире жестокие шутки, уничижительные реплики, оскорбления — всё это стало нормой. Шоу держало зрителей в напряжении, заставляя говорить о нём, обсуждать за пределами телеэкранов. И в центре этого всего был Отар Кушанашвили. Он брал на себя роль главного провокатора, не стесняясь в выражениях.

В интервью Кушанашвили объяснил, как шло его участие в программе. По его словам, его задача заключалась не в том, чтобы задавать вопросы гостям, а в том, чтобы оскорблять их, быть грубым и резким.

"Мне платили деньги за то, чтобы я каждого гостя называл г****м. Я вообще не знал, кто будет в студии", — сказал он.

Эти откровения журналиста дают полное представление о том, как шоу было построено: всё делалось ради зрелищности и скандала. Отар же признаётся, что у него не было ни капли личной неприязни к приглашённым звёздам.

"Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева", — отметил он, вспоминая, как критикуемый певец оказался одной из жертв его острого языка.

Действительно, "Акулы пера" — это пример того времени, когда на телевидении царил культ скандала. Программа демонстрировала абсолютно неординарные подходы к общению с артистами и телезвёздами. Грубость, откровенные выпады, оскорбления — всё это стало нормой в шоу. Впрочем, на тот момент программа пользовалась огромной популярностью и приносила высокий рейтинг.

Ожидания и реальность

Как признаётся Кушанашвили, шоу, несмотря на свою популярность, не было для него настоящей журналистикой. Он сам неоднократно подчёркивал, что эта работа никак не пересекалась с его основной деятельностью как журналиста. Задача была проста: провоцировать, шокировать, угодить зрителям. Это был проект для тех, кто хотел увидеть на экране не привычных телезвёзд, а настоящих "акул" шоу-бизнеса, готовых высказывать самые жёсткие и провокационные мнения. Но, по сути, эта работа больше напоминала искусство шоу, чем журналистику.

"Акулы пера" — это было произведение искусства в жанре скандала. В то время, когда российское телевидение только начинало осваивать рынок с такими проектами, Отар стал его лицом. Его стиль общения с гостями был острым, агрессивным, порой жёстким, но при этом искренним. Программа, безусловно, оставила свой след в истории отечественного телевидения.

"По ту сторону экрана"

Кушанашвили признаётся, что это был для него опыт, который нельзя было бы повторить сегодня. В то время телевидение было полностью сфокусировано на эмоциях и эффектах, а не на глубоком анализе или качественной подаче материала.

Программа "Акулы пера" была по сути своеобразным феноменом для тех лет. Она стала примером того, как можно вести шоу без каких-либо ограничений, проявляя всю жёсткость и откровенность в общении с гостями. По словам самого Отара, шоу было неотъемлемой частью 90-х, и он был горд тем, что принял в нём участие. Однако на сегодняшний день, по его мнению, такие проекты вряд ли могут найти своего зрителя, ведь с тех пор телевидение претерпело значительные изменения.