Без денег, зато страсть с утра до вечера: Волочкова рассказала о своих романах с простыми мужчинами

6:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная балерина и экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова не скрывает своей любви к мужчинам и открыто говорит о своём желании быть всегда в отношениях. В интервью и публичных заявлениях она часто признаётся, что не может долго быть одна и ценит внимание, которое ей уделяют мужчины. Вопреки распространённому мнению о том, что успешные и знаменитые женщины выбирают себе лишь состоятельных партнёров, Волочкова признаётся, что для неё гораздо важнее не деньги, а личные качества мужчины.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы и свечи

Отношения с состоятельными мужчинами

Анастасия Волочкова не скрывает, что в её жизни было немало состоятельных поклонников, которые баловали её дорогими подарками и обеспечивали комфорт. При этом она с не меньшим энтузиазмом говорит и о тех мужчинах, которые не могут похвастаться солидным банковским счётом. Однако, по её словам, такие мужчины компенсировали отсутствие материальных благ тем, что были идеальными любовниками и дарили ей свою заботу и внимание.

Балерина не стесняется рассказывать о своей сексуальности. Она заявила, что её сексуальная энергия не оставляет равнодушными мужчин. Это, по её мнению, порой становится причиной женской зависти. Она с юмором комментирует свою привлекательность и утверждает, что с ней всегда есть о чём поговорить, поскольку она обладает не только физической привлекательностью, но и богатым внутренним миром.

"У меня были мужчины с большим достатком, были ухажёры, у которых не было много денег, большого достатка, больших достижений. Но было большое сердце, большая душа и большое мужское достоинство — секс с утра до вечера. Многие об этом мечтают", — сказала она в подкасте Kiss.

Открытость и отношение к женатым мужчинам

Интересный момент в жизни Волочковой — это её отношение к знакомству с женатыми мужчинами. Она заявляет, что не испытывает неловкости, если встречает человека, уже состоящего в браке. По словам балерины, она не считает это чем-то зазорным, так как всегда привлекала внимание мужчин. Анастасия не боится принимать ухаживания, даже если они идут от женатых людей, и уверена, что ответственность за свои отношения должны нести оба человека.

"Мужчина — это не коза на верёвке. Я привлекаю внимание, даже если надену паранджу. Но любая женщина может сделать так, чтобы мужчина не смотрел на другую. Это работа обоих. Если ко мне привлечено внимание, что я должна сделать? "Ой-ой, я не такая?" Это бред! Почему я не должна принимать такие ухаживания?" — заявила она.

Таким образом, Волочкова утверждает, что не видит в этом ничего неприличного. Она считает, что не стоит стыдиться мужского внимания, и не собирается ограничивать себя из-за чувства вины. Знаменитость подчёркивает, что её жизнь — это её личный выбор и никто не имеет права вмешиваться в её отношения, тем более осуждать.

Принципы отношения к браку

Ещё одной интересной деталью в жизни Анастасии является её отношение к браку. В отличие от многих женщин, она отказалась от официального оформления отношений с мужчинами. В частности, она не стала ставить штамп в паспорте после свадьбы с Игорем Вдовиным, хотя сама церемония была организована на высшем уровне.

Анастасия поделилась с журналистами, что хотела иметь несколько свадебных платьев, устроить грандиозную свадьбу, но не была уверена в том, что отношения обязательно будут успешными, если они будут оформлены официально. По её словам, она не ставила штамп в паспорте, потому что чувствовала, что такой шаг может привести к нежелательным последствиям.

"Я не ставила штамп в паспорте, потому что сердцем чувствовала, что какая-то фигня может произойти. В случае расставания мы делили бы всё мое. Мне это не надо", — объяснила она.

Этот опыт также имеет свою особенность: для Волочковой важен не юридический статус, а чувства и гармония в отношениях. Несмотря на то что она долгое время была в отношениях с мужчинами, её личная жизнь не всегда соответствовала общепринятым стандартам, что не мешало ей оставаться счастливой и успешной.

Волочкова как публичная личность

Как публичная фигура, Анастасия всегда привлекала внимание СМИ и поклонников. Она не боится эпатировать публику, открыто говоря о своей личной жизни и эмоциях. Для неё важно не скрывать свои чувства и быть искренней в том, что касается её личных предпочтений и отношений. Она постоянно находится в центре внимания, и её искренность в этом вопросе вызывает не только восхищение, но и немалое количество критики.

Балерина уверена, что важнейшее качество женщины — это способность быть собой, не подстраиваться под чужие ожидания и следовать своим убеждениям. Анастасия также считает, что, если женщина хочет быть счастливой в отношениях, она должна не только учитывать свои желания, но и быть готовой к компромиссам.

Подведение итогов

История Анастасии Волочковой — это пример открытой и независимой женщины, которая не боится заявлять о своих желаниях и жизненных принципах. Она не уклоняется от обсуждения интимных тем и не стесняется своего стремления быть желанной для мужчин. Сама балерина утверждает, что её жизнь — это её выбор, она не чувствует необходимости оправдываться перед обществом.

Заслуженная артистка России, несмотря на то что её личная жизнь часто становится объектом обсуждения в прессе, остаётся верной своим принципам. В её мире нет места лицемерию, и она уверена, что каждый имеет право жить так, как ему нравится, не обращая внимания на осуждающие взгляды и высказывания окружающих.