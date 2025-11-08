Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Собчак в шоке: почему Instagram* увидел в фото звезды с сыном сексуальный контент

3:02
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак возмущена тем, что Instagram* удалил её публикацию с фото, на котором она была изображена вместе с сыном.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Причина, озвученная соцсетью, шокировала звезду: пост был удалён за "изображение детей сексуального характера". Такое объяснение буквально сбило её с толку, и она не могла понять, как можно было сделать такой вывод.

"Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике и у вас такие мысли", — написала Ксения в своём Telegram-канале. 

Странная реакция

Ксения Собчак не скрывает своего возмущения по поводу удаления её поста. В социальных сетях она подчеркнула, что публикация была абсолютно невинной: на снимке она запечатлена в купальнике, а её сын, Платон, находится рядом. Всё, что происходило на фото, — обычный семейный отдых, и как можно было увидеть в этом что-то неподобающего, журналистка не понимала.

Такую реакцию Instagram* она считает странной и абсурдной, особенно в контексте того, что на платформе ежедневно публикуются гораздо более откровенные изображения, часто с более сомнительным содержанием. Собчак задаётся вопросом, какие именно стандарты определяют содержание, которое подходит для публикации, а что — нет.

Отдых в Дубае

Ксения вместе с сыном Платоном отдыхала в Дубае, в одном из самых роскошных мест на побережье — отеле Bvlgari Resort Dubai. Это престижный пятизвёздочный курорт на первой линии, который отличается не только высококлассным сервисом, но и уединённой атмосферой для отдыха.

В своём блоге Собчак делилась впечатлениями от проживания в этом отеле. Она показала кадры, на которых её номер с террасой выходит прямо на пляж. Видеоролик, на котором были запечатлены апартаменты с потрясающим видом на океан, позволил подписчикам оценить не только роскошь, но и атмосферу отдыха знаменитости.

Реакция соцсетей и общественности

После инцидента с удалением фото реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать. Многие поддержали Ксению, осудив решение Instagram* как чрезмерно строгую и некорректную цензуру. Они заметили, что в современном мире есть гораздо более тревожные и опасные контенты, которые часто остаются незамеченными, в то время как невинное изображение матери с ребёнком вызывает столько споров.

Скандал, безусловно, привлёк внимание к важной теме: что можно, а что нельзя публиковать в социальных сетях. Ксения Собчак, как и многие другие пользователи платформы, по сути, столкнулась с системой цензуры, которая порой выглядит абсурдно и вызывает недоумение.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
