Спортивный стиль проиграл: Влад Лисовец рассказал о неожиданных трендах современной моды

3:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Влад Лисовец поделился мнением о современных модных трендах, которые неожиданно повернули в сторону классики.

Фото: Инстаграм Влада Лисовца by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стилист Влад Лисовец

В последнее время мода на подиумах переживает интересный поворот. Ещё совсем недавно казалось, что спортивный стиль, состоящий из кроссовок, худи, кед и спортивных костюмов, захватил весь мир и вытеснил элегантные наряды.

Однако тренды на одежду снова возвращаются к классике: рубашки, галстуки, брюки и туфли вновь заняли свои позиции. Нынешний взгляд на стиль — это не просто о комфорте, но и о том, чтобы выглядеть элегантно и сдержанно.

Мода как самовыражение

Лисовец всегда подчеркивал, что мода — это прежде всего способ самовыражения. Причём, если чувствовать её, то она не должна быть дорогой. Стиль может быть доступным, если понимать, что именно хочется выразить с помощью одежды, и знать, как это сделать.

Стилист напоминает, что ещё в 2000-х мода была яркой, разнообразной и порой даже эпатажной. Он часто вспоминает об этом времени с ностальгией, говоря, что оно было наполнено оптимизмом и надеждой на свободу самовыражения.

"Самое приятное из тех времён, что был позитив, надежда на свободу самовыражения", — писал Влад в социальных сетях.

По мнению Лисовца, мода 2000-х годов вполне могла быть названа эпохой эксцентричности. Тогда в тренде были наряды, которые современный зритель воспринимает как вызывающие, но с другой стороны, они идеально отражали атмосферу тех лет. В моде были трусы на показ, клубы, стразы, яркие и дерзкие образы.

Элегантность и классика

Сейчас мы видим возвращение классических нарядов, и это очень радует Лисовца. Особенно он выделяет стиль YSL, который не только вернулся на пьедестал моды, но и заслуженно занял лидирующую позицию в рейтинге. Он подчеркивает, что мода, которая сочетает элегантность с элементами свободы и индивидуальности, снова в тренде.

Стилист отмечает, что важно помнить, что мода — это не просто вещи, которые мы носим, но и образ жизни. Одежда должна подчеркивать личность, создавать настроение и быть комфортной одновременно.

Мифы и реальность

Лисовец также часто раскрывает мифы, связанные с модной индустрией. Многие уверены, что жизнь звёзд, участвующих в шоу, всегда комфортна, что они живут в роскошных отелях и имеют всё, что можно пожелать. Но на самом деле, за всеми яркими тусовками и вечеринками скрывается тяжелая работа, постоянное напряжение и критика.

Ранее Ксения Собчак, известная телеведущая и светская львица, организовала самую масштабную тусовку для звёзд в стиле 2000-х. Лисовец, участвуя в этой тусовке, выражал благодарность всем участникам и зрителям, которые активно реагировали на происходящее.

Сегодня мода возвращается к классике, но она сохраняет элементы свободы, и нет ничего удивительного в том, что такой стиль продолжает вдохновлять и завоевывать популярность.