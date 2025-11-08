Буллинг в школе и жизнь без гаджетов: сын Децла объяснил, почему не будет петь песни отца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:00
Шоу-бизнес

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий рассказал, что не хочет идти по стопам своего отца и открыл секреты своего необычного детства.

Децл
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Децл

Толмацкий-младший — музыкант, поэт и автор текстов. Его путь к искусству отличается от того, который прошел его отец, но в нём немало общих черт. В интервью для подкаста "Ниче Святого" на музыкальном сервисе "Звук", Антоний откровенно рассказал о своей жизни, отношениях с родителями и влиянии наследия отца на его собственное творчество.

Почему он избегает песен отца

Для Антония важно не только следовать собственному пути, но и не становиться чьим-то повторением. Он не собирается петь песни своего знаменитого отца, а тем более работать с дедушкой, продюсером Александром Толмацким. Антоний не скрывает, что его творчество — это не просто стремление быть успешным в музыкальном бизнесе.

"Мне неловко называть себя рэпером, это слово вызывает у меня предвзятое отношение. Я скорее поэт, который точно понимает, как должна звучать композиция, и собирает команду для её создания. Для меня творчество — это обмен энергией с талантливыми людьми. Если бы я хотел стать коммерческим артистом, то перепевал бы папины песни, гастролировал с его материалом и работал с дедушкой. Но мне важно оставаться личностью", — сказал Антоний.

Парень поясняет, что стремится найти свой голос, создать уникальное звучание и не идти по протоптанному пути.

Детство, отличное от большинства

Антоний не считает свое детство типичным для большинства людей того времени. В отличие от сверстников, у него не было постоянного доступа к гаджетам и интернету. Его родители обеспечивали ему ограниченное общение с виртуальным миром. Вместо того чтобы следить за трендами, мальчик был поглощен научными программами и ретро-аниме.

"В детстве у меня не было телефона и компьютера, доступ в интернет мне ограничивали, так что я особо и не следил за повесткой. Мы с папой смотрели научные программы о животных на Animal Planet и классику аниме — например, "Афросамурай" и "Акира". Я вообще поломанный зумер: культовые фильмы и ретро-хиты мне не нравятся, а тренд на ностальгию обошёл меня стороной", — рассказал Антоний.

Этот необычный для молодежи опыт оказал большое влияние на его восприятие культуры и на творчество. Антоний предпочитает обходить популярные тренды и не следует за мейнстримом, что делает его музыку уникальной и отличной от многих современных исполнителей.

Как Антоний переживал травлю в школе

Как и многие дети, Антоний сталкивался с травлей. Будучи сыном знаменитости, он оказался в центре внимания, что не всегда приносило положительные эмоции. Особенно сильно на него повлияло отношение сверстников, когда его отец, Децл, был в конфликте с рэпером Тимати. Старшеклассники, зная о публичной вражде, не упустили возможности для того, чтобы издеваться над мальчиком.

"В школе я столкнулся с буллингом: старшеклассники бросали в меня перчатки из Black Star Burger из-за конфликта между отцом и Тимати, и я не давал им отпор. Только недавно понял, что это было обычным детским поведением, и отпустил ситуацию", — признался Антоний.

Эксперимент с телешоу "Выживалити. Наследники"

Когда Антоний стал участником реалити-шоу "Выживалити. Наследники", это стало для него настоящим испытанием. Мнения о таких проектах часто бывают скептичными: многие зрители считают, что условия на съемках сильно преувеличены и что участники получают лучшие условия, чем показывают в кадре. Однако, по словам самого Антония, ситуация была далеко не такой комфортной, как кажется.

"Мы надеялись, что рваная одежда и грязное лицо будут бутафорией для кадра. Но мы действительно жили в отвратительных условиях. Мыться в морской воде было бесполезно: на мелководье она нагревалась до температуры воздуха, а соль быстро засыхала на теле и разъедала кожу. В какой-то момент у нас закончилась сменная одежда. Для стирки была нужна пресная вода, а нам выдавали всего одну канистру в день на всех. Кровать была сделана из фанеры, и после первого же дождя она начала размокать, и опилки застревали в грязных волосах. В общем, было отвратительно", — рассказывает Антоний.

Эти трудности стали для него настоящей школой жизни. Находясь в экстремальных условиях, он научился ценить комфорт, но также понял, что такие испытания помогают лучше узнать себя и окружающих.

Личная жизнь и публичность

Антоний старается ограничивать публичное вмешательство в свою личную жизнь и не привлекать к этому свою семью. Он с уважением относится к решению отца, который никогда не выставлял их семью на показ, и считает, что публичность не всегда идёт на пользу отношениям.

"Единственный, кто жертвует личными границами близких ради пиара, это дедушка. Наша жизнь была бы спокойнее, если бы он меньше общался с журналистами", — заявил Антоний.

Вывод

Жизнь Антония Толмацкого наполнена множеством сложных вопросов, касающихся личной идентичности и семейных отношений. Будучи сыном известного музыканта, он сталкивается с давлением общественного внимания и наследием, которое ему досталось. Однако его путь в искусстве остаётся уникальным, и он не стремится быть лишь продолжением карьеры отца. Антоний формирует свою индивидуальность, отклоняясь от тех путей, которые могли бы ожидать от него окружающие.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
