Их связь была особенной: Юрий Николаев относился к Пугачёвой иначе, чем остальные звёзды

4:28
Шоу-бизнес

Недавняя смерть телеведущего Юрия Николаева стала ударом не только для его коллег, но и для Аллы Пугачёвой, которая знала его десятилетиями. Примадонна не смогла скрыть скорби и поделилась своими чувствами в социальных сетях, опубликовав архивную фотографию друга и лаконичную, но пронзительную подпись.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

"Куда же все уходят? Куда?" — написала Пугачёва.

Глубокая скорбь и память

Этот короткий вопрос, обращённый скорее к вечности, чем к людям, мгновенно собрал сотни комментариев. Поклонники выразили певице поддержку и соболезнования, отметив, что Николаев был одним из тех, кто формировал лицо отечественного телевидения и всегда относился к людям с добротой и достоинством.

Как пишет "Царьград", многие подписчики подчеркнули, что телеведущий, обладая редким тактом и интеллигентностью, никогда не позволял себе грубых слов даже в адрес тех, кто оказался под общественным осуждением.

Николаев и Пугачёва: годы сотрудничества и взаимное уважение

Алла Пугачёва и Юрий Николаев познакомились ещё в 1970-х, когда телевидение только начинало формировать новую звёздную эпоху. Они не раз пересекались на съёмках, участвовали в одних и тех же передачах и концертах. "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", ставшие легендами советского эфира, во многом ассоциировались с Николаевым. Он представлял публике молодых артистов, открывая дорогу в мир большой сцены, и Пугачёва всегда отмечала его роль в становлении отечественного шоу-бизнеса.

В отличие от многих коллег, телеведущий не высказывался резко о певице после её отъезда из России. Он подчёркивал, что не считает правильным кого-либо осуждать за личный выбор. Тогда Николаев говорил о Пугачёвой с теплотой, называя её талантливой, мудрой и неповторимой женщиной.

Когда его супруга высказала предположение, что решение Аллы Борисовны покинуть страну было связано с влиянием её мужа Максима Галкина*, телеведущий попросил не судить Примадонну строго, отметив, что в жизни каждого бывают сложные периоды.

Телеведущий, которого любили поколения

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве в семье офицера МВД и преподавателя. С раннего возраста проявлял артистические способности и мечтал о сцене. После окончания ГИТИСа в 1970 году он начал актёрскую карьеру, а уже через несколько лет оказался на телевидении.

Сначала он работал внештатным диктором, а с 1975 года стал постоянным сотрудником Центрального телевидения. Его голос, манера общения и харизма быстро сделали Николаева одним из самых узнаваемых ведущих страны.

Он стал создателем и бессменным лицом таких передач, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики". Эти программы подарили зрителям не только любимые песни, но и возможность узнавать новых артистов.

Юрий Александрович считался образцом интеллигентности и сдержанности — качеств, которых сегодня многим не хватает в медиапространстве.

Реакция звёзд и поклонников

Новость о смерти Николаева 4 ноября вызвала волну откликов в соцсетях. Коллеги вспоминали, как он поддерживал молодых артистов, помогал начинающим певцам и всегда оставался верен своим принципам.

Одним из первых откликнулся Николай Цискаридзе, который с болью сообщил о трагедии: телеведущий ушёл из жизни буквально через несколько месяцев после того, как они вместе участвовали в юбилейной программе.

Алла Пугачёва, несмотря на жизнь за границей, не смогла остаться в стороне. Её короткое, но эмоциональное обращение стало отражением общей скорби — не только личной, но и поколенческой. Для многих имя Николаева навсегда останется связанным с эпохой, когда телевидение было искренним, а артисты — настоящими звёздами, а не просто медийными персонами.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
