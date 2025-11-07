Творческий почерк Вики Цыгановой: как бренд певицы стал символом русской элегантности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова объяснила, почему переключилась с музыки на создание одежды, рассказала о философии своего бренда TSIGANOVA и призналась, что её коллекции невозможно подделать.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

От сцены — к подиуму

Вика Цыганова давно ассоциируется с образом сильной и женственной артистки, хранящей русскую культуру в песнях и внешнем облике. Сегодня певица развивает себя в новой ипостаси — как дизайнер. Её бренд TSIGANOVA уже более тридцати лет существует в мире моды, а сама Вика стала для многих символом национального стиля и творческой независимости.

"Все началось, как говорится, с младых ногтей. Всегда хотелось отличаться для выступлений в школе, в кружках, а наряжаться и переодеваться я обожала с детства", — цитирует слова певицы Общественная Служба Новостей.

Первые её "модельные эксперименты" появились ещё в школьные годы. Тогда юная Виктория шила воротнички к одинаковым школьным платьям, превращая скучную форму в наряд с характером. По её словам, это было естественным продолжением внутреннего стремления к красоте и фантазии.

Ранее Вика Цыганова рассказала, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп носит её дизайнерские творения.

Рождение бренда и его философия

TSIGANOVA вырос из этой детской любви к индивидуальности. Первые изделия — душегреи и кафтаны, расшитые бисером и мехом, — певица делала для себя и подруг. Вещи быстро стали популярны, и женщинам было трудно с ними расстаться.

"Потому что она в моей душегрее, или кафтане, или палантине — прекрасная, женственная, благообразная русская женщина. И жить при этом она может где угодно", — отметила Цыганова.

Главная идея бренда — показать, что национальный стиль может быть современным и элегантным. Вика подчёркивает: одежда, сделанная с любовью, несёт энергию и защищает, а не просто украшает.

Медленная мода и осознанность

В отличие от большинства современных брендов, TSIGANOVA не гонится за частыми релизами. Цыганова осознанно избегает перепроизводства.

"Я не делаю по 2-3-4 коллекции в год, так как знаю, что перепотребление убивает нас и планету", — поделилась певица.

Каждая коллекция посвящена определённой теме или человеку. Например, благодаря дружбе с путешественником Фёдором Конюховым появились вещи, вдохновлённые его картинами. Эти коллекции — не просто одежда, а форма общения с культурой, энергией и философией автора.

Откуда берётся вдохновение

Вика признаётся, что никогда не следила за трендами. Мировая мода для неё - не источник идей, а скорее контраст. Настоящие ориентиры она видит в русской культуре и наследии.

"Еще Chanel сказала, что мода — это то, что выходит из моды. В моих коллекциях есть вещи, которые живут 25-30 лет и выглядят актуально и женственно", — отметила певица.

Её вдохновляют кутюрье дореволюционной России — Ламанова и Ольга Бульбенкова, создававшие парадные платья с национальными мотивами. Не меньшее значение имеет и творчество дизайнера Вячеслава Зайцева, которого Цыганова называет "совестью советской моды".

Как создаются коллекции

Каждое изделие бренда изготавливается вручную. Цыганова работает с командой вышивальщиц, скорняков и швей, многие из которых трудятся с ней десятилетиями.

"Все вещи моего бренда TSIGANOVA вышиты вручную, переливающиеся цветы и птицы на кашемире — от особенных кашемировых коз, и, конечно, мех — гордость России", — пояснила певица.

На одну вещь уходит от двух недель до полутора месяцев работы. Каждый стежок — результат терпения, любви и уважения к ремеслу.

Плагиат и уникальность

Популярность бренда не могла не привести к попыткам копирования. Однако, как признаётся Вика, подделать её стиль невозможно.

"Плагиатить пытались, обойдемся без имён, но безуспешно — каждая вещь существует в одном экземпляре, каждая вышивка уникальна, а любовь не сплагиатишь", — сказала Цыганова.

Действительно, её изделия создаются не по шаблону. Даже орнаменты никогда не повторяются полностью. Каждая душегрея или кафтан — своеобразная история, воплощённая в ткани.

Как выбрать наряд в русском стиле: пошагово

  1. Определите настроение. Национальные элементы могут быть и повседневными, и вечерними.

  2. Выбирайте качественные ткани. Лен, шерсть, шелк и кашемир — основа долговечности.

  3. Смотрите на символику. Вышивка несёт смысл — птицы, цветы, узоры не случайны.

  4. Избегайте лишнего декора. Главное — гармония орнамента и формы.

  5. Добавьте современность. Классический крой можно сочетать с современными аксессуарами.

А что если мода действительно способна лечить?

Цыганова уверена, что одежда влияет на внутреннее состояние человека. Она создаёт ощущение защищённости, помогает вспомнить о корнях и почувствовать уверенность. Возможно, поэтому многие женщины, надев её вещи, говорят, что становятся спокойнее и счастливее.

FAQ

Как можно приобрести одежду бренда TSIGANOVA?
Коллекции доступны на официальном сайте и в небольшом шоуруме в московской галерее художников.

Можно ли заказать индивидуальный пошив?
Да, часть моделей изготавливается под клиента, с учётом размеров и пожеланий по цвету и отделке.

Из чего шьют коллекции?
Основные материалы — кашемир, шерсть, натуральный мех и шелк. Всё производится вручную российскими мастерами.

Мифы и правда

Миф: национальный стиль — это только для праздников.
Правда: элементы русского орнамента можно адаптировать под любой гардероб.

Миф: дизайнерские вещи — это роскошь.
Правда: они долговечнее, и покупка окупается годами носки.

Миф: этностиль несовместим с современностью.
Правда: именно сочетание традиции и новизны делает образ выразительным.

Исторический контекст

Традиции русской моды уходят корнями в XIX век, когда мастерицы создавали костюмы, вдохновлённые народным орнаментом. В XX веке эти мотивы стали частью высокой моды. Цыганова продолжает эту линию, соединяя историю, музыку и дизайн.

Три интересных факта

  1. Первая коллекция Вики Цыгановой была представлена на концертах, а не на подиуме.

  2. Некоторые наряды певицы выставляются в музеях декоративно-прикладного искусства.

  3. Цыганова сама участвует в процессе вышивки — это её способ медитации.

Сегодня Вика Цыганова продолжает совмещать творчество на сцене и в ателье. Её философия проста: красота — не тренд, а состояние души. И если в каждой вещи живёт любовь, она не выходит из моды.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
