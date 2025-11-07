Неудача или новый старт? Татьяна Буланова объяснила закрытие своего ресторана

Певица Татьяна Буланова рассказала, почему закрыла свой ресторан в центре Санкт-Петербурга, и объяснила, собирается ли возвращаться в ресторанный бизнес после неудачного опыта.

Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Татьяна Буланова

Ресторан, подаренный Булановой мужем, бизнесменом Валерием Рудневым, появился в Санкт-Петербурге в 2023 году и сразу стал заметным местом на гастрономической карте города. Заведение располагалось в центре, неподалёку от станции метро "Маяковская". На последнем этаже здания располагался уютный зал с панорамными окнами и просторной верандой, откуда открывался вид на крыши Петербурга.

Руднев, опытный бизнесмен в ресторанной сфере, взял управление на себя. Буланова же стала лицом проекта — встречала гостей, выступала на сцене и делала атмосферу заведения особенной. Многие приходили не только ради кухни, но и ради возможности увидеть певицу вживую.

Концепция и атмосфера

Идея проекта "Гастрономика по-новому" строилась на сочетании авторской кухни и концертного формата. Меню разрабатывалось совместно с приглашённым шеф-поваром, а средний чек составлял около 1500-2000 рублей. Посетители отмечали, что место отличалось уютом и дружелюбной атмосферой, а вечера с живой музыкой собирали полные залы.

Заведение нередко превращалось в площадку для мини-концертов и встреч со звёздами. В разное время здесь выступали певица Ирина Салтыкова и певец Кай Метов, а сама Буланова нередко выходила к микрофону между гастролями.

Причины закрытия

Несмотря на популярность среди публики, финансовая сторона проекта оказалась проблемной. Слухи о трудностях ходили уже несколько месяцев. По информации СМИ, ресторан длительное время работал в убыток, а по итогам прошлого года дефицит бюджета составил около 16 миллионов рублей.

"Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте "Гастрономика по-новому". Но у всего есть свое начало и свой конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами всё это время", — написала певица в социальных сетях.

В разговоре со "СтарХитом" Буланова подтвердила, что причиной стала убыточность.

"Перестало быть коммерчески выгодно. В Петербурге точно не буду заниматься. В Москве, возможно", — сказала артистка.

Сравнение: ресторанные проекты звёзд

Такой формат — редкость даже для звёзд: большинство предпочитает не погружаться в управление, отдавая бизнес профессионалам. Буланова же стала частью процесса, но именно эта вовлечённость сделала закрытие особенно эмоциональным.

Как выбрать успешную стратегию ресторатора

Оценить рынок. Перед запуском важно провести анализ аудитории и конкурентов, особенно в насыщенных туристических зонах. Разделить роли. Если проект связан с известной личностью, лучше назначить управляющего с опытом. Следить за финансовой моделью. Контроль себестоимости и расходов на персонал решают исход бизнеса. Не полагаться только на имя. Популярность помогает на старте, но удерживает гостей только качество кухни и сервиса. Думать о масштабировании. Успешный проект стоит развивать — через франшизу или сезонные форматы.

А что если открыть ресторан в Москве?

Певица не исключает, что попробует снова — но уже в столице. Московский рынок ресторанов более динамичный, но и более конкурентный. Здесь легко привлечь аудиторию, если есть концепция и команда.

Для звёздных проектов существует формат партнёрства: артист становится лицом бренда, а финансовую часть берёт на себя инвестор. Такой подход снижает риски и даёт возможность сосредоточиться на творческой составляющей.

Мифы и правда

• Миф: ресторан звезды всегда приносит прибыль.

Правда: без грамотного управления проект быстро уходит в минус.

• Миф: достаточно быть знаменитостью, чтобы привлечь гостей.

Правда: посетители приходят за качеством и атмосферой, а не только за именем.

• Миф: убытки — признак провала.

Правда: иногда закрытие проекта — это шаг к перезапуску в новом формате.

Исторический контекст

В России мода на "звёздные" рестораны появилась в начале 2000-х. Первые примеры — заведения при продюсерских центрах и караоке-бары, которые открывали артисты 90-х. Постепенно направление превратилось в самостоятельную нишу. Сегодня у многих певцов, актёров и телеведущих есть собственные кафе или франшизы. Но немногие остаются прибыльными — ресторанный рынок слишком изменчив.

Три интересных факта

Средний срок жизни нового ресторана в Петербурге — около двух лет. Большинство заведений, открытых артистами, закрываются именно из-за неудачных локаций. Рестораны с живой музыкой стабильно удерживают аудиторию, если концертная программа обновляется хотя бы раз в месяц.

Сейчас Татьяна Буланова сосредоточена на гастрольной деятельности. После яркого возвращения на сцену её концертный график расписан на год вперёд, включая корпоративные и новогодние выступления. Возможно, новый бизнес появится позже — но уже с другим подходом и в другой точке страны.