Вы меня взяли: что Анна Седокова ответила на заявление Николая Картозии о плохом эссе

4:41
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова вспомнила историю с отказом в школе продюсирования Николая Картозии и объяснила, почему решила не учиться там, хотя её официально зачислили.

Анна Седокова
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Седокова

История началась после интервью Николая Картозии, где продюсер и основатель школы медиаменеджмента рассказал, что Седокову якобы не приняли на обучение из-за "плохого эссе". Его слова быстро разошлись по СМИ и вызвали бурную реакцию среди поклонников певицы.

Однако сама артистка решила не оставлять ситуацию без ответа. Она опубликовала в своих соцсетях скриншоты переписки с менеджером школы, где чёрным по белому написано, что её поздравляют с зачислением.

"С уважением к Вашему таланту, но говорить, что меня не взяли из-за плохого эссе? Николай, Вы меня очень даже взяли. Просто нельзя использовать технологии для идиотов", — написала звезда.

Певица отметила, что не собирается превращать историю в скандал, но подчеркнула: в подобных ситуациях важно сохранять уважение и точность фактов.

Почему Седокова отказалась от учёбы

По словам артистки, обучение она так и не начала — не из-за оценки эссе, а потому что её насторожили методы общения с потенциальными студентами. Менеджеры школы, как рассказала Анна, настойчиво предлагали внести оплату за курс и предупреждали, что "места заканчиваются".

Эта тактика показалась Седоковой слишком навязчивой, и она решила отказаться от обучения, хотя формально уже была зачислена.

Певица призналась, что написала вступительное эссе под другим именем — чтобы проверить, как оценивают работы обычных абитуриентов, не зная, что за ними стоит знаменитость. Таким образом, Анна хотела получить объективную обратную связь.

Сравнение: обучение в частных продюсерских школах

Такое сравнение показывает, что продюсерские школы ориентированы на практику и актуальные инструменты — от создания медиаконтента до продвижения личного бренда. Но и рисков там больше: качество преподавания зависит от конкретных наставников, а маркетинг таких курсов порой выходит за рамки этичности.

Как выбрать школу продюсирования: пошаговый совет

  1. Проверить репутацию. Изучите отзывы выпускников и реальные кейсы учеников.

  2. Запросить программу. Обратите внимание на модули: если в ней только "мотивационные" лекции — лучше поискать альтернативу.

  3. Поговорить с менеджером. Настойчивость и давление при оплате — тревожный сигнал.

  4. Оценить наставников. Лучше, если среди преподавателей есть действующие продюсеры и редакторы.

  5. Проверить формат. Онлайн-курс подходит для гибкого графика, офлайн — для погружения в процесс.

А что если звёздам действительно сложнее учиться?

Парадокс в том, что известные артисты, решившие вернуться к учёбе, сталкиваются с предвзятым отношением. С одной стороны, преподаватели могут переоценивать их опыт, с другой — воспринимать участие как пиар. Именно поэтому многие звёзды стараются поступать инкогнито, как сделала Седокова.

FAQ

Как выбрать школу продюсирования?
Оцените преподавателей, формат занятий и отзывы выпускников. Важно понимать, что за "громким брендом" может стоять обычный онлайн-курс.

Что лучше — вуз или продюсерская школа?
Если нужна база и диплом — выбирайте вуз. Если хотите быстро начать проект и получить контакты — лучше частная школа.

Исторический контекст

Первые школы продюсирования появились в России в начале 2000-х, когда телевидение и шоу-бизнес начали активно развиваться. Тогда это были небольшие студии при телеканалах. Со временем направление стало коммерческим: появились онлайн-платформы, курсы по медиаменеджменту и даже мастер-классы от популярных артистов. Сегодня рынок образовательных программ в сфере продюсирования оценивается в сотни миллионов рублей.

Три интересных факта

  1. Многие известные телеведущие прошли частные школы продюсирования, чтобы освоить внутреннюю "кухню" телевидения.

  2. По данным отраслевых исследований, более 60% студентов не доводят курс до конца — чаще всего из-за завышенных ожиданий.

  3. Некоторые школы начали использовать ИИ-инструменты для анализа проектов студентов, но не все учащиеся довольны результатами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
