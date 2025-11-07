Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар

3:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Илья Дуров, известный широкой публике как один из участников группы "Динамит", поделился своими эмоциями после завершения проекта "Суперстар" на телеканале НТВ. Для артиста участие в этом шоу стало не только возвращением на большую сцену, но и важным опытом, наполненным неожиданными, но исключительно приятными сюрпризами.

Фото: commons.wikimedia.org by Фотокорреспондент Ю. Н. Частов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Илья Дуров

Возвращение на сцену и поддержка зрителей

Главным открытием для Дурова стало то, что публика по-прежнему помнит и любит его творчество. Он признался, что не ожидал столь тёплого приёма от зрителей и поклонников.

"У меня нет ни к кому никаких претензий. Мне приятно от того, сколько было положительных эмоций в наш адрес. Честно говоря, иногда даже неожиданно. Такие приятные сюрпризы", — сказал певец.

По словам артиста, атмосфера на проекте была удивительно дружелюбной, без привычного для подобных шоу соперничества и закулисных интриг. Как сообщает "Царьград", каждый участник пришёл на программу прежде всего ради музыки и общения с публикой.

Оценка проекта и судейства

Илья отметил высокий профессионализм команды, работавшей над проектом, и отдельно поблагодарил членов жюри за объективность и доброжелательность.

По его словам, на съёмках царила настоящая атмосфера творчества и поддержки. Все участники чувствовали себя частью большого музыкального праздника, где главным мерилом успеха становились не баллы, а искренние эмоции зрителей.

Воссоединение "Динамита"

Одним из самых ценных моментов для Ильи стало временное воссоединение с Ильёй Зудиным, который в последние годы выступает как единственный солист группы "Динамит". На проекте они вновь вышли на сцену вместе, исполнив любимые хиты.

Для Дурова это было не просто выступление, а настоящая ностальгия по золотому времени группы, которая в начале 2000-х собирала полные залы и звучала на каждой радиостанции. Музыкант признался, что шоу стало для него эмоциональной точкой соприкосновения с прошлым и напомнило, ради чего он когда-то пришёл в музыку.

Победа "Поющих гитар"

Финал шоу "Суперстар" прошёл без скандалов и споров. Победу одержала легендарная группа "Поющие гитары", и, как подчеркнул Дуров, это решение вызвало у всех участников лишь радость и уважение.

Артист отметил, что на протяжении проекта все участники были сильными и предсказать исход было невозможно. Каждый из конкурсантов оказался самобытным, со своим неповторимым стилем.

"Только когда шоу где-то к середине подошло, то есть уже было около четырёх-пяти выступлений, наметились какие-то лидеры, и мы были одними из них. Но, я считаю, абсолютно логично, что победили "Поющие гитары", они действительно этого достойны, очень классный коллектив с большой историей, настоящий ВИА. У меня нет сомнений, что они действительно лучшие. И я рад, что они победили, я им желаю творческого подъёма и роста", — сказал певец.

Что делает шоу "Суперстар" особенным

Проект НТВ уже несколько сезонов объединяет артистов, чьи имена когда-то звучали на каждом концерте, но со временем ушли из фокуса массовой культуры. Формат позволяет им вновь заявить о себе, исполнить легендарные хиты и показать зрителям, что настоящая сцена не зависит от возраста и модных тенденций.

В этом сезоне шоу отличилось особенно душевной атмосферой. Зрители отмечали, что артисты выступали без показного пафоса, а просто пели для людей — искренне и с удовольствием.