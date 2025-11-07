Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певец Илья Дуров, известный широкой публике как один из участников группы "Динамит", поделился своими эмоциями после завершения проекта "Суперстар" на телеканале НТВ. Для артиста участие в этом шоу стало не только возвращением на большую сцену, но и важным опытом, наполненным неожиданными, но исключительно приятными сюрпризами.

Возвращение на сцену и поддержка зрителей

Главным открытием для Дурова стало то, что публика по-прежнему помнит и любит его творчество. Он признался, что не ожидал столь тёплого приёма от зрителей и поклонников.

"У меня нет ни к кому никаких претензий. Мне приятно от того, сколько было положительных эмоций в наш адрес. Честно говоря, иногда даже неожиданно. Такие приятные сюрпризы", — сказал певец.

По словам артиста, атмосфера на проекте была удивительно дружелюбной, без привычного для подобных шоу соперничества и закулисных интриг. Как сообщает "Царьград", каждый участник пришёл на программу прежде всего ради музыки и общения с публикой.

Оценка проекта и судейства

Илья отметил высокий профессионализм команды, работавшей над проектом, и отдельно поблагодарил членов жюри за объективность и доброжелательность.

По его словам, на съёмках царила настоящая атмосфера творчества и поддержки. Все участники чувствовали себя частью большого музыкального праздника, где главным мерилом успеха становились не баллы, а искренние эмоции зрителей.

Воссоединение "Динамита"

Одним из самых ценных моментов для Ильи стало временное воссоединение с Ильёй Зудиным, который в последние годы выступает как единственный солист группы "Динамит". На проекте они вновь вышли на сцену вместе, исполнив любимые хиты.

Для Дурова это было не просто выступление, а настоящая ностальгия по золотому времени группы, которая в начале 2000-х собирала полные залы и звучала на каждой радиостанции. Музыкант признался, что шоу стало для него эмоциональной точкой соприкосновения с прошлым и напомнило, ради чего он когда-то пришёл в музыку.

Победа "Поющих гитар"

Финал шоу "Суперстар" прошёл без скандалов и споров. Победу одержала легендарная группа "Поющие гитары", и, как подчеркнул Дуров, это решение вызвало у всех участников лишь радость и уважение.

Артист отметил, что на протяжении проекта все участники были сильными и предсказать исход было невозможно. Каждый из конкурсантов оказался самобытным, со своим неповторимым стилем.

"Только когда шоу где-то к середине подошло, то есть уже было около четырёх-пяти выступлений, наметились какие-то лидеры, и мы были одними из них. Но, я считаю, абсолютно логично, что победили "Поющие гитары", они действительно этого достойны, очень классный коллектив с большой историей, настоящий ВИА. У меня нет сомнений, что они действительно лучшие. И я рад, что они победили, я им желаю творческого подъёма и роста", — сказал певец.

Что делает шоу "Суперстар" особенным

Проект НТВ уже несколько сезонов объединяет артистов, чьи имена когда-то звучали на каждом концерте, но со временем ушли из фокуса массовой культуры. Формат позволяет им вновь заявить о себе, исполнить легендарные хиты и показать зрителям, что настоящая сцена не зависит от возраста и модных тенденций.

В этом сезоне шоу отличилось особенно душевной атмосферой. Зрители отмечали, что артисты выступали без показного пафоса, а просто пели для людей — искренне и с удовольствием.

