Максимальные 100 баллов: как болгарка Славея Иванова покорила публику на российском шоу

Болгарская вокалистка Славея Иванова впечатлила российскую публику одним выступлением на популярном музыкальном шоу, доказав, что музыка не знает границ.

Певица Славея Иванова

Молодая болгарская певица приняла участие в ТВ-проекте "Ну-ка, все вместе!" и своим мощным голосом сразу завоевала сердца жюри.

Несмотря на то что Славея не владеет русским языком, а выбранная песня была исполнена на английском, это не помешало экспертам высоко оценить её выступление и дать максимальные баллы, обеспечив ей выход в финал.

Артистка исполнила песню "Stone Cold" американской певицы Деми Ловато, и многие зрители и критики отметили, что её версия звучит даже лучше оригинала.

Путь к успеху

Славея рассказала о своих эмоциях после выступления:

"Благодарна и горда за возможность достойно представить Болгарию и за то, что 100 из 100 музыкальных экспертов так высоко оценили мое выступление и наградили меня выбором занять первое место в эпизоде, среди жесткой конкуренции! Москва невероятно красива и величественна, и я благодарна за возможность увидеть и осмотреть ее хотя бы немного среди всей подготовки! Команда шоу встретила меня с большой заботой и теплотой, и я осталась только с приятными эмоциями от всего пережитого! При каждой следующей возможности я буду возвращаться снова! Спасибо, спасибо, спасибо от всего сердца!", — написала Славея в социальных сетях.

Сценическая уверенность, вокальная техника и эмоциональность исполнения сделали своё дело: артистка сразу выделилась среди других участников и получила безоговорочную поддержку жюри.

Влияние на аудиторию и реакция публики

Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов также прокомментировал феномен:

"Одна болгарка в России буквально за одну ночь стала звездой. Наша соотечественница Славея Иванова записалась для участия в телевизионном шоу "Ну-ка, все вместе!" и всего одной исполненной песней сумела заставить влюбиться в себя не только жюри, но и многомиллионную российскую аудиторию", — отметил Костадинов.

Он добавил:

"Посмотрите её выступление. Она говорит по-болгарски, поёт на английском, но российское жюри реагирует исключительно тепло и дружелюбно, и в конце даёт ей максимальные 100 баллов", — заявил политик.

Её успех привлёк внимание и зрителей, и СМИ, что в очередной раз доказало способность музыки преодолевать языковые и культурные барьеры.

