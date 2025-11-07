Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:28
Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева была замечена с дочкой и грудничком, но сама звезда пока не подтвердила слухи о пополнении в семье.

Телеведущая Лариса Гузеева
Фото: Телеграм-канал Ларисы Гузеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Лариса Гузеева

Ведущая шоу "Давай поженимся" снова оказалась в центре внимания СМИ. На этот раз внимание журналистов привлекла не только её публичная жизнь, но и личные обстоятельства: дочь телеведущей была замечена с маленьким ребёнком. Самой Ларисе Андреевне пока не удалось прокомментировать слухи о рождении внука или внучки, а сама её дочь давно ведёт достаточно закрытый образ жизни, предпочитая держать подробности своей жизни приватными.

Случай в аэропорту

Недавно Гузееву с дочкой и грудничком заметили в аэропорту Тбилиси. По информации очевидцев, планировался вылет в Москву, но на регистрации возникли сложности с выбором мест.

"Сегодня артистка должна была улететь в Москву. По словам очевидцев, на стойке регистрации выяснилось, что желаемые ею места уже заняты. Спустя 10 минут разборок актриса вспылила и, кинув пару ласковых слов, ушла на посадку. В итоге её посадили в бизнес-класс, но не в тот, который она хотела", — цитирует слова  источника "СтарХит".

Ситуация на фоне путешествия демонстрирует, что даже публичные люди сталкиваются с обычными бытовыми проблемами, и эмоции тут трудно скрыть. Лариса Андреевна известна своей прямотой, и это качество проявляется и в подобных мелких конфликтах.

Отношения с коллегами

Лариса Гузеева редко делится подробностями личной жизни. Недавний конфликт с телеведущей Лерой Кудрявцевой вновь показал, насколько важно для звезды ТВ сохранить контроль над собственным образом и информацией.

66-летняя артистка была недовольна упоминанием её имени в контексте мошеннической схемы бизнесмена Сергея Домогацкого, которого она рекламировала на Бали.

"Если мы говорим про Ларису Гузееву, то я больше чем уверена — она не знала, что связалась с мошенниками! Лариса, кстати, очень наивная. Она моя подруга, и я знаю, что она очень близко принимает всё к сердцу, несмотря на имидж сильной и суровой женщины. Мы эту ситуацию не обсуждали. Просто, зная Ларису… Я знаю, что она мегапорядочный человек. Ее использовали в этой схеме — 100%", — отметила Кудрявцева.

Однако Гузеева сама эмоционально отреагировала на комментарии коллеги и высказывания в эфире.

"Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности, ты не забудешь пригласить меня в эфир", — негодовала Гузеева.

Скандал с бизнесменом

Сергей Домогацкий, против которого выдвигались обвинения в мошенничестве с продажей вилл на Бали, публично отрицает свою вину и называет обвинения необоснованными.

"Такую чушь даже я не видел… Зачем вы публикуете вбросы?! Лариса рекламировала мой проект полгода назад. Получается, что человек посмотрел рекламу Гузеевой, вернулся на машине времени в 2022 год и купил виллу?" — заявил предприниматель летом текущего года.

Скандал подчёркивает, насколько легко медийные личности могут оказаться втянутыми в юридически и этически сложные ситуации, даже если сами они не участвовали в нарушениях.

А что если…

Если бы Лариса Гузеева решила полностью уйти из публичного пространства, это дало бы ей возможность сохранить личные границы, но уменьшило бы влияние и возможности для профессиональной деятельности. В современных медиа частично личная жизнь становится частью публичного бренда, и попытки отделить одно от другого редко проходят бесследно.

FAQ

Вопрос: Лариса Гузеева действительно стала бабушкой?
Ответ: Точной информации от самой телеведущей нет, это остаётся слухами.

Вопрос: Почему дочь Гузеевой ведёт закрытый образ жизни?
Ответ: Чтобы сохранить приватность и защитить себя от излишнего внимания.

Вопрос: Может ли публичный конфликт повлиять на репутацию?
Ответ: Да, особенно когда речь идёт о юридически чувствительных темах и медийной огласке.

Интересные факты

  1. Лариса Гузеева редко комментирует личную жизнь, предпочитая концентрироваться на профессиональной деятельности.

  2. Конфликт с Лерой Кудрявцевой показал, насколько важно для телеведущей контролировать информацию о себе.

  3. Инциденты с медийными мошенническими историями могут стать источником стресса и непредвиденных конфликтов для публичных людей.

Исторический контекст

Публичные личности в России с начала 2000-х годов всё чаще оказываются втянутыми в юридические и медийные скандалы. Это явление связано с ростом интереса СМИ к личной жизни знаменитостей и увеличением числа телепроектов, в которых знаменитости не только выступают, но и становятся объектами расследований и обсуждений.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
