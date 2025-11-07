Ещё одна запела: какой псевдоним выбрала Светлана Бондарчук, чтоб стать певицей

2:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая, модель и актриса Светлана Бондарчук открывает ещё одну грань творчества под новым именем, создавая независимый музыкальный проект с собственным стилем.

Фото: ВК-аккаунт Светланы Бондарчук by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Светлана Бондарчук

Светлана выбрала необычный псевдоним — Бриджит. Этот шаг позволяет ей стать отдельной творческой фигурой.

Новая роль и имя

"Сразу отвечу на вопрос о том, почему пою под псевдонимом — сознательно хочу отделить эту субличность от других своих амплуа: журналиста, бизнесвумен, модели, инфлюенсера, блогера, актрисы, продюсера… Хочу, чтобы у Бриджит была своя судьба", — сообщила Бриджит-Бондарчук.

По словам Светланы, имя Бриджит отражает дух ренессанса девяностых, но переосмысленный с иронией и современным стилем. Псевдоним не случайный: он создаёт атмосферу свободы и легкости, одновременно добавляя таинственности.

Энергия нового амплуа

Бондарчук отмечает, что новая творческая роль позволяет ей экспериментировать и расширять границы привычного образа. Это шанс показать себя с другой стороны, без давления прошлых успехов и ярлыков, навешанных обществом. Её музыкальная деятельность — это отдельный проект, который развивается независимо от известных амплуа.

"Кто знает, может, скоро на гастроли по стране отправимся" — кокетливо добавила Светлана.

Плюсы и минусы работы под псевдонимом

Создание отдельного творческого альтер эго позволяет экспериментировать, но важно понимать, что любая публичная личность сталкивается с ожиданиями и реакцией аудитории. Иногда псевдоним помогает снять давление, а иногда — создаёт новые вызовы, особенно если проект требует гастролей или живых выступлений.

Исторический контекст

Использование псевдонимов в творчестве — проверенный способ отделить новые проекты от известного имени. В музыке и шоу-бизнесе это помогает создавать уникальные образы и управлять вниманием аудитории.