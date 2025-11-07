Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Флирт в джунглях: для чего актёр Аристарх Венес приударил за Ольгой Бузовой
Чистые окна без конденсата и разводов: этот ингредиент уже стал секретом многих
Каждое ДТП оставляет след: как страховые компании видят то, что вы хотите скрыть
Эволюция сыграла злую шутку: невзрачный зверёк таит в себе силу древних титанов
Поленница — не просто склад дров: дровяник, превращающий двор в интерьер под открытым небом
Немецкий аналог Деда Мороза больше не в шоколаде: в Германии семьи столкнутся с неприятным сюрпризом
Пить жирное — жить дольше: новая работа доказала пользу цельного молока
Сковорода поёт ароматами: капуста в сметанно-томатном соусе становится главным блюдом вечера
Показные свадьбы: почему депутат Нина Останина раскритиковала певца Шамана и Мизулину

Ещё одна запела: какой псевдоним выбрала Светлана Бондарчук, чтоб стать певицей

2:07
Шоу-бизнес

Телеведущая, модель и актриса Светлана Бондарчук открывает ещё одну грань творчества под новым именем, создавая независимый музыкальный проект с собственным стилем.

Модель Светлана Бондарчук
Фото: ВК-аккаунт Светланы Бондарчук by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Светлана Бондарчук

Светлана выбрала необычный псевдоним — Бриджит. Этот шаг позволяет ей стать отдельной творческой фигурой.

Новая роль и имя

"Сразу отвечу на вопрос о том, почему пою под псевдонимом — сознательно хочу отделить эту субличность от других своих амплуа: журналиста, бизнесвумен, модели, инфлюенсера, блогера, актрисы, продюсера… Хочу, чтобы у Бриджит была своя судьба", — сообщила Бриджит-Бондарчук.

По словам Светланы, имя Бриджит отражает дух ренессанса девяностых, но переосмысленный с иронией и современным стилем. Псевдоним не случайный: он создаёт атмосферу свободы и легкости, одновременно добавляя таинственности.

Энергия нового амплуа

Бондарчук отмечает, что новая творческая роль позволяет ей экспериментировать и расширять границы привычного образа. Это шанс показать себя с другой стороны, без давления прошлых успехов и ярлыков, навешанных обществом. Её музыкальная деятельность — это отдельный проект, который развивается независимо от известных амплуа.

"Кто знает, может, скоро на гастроли по стране отправимся" — кокетливо добавила Светлана.

Плюсы и минусы работы под псевдонимом

Создание отдельного творческого альтер эго позволяет экспериментировать, но важно понимать, что любая публичная личность сталкивается с ожиданиями и реакцией аудитории. Иногда псевдоним помогает снять давление, а иногда — создаёт новые вызовы, особенно если проект требует гастролей или живых выступлений.

Исторический контекст

Использование псевдонимов в творчестве — проверенный способ отделить новые проекты от известного имени. В музыке и шоу-бизнесе это помогает создавать уникальные образы и управлять вниманием аудитории.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Популярное
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала

Обычная прогулка способна заменить лёгкую тренировку, улучшить состояние кожи и подарить бодрость. Разбираемся, почему ежедневные пешие маршруты полезнее, чем кажется.

Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Эволюция сыграла злую шутку: невзрачный зверёк таит в себе силу древних титанов
Поленница — не просто склад дров: дровяник, превращающий двор в интерьер под открытым небом
Немецкий аналог Деда Мороза больше не в шоколаде: в Германии семьи столкнутся с неприятным сюрпризом
Пить жирное — жить дольше: новая работа доказала пользу цельного молока
Сковорода поёт ароматами: капуста в сметанно-томатном соусе становится главным блюдом вечера
Показные свадьбы: почему депутат Нина Останина раскритиковала певца Шамана и Мизулину
Вятка готовится к большому туризму: Кировская область создаёт новую точку притяжения на карте России
Toyota теряет броню надёжности: почему легендарные моторы больше не живут по миллиону
Ещё одна запела: какой псевдоним выбрала Светлана Бондарчук, чтоб стать певицей
Старый флакон, новое лицо: средство из бабушкиной аптечки снова спасает кожу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.