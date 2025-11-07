С ужасом узнал: какая профессия у Мити Фомина и почему ему может грозить уголовное наказание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:10
Шоу-бизнес

Известный российский певец и телеведущий Митя Фомин недавно поделился неожиданным открытием, которое его самого шокировало.

Певец Митя Фомин
Фото: ВК-аккаунт Мити Фомина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Митя Фомин

На юбилейном шоу, посвященном 30-летию "Русского Радио" и церемонии вручения премии "Золотой Граммофон" артист рассказал, что по образованию он врач-педиатр, однако ни дня не проработал по специальности.

Неожиданное открытие

В 1996 году Митя Фомин учился на пятом курсе мединститута, ездил на лекции, сдавал экзамены, однако уже точно знал, что не будет работать врачом. Он признался, что только недавно выяснил, что специалист с дипломом может быть привлечён к ответственности за неоказание помощи пострадавшему.

"Кроме шуток, я недавно с ужасом для себя узнал, что, если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла (неудача, ошибка — Прим. Ред.) и нужна медицинская помощь и, если вы врач и её не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью о неоказании (ст. 124 УК РФ — Прим. Ред.). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность", — цитирует слова артиста "Пятый канал".

Митя признался, что теперь смотрит на свой диплом с улыбкой, понимая, что за долгие годы не практиковал профессию и в действительности не готов к оказанию реальной помощи.

"Я уже 25 лет не прикасался к диплому. Я думаю, что всё-таки есть люди, которые делают это лучше", — добавил Фомин.

Карьерный путь и популярность

Певец прославился как участник группы Hi-Fi, а в 2009 году начал сольную карьеру, закрепив за собой статус узнаваемого артиста российской эстрады. Поклонники особенно любят его композиции "Всё будет хорошо", "Огни большого города" и "Перезимуем". Помимо музыкальной деятельности, Митя активно участвует в телепроектах, таких как "Маска. Танцы" и "Выжить в Самарканде", а также ведёт телевизионные программы.

Шутки и реальные случаи

Фомин нередко делится курьёзными случаями из своей жизни и работы. Например, ранее он рассказывал о погроме, который устроил в гостинице, а также показывал, где хранит свои сценические костюмы.

Советы шаг за шагом для обладателей медицинского диплома

  1. Освежите знания — если вы не практиковали длительное время, повторите ключевые навыки.

  2. Знайте законодательство — ознакомьтесь со статьями о неоказании медицинской помощи.

  3. Оценивайте компетенцию — в критической ситуации важно понять, способны ли вы реально помочь.

  4. Привлекайте профессионалов — если есть сомнения, вызывайте скорую помощь.

А что если… стать свидетелем чрезвычайной ситуации

Даже наличие диплома не гарантирует, что человек сможет эффективно действовать. В таких случаях главное — сохранить спокойствие и вызвать квалифицированную помощь. Правильная реакция может спасти жизнь, а отсутствие паники минимизирует риск ошибок.

Интересные факты

  1. Митя Фомин учился на педиатра, но ни дня не работал по специальности.

  2. Артист узнал о статье о неоказании помощи спустя десятилетия после выпуска.

  3. Фомин сочетает музыкальную карьеру с участием в телевизионных шоу и телепроектах.

Исторический контекст

В российской практике случаи привлечения к ответственности за неоказание помощи встречались редко, однако законодательство чётко регламентирует обязанности медицинских специалистов. Даже дипломированным врачам важно поддерживать навыки и осознавать свои юридические обязательства.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
