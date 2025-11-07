Запрет или защита? Как Мария Погребняк отнеслась к идее входить в интернет через Госуслуги

Блогер Мария Погребняк прокомментировала инициативу сделать доступ в интернет через сервис "Госуслуги".

Недавно в России было озвучено предложение, которое могут внедрить в ближайшее время — вход в интернет только через "Госуслуги". Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс, и мнение блогеров и экспертов на этот счёт не заставило себя долго ждать. Среди тех, кто высказал свою точку зрения, оказалась и Погребняк.

Авторы инициативы считают, что введение обязательной авторизации через "Госуслуги" поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, это позволит создать защиту для несовершеннолетних пользователей, не допуская их к нежелательному контенту.

Во-вторых, меры направлены на борьбу с ботами и фейковыми аккаунтами, которые стали серьёзной угрозой в последние годы. И, наконец, речь идёт о формировании более ответственного поведения граждан в Сети, где будет проще отслеживать и пресекать правонарушения.

Влияние инициативы на частную жизнь и безопасность

Звучит амбициозно, но такой подход также вызвал множество вопросов, особенно касающихся безопасности и приватности данных пользователей. В ответ на эту новость Мария Погребняк опубликовала в своём блоге пост, выразив сомнение относительно предложенной меры.

Блогер задалась важным вопросом.

"О приватности в интернете скоро можно забыть?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

В Сети обеспокоены тем, что такая система регистрации может стать угрозой для конфиденциальности личных данных граждан. Как показывает практика, даже самые защищённые системы не застрахованы от утечек или взломов, а с введением обязательной регистрации через государственные порталы объём личной информации, которая будет храниться в базе данных, значительно увеличится.

Опыт Великобритании и международная практика

Необходимо отметить, что подобные меры начали вводиться и в других странах. В Великобритании, например, с июля этого года вступила в силу новая инициатива — проверка возраста для доступа к коммерческому контенту для взрослых. Это решение также было направлено на защиту несовершеннолетних от несанкционированного контента, однако оно также породило вопросы о контроле и цензуре в интернете. В случае с Великобританией, контроль за возрастной проверкой возложен на специализированные платформы и компании, а не на государственные учреждения.

Этот опыт имеет своё значение для России, ведь при таких же инициативах в разных странах часто возникают споры о правомерности вмешательства государства в частную жизнь. Особенно актуально это для России, где система Госуслуг, несмотря на её высокую степень развития, ещё не была использована для повсеместной авторизации в сети.

Какой будет роль "Госуслуг" в интернет-авторизации?

Зачастую идея централизованной системы авторизации через государственные порталы кажется привлекательной из-за упрощения процессов и создания дополнительной безопасности. Ведь если каждый гражданин будет обязателен зарегистрироваться через единую платформу, легче будет отслеживать его деятельность в Сети, а значит, бороться с нарушителями.

Однако в этом контексте встает вопрос о концентрации слишком большого количества личных данных в руках одной структуры. Когда вся информация о пользователе будет собрана в одном месте, вероятность её утечки или ненадлежащего использования возрастает. Помимо того, что это может создать у граждан ощущение слежки, такие меры могут нарушить свободу самовыражения в интернете.

Преимущества и недостатки новой инициативы

Несмотря на все возможные опасения, предложенная инициатива имеет свои плюсы.

Защита несовершеннолетних: введение возрастных проверок поможет ограничить доступ детей к контенту, который они не должны видеть. Это важно, особенно когда речь идёт о порнографии, насилии или других вредных материалах. Борьба с ботами: система авторизации позволит существенно сократить количество фейковых аккаунтов и ботов, что положительно скажется на прозрачности и безопасности в интернете. Повышение ответственности: в условиях, когда каждый гражданин будет идентифицирован, пользователи сети будут более осознанно относиться к своим действиям, зная, что их действия легко отследить.

С другой стороны, эта инициатива несет и несколько серьёзных рисков:

Концентрация данных: слишком большое количество личной информации может стать уязвимым для кибератак и утечек. Нарушение приватности: многие граждане уже и так обеспокоены вопросами конфиденциальности, и расширение базы данных может только усугубить это недовольство. Цензура и контроль: существует риск, что государство, имея доступ ко всем данным пользователей, может использовать эту информацию для политических или социальных целей, что ставит под угрозу свободу слова и действий.

А что если…

Внедрение системы регистрации через "Госуслуги" может привести к множеству последствий. Но что если она не принесет ожидаемого результата? Если борьба с ботами и защита несовершеннолетних окажутся не такими эффективными, а граждане начнут массово искать способы обхода системы?

Исторический контекст

Подобные инициативы в разных странах стали трендом последних лет. В 2018 году Китай внедрил систему реальной идентификации пользователей через государственные порталы для борьбы с фейковыми новостями и поддержания общественного порядка. В Великобритании также активно разрабатываются законы для проверки возраста, что стало ответом на опасения по поводу доступа детей к неприемлемому контенту.