Посмертные фильмы полицейского с Рублёвки: почему слава Романа Попова удивила Сергея Жигунова

Актёр Сергей Жигунов рассказал о последней роли актёра Романа Попова, его человеческих качествах и о том, почему слава актера стала неожиданной даже для коллег.

Его знали как душу компании, мастера шутки и актёра, способного оживить любую сцену. Роман Попов, любимец публики, яркий комик и человек с тонкой внутренней культурой, ушёл слишком рано. Но его творческое наследие продолжает жить — впереди зрителей ждут ещё пять картин с его участием. Среди них — семейный сериал "Три друга, клад и матрос Кошка" и новогодняя сказка "Письмо Деду Морозу", где партнёршей актёра стала легендарная актриса Наталья Орейро.

Последняя роль и выбор режиссёра

Семейный сериал "Три друга, клад и матрос Кошка" стал одной из последних работ Романа Попова. Картина рассказывает о приключениях нахимовцев из Севастопольского морского училища. Режиссёром и продюсером проекта выступил Сергей Жигунов, который лично утвердил Попова на одну из ключевых ролей.

"Мне нужен был острокомедийный артист. Персонаж Попова видит привидение матроса Кошки из прошлого — остальные нет. Роман блестяще справился", — отметил продюсер.

По его словам, Попов сумел объединить драму и юмор, добавив персонажу глубину, которой порой не хватает в комедийных сериалах.

От КВН до кино

Путь Романа в кино начался с Клуба Весёлых и Находчивых. Как и многие артисты его поколения, он пришёл на экран без профильного образования, но с мощным актёрским темпераментом.

Жигунов признался, что относится к кавээнщикам с осторожностью.

"Если честно — скептически. Кавээнщики — не драматические артисты, и их повсеместное присутствие рискует обесценить профессию", — подчеркнул Сергей.

Он добавил, что среди участников КВН есть исключения — люди с настоящим талантом и природной органикой. Именно к таким, по его словам, относился Попов.

"Редко, но рождаются люди с природной органикой и игровой энергией, способные сниматься без диплома", — добавил режиссёр.

На съёмочной площадке

Съёмки сериала проходили в Крыму — в зной, под палящим солнцем, нередко под угрозой обстрелов. Несмотря на сложные условия, Попов оставался собранным и доброжелательным.

"Ответственный и въедливый — работал честно, терпел крымскую жару без жалоб", — вспоминает Жигунов.

По его словам, актёр проявил себя не только как профессионал, но и как удивительно глубокий человек, который умел поддержать коллег и разрядить атмосферу шуткой.

"Я не ожидал, что его будут узнавать на улицах, просить автографы", — признался режиссёр.

Слава и простота

Популярность пришла к Попову после сериала "Полицейский с Рублёвки". Его герой — добродушный оперативник, не теряющий чувства юмора даже в самых абсурдных ситуациях — мгновенно полюбился зрителям.

Однако сам актёр не воспринимал славу всерьёз. Он не искал гламура и не позировал перед прессой. В жизни был таким же, каким его любила публика: простым, искренним и слегка ироничным.

"Слава пришла к нему благодаря "Полицейскому с Рублёвки" — и он носил её легко, с фирменным юмором", — сказал артист.

Болезнь, о которой он молчал

Роман Попов тяжело болел, но долго скрывал свой диагноз. Даже на съёмках, по словам коллег, не жаловался и не позволял жалеть себя.

"Ни разу не заикнулся о своей болезни. Да и мы не спрашивали — он держал всё в себе, не желая обременять других", — поделился Жигунов.

Иногда режиссёр замечал, как актёр ненадолго присаживался на стул, и по лицу можно было понять: ему больно. Но Попов продолжал работать, словно ничего не происходило.

Откровенность и тишина

Когда Попов всё-таки рассказал публике о болезни, поклонники поддержали его с невероятной теплотой. В соцсетях ему писали слова благодарности и восхищения. Но Жигунов считает, что вопрос — говорить или молчать о личной боли — остаётся сложным.

"Раньше все молчали. Сейчас — говорят обо всём без утайки. Не возьмусь судить, что правильнее", — отметил он.

Режиссёр признался, что сам предпочитает не делиться личным. Он считает, что в современном мире даже искренние слова могут быть поняты неправильно.

"В голове сидит упрямая мысль: "Любые слова обернутся против меня", — добавил Жигунов.

Непоказанный фильм

После съёмок "Трёх друзей, клада и матроса Кошки" Жигунов хотел показать Роману готовый материал до официальной премьеры. Он написал актёру сообщение — но ответа не получил. Через неделю пришла печальная новость: Романа не стало.

А что если бы Попов успел больше?

Если бы болезнь не оборвала жизнь актёра, он мог бы стать одним из самых востребованных артистов поколения. Попов обладал редким сочетанием — лёгкости, самоиронии и внутренней глубины. Возможно, впереди его ждали не только комедии, но и серьёзные драматические роли.

FAQ

Какие проекты с Романом Поповым выйдут после его смерти?

Планируется премьера пяти фильмов, включая "Письмо Деду Морозу" и сериал "Три друга, клад и матрос Кошка".

Почему его слава удивила коллег?

Жигунов признался, что не ожидал такого народного признания — зрители узнавали Попова повсюду.

Как актёр справлялся с болезнью?

Он предпочитал не жаловаться, полностью отдаваясь работе. До последних дней сохранял самообладание и чувство юмора.

Мифы и правда

Миф 1: Попов был актёром одной роли.

Правда: он участвовал в десятках проектов, включая театральные постановки и сериалы разных жанров.

Миф 2: Кавээнщики не способны играть драму.

Правда: Попов доказал, что харизма и искренность могут заменить диплом.

Миф 3: Болезнь сломала его характер.

Правда: наоборот — она показала его силу и человечность.

Три интересных факта

• На съёмках Попов часто сочинял шутки прямо на площадке, и режиссёр нередко оставлял их в сценарии.

• У актёра было литературное образование — он любил поэзию и часто читал стихи коллегам.

• Его последняя публикация в соцсетях была посвящена любви к профессии и благодарности зрителям.