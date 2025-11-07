Шокирующее убийство криптомошенника Романа Новака в ОАЭ: что скрывает его блестящая биография

Он жил на широкую ногу, рассказывал о дружбе с основателем Telegram Павлом Дуровым и шейхами, водил инвесторов за нос и исчез с сотнями миллионов. История криптомошенника Романа Новака — о роскоши, лжи и крахе.
Имя Новака давно было известно в узких финансовых кругах. Его знали как харизматичного и обаятельного мужчину, умевшего вызывать доверие даже у опытных инвесторов. Он вёл роскошную жизнь, окружал себя атрибутами успеха, а в соцсетях демонстрировал счастливую семью и дорогие путешествия. Однако за фасадом идеальной картинки скрывалась тёмная сторона — многочисленные аферы и обманутые клиенты.
Недавно стало известно, что Новак и его жена Анна были найдены мёртвыми в ОАЭ. Сообщается, что преступники, подозреваемые в их убийстве, уже установлены. Они — граждане России, и власти готовят их экстрадицию в Санкт-Петербург.
Биография Новака могла бы стать сценарием триллера. В 2018 году он был осуждён в Санкт-Петербурге за мошенничество в особо крупном размере. После освобождения мужчина покинул Россию и обосновался в Дубае, где начал новую жизнь, полную блеска и амбиций.
Он утверждал, что тесно знаком с самыми влиятельными людьми планеты. Эти истории помогали ему завоевывать доверие состоятельных клиентов.
В 2023 году Новак запустил криптопроект с офисом в Дубае. Его компания предлагала инвестиции в "инновационный криптокошелёк", обещая высокий доход и минимальные риски. На деле это оказалось схемой, в которой деньги исчезали быстрее, чем появлялись первые дивиденды.
Согласно сообщениям СМИ, в 2024 году Роман внезапно исчез в Южной Африке, прихватив с собой около 500 миллионов долларов инвесторских средств. По некоторым данным, он жил там под чужим именем, опасаясь преследования со стороны обманутых партнёров. Среди пострадавших были бизнесмены из России, Европы и Ближнего Востока.
"Каждая встреча с ним вызывала чувство уверенности — он умел внушить, что всё под контролем", — вспоминает один из его бывших партнёров.
Как супруги оказались в Эмиратах, где и произошла трагедия, пока остаётся загадкой. Родные уже забрали их детей, которые остались сиротами.
В личном блоге Роман часто публиковал фото из путешествий, снимки с ужинов в люксовых ресторанах и признания в любви жене. Он создавал образ человека, который добился всего, о чём мечтал.
"17 лет вместе. Девять лет, как мы бросили монетку в этот фонтан. И угадайте что… Мы вернулись", — писал Новак в мае этого года.
Эти слова теперь звучат особенно горько. Они отражали не только семейную привязанность, но и желание удержать видимость стабильности в жизни, где уже всё рушилось.
Проверяйте юридический адрес и регистрацию компании — у реального проекта есть лицензии.
Изучайте репутацию руководителей: если в прошлом были судимости — это тревожный сигнал.
Не переводите крупные суммы без официального договора и подтверждения статуса инвестора.
Не доверяйте обещаниям "гарантированного дохода". В криптомире нет безрисковых схем.
Используйте защищённые платформы и аппаратные криптокошельки, чтобы контролировать активы.
Ошибка: доверие к харизматичным "гуру крипты".
Последствие: потеря вложений и невозможность вернуть деньги.
Альтернатива: использовать сертифицированные инвестиционные площадки с прозрачной отчётностью.
Ошибка: хранение крупных сумм в онлайн-кошельках.
Последствие: риск взлома и кражи средств.
Альтернатива: применять аппаратные криптокошельки (Ledger, Trezor).
Ошибка: инвестиции по совету "друга, у которого всё получилось".
Последствие: участие в пирамиде без понимания механизма.
Альтернатива: консультироваться с независимыми финансовыми экспертами.
Его талант убеждать и способность вести за собой могли бы сделать из него успешного бизнесмена. Возможно, будь он честен, сейчас возглавлял бы крупный блокчейн-проект, а не фигурировал в криминальных хрониках.
Как проверить легальность криптопроекта?
Нужно убедиться, что компания зарегистрирована и имеет номер лицензии, выданный регулятором.
Можно ли вернуть деньги, вложенные в мошеннический проект?
Только через суд, если удастся установить личность организаторов и движение средств.
Какие криптокошельки считаются самыми надёжными?
Для долгосрочного хранения лучше подходят аппаратные кошельки — Ledger Nano X, Trezor Model T.
Миф 1: если проект из Дубая — значит, он надёжный.
Правда: офшорная регистрация не гарантирует честности.
Миф 2: крипта — способ быстро разбогатеть.
Правда: это высокорисковый рынок, где можно потерять всё за один день.
Миф 3: мошенники легко вычисляются.
Правда: опытные аферисты создают видимость прозрачности, покупают рекламу и даже нанимают консультантов.
• Роман часто упоминал Павла Дурова, хотя их знакомство ничем не подтверждено.
• Его жена Анна Новак вела блог о духовных практиках и шаманизме.
• Последняя публикация Анны была посвящена теме шаманов и психотерапии — буквально за несколько дней до трагедии.
"Шаманизм встроен в человеческую прошивку. Это наш древний способ справляться с тем, что больно, страшно, необъяснимо", — рассуждала Анна Новак.
2010-е — расцвет криптовалют и первые пирамиды.
2017 — бум ICO и появление множества мошеннических проектов.
2020-е — регулирование крипторынков и борьба с теневыми схемами.
2024 — активное внедрение цифровых валют и ужесточение ответственности за обман.
