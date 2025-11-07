Студенты в восторге: какое новое шоу теперь ведёт Ольга Бузова

Она по-прежнему на виду — певица, актриса, телеведущая, автор, продюсер. Но за блестящей карьерой Ольги Бузовой стоит история женщины, которая учится мечтать заново.
Бузова — человек, который не умеет стоять на месте. За последние годы она стала символом многозадачности. В каждом проекте — максимум отдачи и энергии.
Одним из её любимых детищ стало шоу "Ольга Вузова", где она путешествует по России и встречается со студентами. Проект создан медиахолдингом Shkulev Holding при поддержке Института развития интернета и показывает, как современное образование помогает молодежи строить будущее.
В новом сезоне Бузова решила доказать: аграрные вузы — это не "тракторы и поля", а инновации, технологии и перспективы. Она сама отправилась в командировки, чтобы увидеть, как живут и учатся будущие ветеринары, агрономы и биотехнологи.
"Каждая встреча с ними огромная радость! Они открытые, добрые и веселые, верят в себя и не боятся мечтать", — сказала певица и телеведущая.
За время съёмок нового сезона звезда попробовала себя в самых неожиданных ролях.
"В Ставропольском ГАУ я впервые попробовала делать сердечно-лёгочную реанимацию собаке. Это был специальный манекен, но эмоции самые настоящие! А ещё я водила трактор — настоящий!", — отметила звезда ТВ.
Такой опыт, по словам артистки, помогает взглянуть на профессию с другой стороны. Она уверена, что аграрные университеты в России сегодня оснащены на уровне мировых стандартов — от лабораторий до общежитий.
Показывать реальные истории успеха. Молодым людям нужны не лозунги, а примеры — таких, как выпускники, которые добились результата.
Внедрять больше практики. Как подчеркнула Бузова, именно реальный опыт помогает почувствовать профессию.
Развивать обратную связь. По её мнению, важно слушать студентов: их идеи способны менять систему образования.
Сочетать традиции и технологии. Университет должен сохранять базу, но идти в ногу со временем.
"Наверное, добавила бы больше практики. А вообще можно сделать голосование среди студентов — пусть сами решат, чего не хватает", — сказала певица.
Если бы она окончила школу в 2025 году, выбор мог бы оказаться непростым.
"Я ничего бы не изменила. Это мой путь, и пусть он был сложным, но именно он привёл меня туда, где я сейчас", — сказала Ольга.
При этом она признаётся, что сегодня больше внимания уделила бы изучению иностранных языков — особенно итальянского, испанского и французского.
Ольга признаётся: за годы на сцене пережила многое, включая открытые волны критики. Но опускать руки не собиралась.
"Я всегда понимала, что есть люди, которые любят, и есть те, кто нет. Злоба разрушает, я не хочу её в себе", — сказала знаменитость.
Она старается окружать себя позитивом, меньше листает новостные ленты и старается давать аудитории только добрые эмоции.
Как Ольга проводит Новый год?
По традиции она работает: корпоративы, прямые эфиры, съёмки шоу "Фактор BY" в Минске. А затем — несколько дней отдыха, солнце и лыжи.
Планирует ли она отмечать день рождения шумно?
Нет. Артистка призналась, что уже пять лет не устраивает больших вечеринок — хочет провести праздник с близкими и осуществить личную мечту.
Что для неё самое важное в будущем?
"Встретить своего мужчину. Почувствовать снова любовь. Обрести семью", — сказала Бузова.
Миф 1: Бузова делает всё ради пиара.
Правда: большинство её проектов направлены на развитие и образование, а не только на шоу-бизнес.
Миф 2: Она не выдерживает критики.
Правда: артистка научилась отделять конструктив от хейта и воспринимает обратную связь спокойно.
Миф 3: Ольга живёт только карьерой.
Правда: она мечтает о семье и личном счастье, но не готова отказываться от любимого дела.
• В феврале выйдет фильм "Равиоли Оли", где Бузова сыграла главную роль.
• В белорусском "X-факторе" она — единственная наставница, оставшаяся из прошлого состава жюри.
• За десять лет музыкальной карьеры артистка выпустила десятки хитов, собрав стадионы по всей стране.
Начинала Ольга с участия в "Доме-2", затем стала ведущей проекта, выпустила первый сингл и за несколько лет превратилась в одну из самых обсуждаемых женщин шоу-бизнеса. Её история — пример того, как настойчивость и вера в себя способны изменить жизнь.
Бузова остаётся человеком, который живёт на пределе возможностей, но не перестаёт мечтать. Она не боится ошибок, берёт от жизни максимум и продолжает вдохновлять тех, кто только ищет себя.
Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.