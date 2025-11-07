Студенты в восторге: какое новое шоу теперь ведёт Ольга Бузова

5:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Она по-прежнему на виду — певица, актриса, телеведущая, автор, продюсер. Но за блестящей карьерой Ольги Бузовой стоит история женщины, которая учится мечтать заново.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Бузова — человек, который не умеет стоять на месте. За последние годы она стала символом многозадачности. В каждом проекте — максимум отдачи и энергии.

Путь без остановок

Одним из её любимых детищ стало шоу "Ольга Вузова", где она путешествует по России и встречается со студентами. Проект создан медиахолдингом Shkulev Holding при поддержке Института развития интернета и показывает, как современное образование помогает молодежи строить будущее.

В новом сезоне Бузова решила доказать: аграрные вузы — это не "тракторы и поля", а инновации, технологии и перспективы. Она сама отправилась в командировки, чтобы увидеть, как живут и учатся будущие ветеринары, агрономы и биотехнологи.

"Каждая встреча с ними огромная радость! Они открытые, добрые и веселые, верят в себя и не боятся мечтать", — сказала певица и телеведущая.

Как телеведущая стала "аграрием"

За время съёмок нового сезона звезда попробовала себя в самых неожиданных ролях.

"В Ставропольском ГАУ я впервые попробовала делать сердечно-лёгочную реанимацию собаке. Это был специальный манекен, но эмоции самые настоящие! А ещё я водила трактор — настоящий!", — отметила звезда ТВ.

Такой опыт, по словам артистки, помогает взглянуть на профессию с другой стороны. Она уверена, что аграрные университеты в России сегодня оснащены на уровне мировых стандартов — от лабораторий до общежитий.

Советы шаг за шагом: как вдохновить молодежь на учёбу

Показывать реальные истории успеха. Молодым людям нужны не лозунги, а примеры — таких, как выпускники, которые добились результата. Внедрять больше практики. Как подчеркнула Бузова, именно реальный опыт помогает почувствовать профессию. Развивать обратную связь. По её мнению, важно слушать студентов: их идеи способны менять систему образования. Сочетать традиции и технологии. Университет должен сохранять базу, но идти в ногу со временем.

"Наверное, добавила бы больше практики. А вообще можно сделать голосование среди студентов — пусть сами решат, чего не хватает", — сказала певица.

А что если бы Бузова выбирала профессию сегодня?

Если бы она окончила школу в 2025 году, выбор мог бы оказаться непростым.

"Я ничего бы не изменила. Это мой путь, и пусть он был сложным, но именно он привёл меня туда, где я сейчас", — сказала Ольга.

При этом она признаётся, что сегодня больше внимания уделила бы изучению иностранных языков — особенно итальянского, испанского и французского.

О хейте, свободе и личных границах

Ольга признаётся: за годы на сцене пережила многое, включая открытые волны критики. Но опускать руки не собиралась.

"Я всегда понимала, что есть люди, которые любят, и есть те, кто нет. Злоба разрушает, я не хочу её в себе", — сказала знаменитость.

Она старается окружать себя позитивом, меньше листает новостные ленты и старается давать аудитории только добрые эмоции.

FAQ

Как Ольга проводит Новый год?

По традиции она работает: корпоративы, прямые эфиры, съёмки шоу "Фактор BY" в Минске. А затем — несколько дней отдыха, солнце и лыжи.

Планирует ли она отмечать день рождения шумно?

Нет. Артистка призналась, что уже пять лет не устраивает больших вечеринок — хочет провести праздник с близкими и осуществить личную мечту.

Что для неё самое важное в будущем?

"Встретить своего мужчину. Почувствовать снова любовь. Обрести семью", — сказала Бузова.

Мифы и правда о Бузовой

Миф 1: Бузова делает всё ради пиара.

Правда: большинство её проектов направлены на развитие и образование, а не только на шоу-бизнес.

Миф 2: Она не выдерживает критики.

Правда: артистка научилась отделять конструктив от хейта и воспринимает обратную связь спокойно.

Миф 3: Ольга живёт только карьерой.

Правда: она мечтает о семье и личном счастье, но не готова отказываться от любимого дела.

3 интересных факта

• В феврале выйдет фильм "Равиоли Оли", где Бузова сыграла главную роль.

• В белорусском "X-факторе" она — единственная наставница, оставшаяся из прошлого состава жюри.

• За десять лет музыкальной карьеры артистка выпустила десятки хитов, собрав стадионы по всей стране.

Исторический контекст: путь от реалити к сцене

Начинала Ольга с участия в "Доме-2", затем стала ведущей проекта, выпустила первый сингл и за несколько лет превратилась в одну из самых обсуждаемых женщин шоу-бизнеса. Её история — пример того, как настойчивость и вера в себя способны изменить жизнь.

Итог

Бузова остаётся человеком, который живёт на пределе возможностей, но не перестаёт мечтать. Она не боится ошибок, берёт от жизни максимум и продолжает вдохновлять тех, кто только ищет себя.