Без обид и без Филиппа: Басков рассказал, почему его день рождения прошёл без Киркорова

4:01
Шоу-бизнес

Певец Николай Басков рассказал, почему его близкий друг и коллега Филипп Киркоров не присутствовал на его дне рождения. В интервью "МК" артист признался, что отмечал праздник далеко от Москвы — на Мальдивах.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

День рождения под шум волн

В отличие от привычных для светской жизни торжеств с залами, цветами и длинным списком гостей, этот день рождения Басков решил провести по-другому. По его словам, у него совпал праздник с днём рождения близкой подруги, и друзья организовали совместную поездку в тёплые края.

"У моей подруги в это время тоже был день рождения. Поэтому мы уехали большим составом. И Филиппа не взяли", — сказал Николай Басков.

Мальдивы стали идеальным местом, чтобы устроить себе короткие каникулы и отметить праздник без лишней суеты. Для певца, который большую часть года проводит в гастрольных поездках, эта возможность оказалась редкой передышкой.

Шутка Киркорова и реакция Баскова

Журналисты задали певцу вопрос после того, как Филипп Киркоров в шутливой форме пожаловался, что его не позвали на вечеринку. Поп-король отметил, что Басков "зажал" свой день рождения и потому остался без его подарков.

Поклонники артистов тут же начали обсуждать, не поссорились ли давние друзья. Но Басков расставил все точки над "i", подчеркнув, что никаких обид между ними нет — просто обстоятельства сложились так, что компания на Мальдивах была ограниченной.

Подготовка к большому юбилею

Певец признался, что уже начал планировать юбилей, который отметит в будущем году. Николай Басков родился в 1977 году, и в 2026-м ему исполнится 50 лет.

По словам артиста, этот праздник будет особенным. Басков известен своей любовью к масштабным шоу и эффектным постановкам, поэтому поклонники уже ожидают грандиозного события.

Организация юбилея началась заранее: артист обсуждает площадку, концертную программу и список приглашённых. Предполагается, что торжество состоится в Москве, а среди гостей будут не только звёзды эстрады, но и давние друзья певца.

Дружба и сцена

Отношения Баскова и Киркорова — одна из самых заметных дружб в российском шоу-бизнесе. Они не раз выступали вместе, обменивались пародиями и с юмором комментировали успехи друг друга.

Поклонники помнят их совместные проекты — от музыкальных дуэтов до участия в телевизионных шоу. И хотя оба исполнителя обладают сильным характером и любят внимание публики, их объединяет взаимное уважение и общее чувство юмора.

Баланс между сценой и отдыхом

Последние месяцы Басков активно гастролирует, участвует в телепроектах и готовит новые музыкальные релизы. Однако артист старается находить время и для отдыха.

Путешествие на Мальдивы стало для него возможностью перезагрузиться. Там он наслаждался тёплым морем, уединением и редкой возможностью не думать о работе. По словам близких певца, именно в такие моменты Басков заряжается вдохновением для новых проектов.

Что известно о планах певца

В 2025 году артист собирается представить поклонникам несколько премьер. Готовятся новые песни, клипы и концертное шоу, в котором Басков объединит классику и современное звучание. Он не скрывает, что вдохновляется легендарными исполнителями мировой сцены, но при этом старается сохранять индивидуальность.

Также певец намерен продолжать благотворительную деятельность: регулярно участвует в концертах в поддержку социальных инициатив и помогает молодым артистам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
