После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё

Шоу-бизнес

Певица Натали впервые после тяжёлой утраты решилась вернуться на сцену — в новогоднюю ночь она даст праздничный концерт в ресторане на Красном Октябре. Для артистки это не просто выступление, а символический шаг — первый выход к публике после смерти супруга Александра Рудина, с которым они прожили долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Udalov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Натали

Возвращение к публике после трагедии

Летом 2023 года Натали пережила тяжёлое горе — смерть мужа, ставшего для неё не только спутником жизни, но и опорой во всех творческих начинаниях. После трагедии певица надолго исчезла из публичного пространства, отказавшись от концертов, съёмок и интервью.

Теперь она готова сделать первый шаг навстречу зрителям. Как сообщает Kp.ru, концерт Натали состоится в новогоднюю ночь — мероприятие обещает стать одним из самых ожидаемых событий столичного праздника.

Условия и гонорар

По данным издания, за участие в праздничном вечере певица получит от трёх до пяти миллионов рублей. Организаторы уверены: возвращение звезды на сцену привлечёт внимание публики и создаст по-настоящему тёплую атмосферу.

Послушать хиты Натали можно будет только вживую — билеты стоят немало: от 50 тысяч рублей за место за праздничным столиком. Несмотря на высокую цену, столы бронируют активно, ведь это выступление станет редкой возможностью увидеть артистку после долгого перерыва.

Репертуар и настроение концерта

Для новогоднего вечера певица готовит подборку своих главных хитов — "Ветер с моря дул", "О боже, какой мужчина!", "Шахерезада" и другие композиции, которые когда-то звучали из каждого радио.

По словам организаторов, программа будет энергичной, но при этом проникнутой теплом и ностальгией. Натали, известная своим светлым образом, намерена подарить зрителям атмосферу праздника и веру в то, что даже после тяжёлых испытаний жизнь продолжается.

Другие звёзды новогодней ночи

Не все артисты согласились работать в сам праздник. Певица Надежда Кадышева в этом году предпочла встречать Новый год дома, в кругу семьи, отказавшись от корпоративов именно 31 декабря, хотя в другие праздничные дни она всё же выступает.

А вот Владимир Пресняков проведёт праздничную ночь в Сочи — он выйдет на сцену как сольно, так и вместе с женой. Музыкант запланировал концертную программу для гостей курорта, где соединит живое звучание и праздничное настроение.

Символ нового начала

Для Натали это возвращение имеет особый смысл. После трагедии певица долго не появлялась на публике, но поклонники верили, что она найдёт в себе силы вернуться к музыке. Новый год станет для неё рубежом — возможностью начать всё заново и снова делиться творчеством с людьми.

Артистка пока не давала комментариев по поводу своего выхода на сцену, но её близкие уверены: концерт станет эмоциональным и искренним, ведь для Натали музыка всегда была способом исцеления.