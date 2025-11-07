Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналисты степей поют оду убийце: казахи назвали Гитлера спасителем от СССР
Мини-тираны на мягких лапах: в чём секрет кошачьей любви без послушания и правил
Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков
Депутатский голод: председатель новосибирских пенсионеров объявил войну однопартийцам
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых

После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё

3:20
Шоу-бизнес

Певица Натали впервые после тяжёлой утраты решилась вернуться на сцену — в новогоднюю ночь она даст праздничный концерт в ресторане на Красном Октябре. Для артистки это не просто выступление, а символический шаг — первый выход к публике после смерти супруга Александра Рудина, с которым они прожили долгие годы.

Певица Натали
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Udalov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Натали

Возвращение к публике после трагедии

Летом 2023 года Натали пережила тяжёлое горе — смерть мужа, ставшего для неё не только спутником жизни, но и опорой во всех творческих начинаниях. После трагедии певица надолго исчезла из публичного пространства, отказавшись от концертов, съёмок и интервью.

Теперь она готова сделать первый шаг навстречу зрителям. Как сообщает Kp.ru, концерт Натали состоится в новогоднюю ночь — мероприятие обещает стать одним из самых ожидаемых событий столичного праздника.

Условия и гонорар

По данным издания, за участие в праздничном вечере певица получит от трёх до пяти миллионов рублей. Организаторы уверены: возвращение звезды на сцену привлечёт внимание публики и создаст по-настоящему тёплую атмосферу.

Послушать хиты Натали можно будет только вживую — билеты стоят немало: от 50 тысяч рублей за место за праздничным столиком. Несмотря на высокую цену, столы бронируют активно, ведь это выступление станет редкой возможностью увидеть артистку после долгого перерыва.

Репертуар и настроение концерта

Для новогоднего вечера певица готовит подборку своих главных хитов — "Ветер с моря дул", "О боже, какой мужчина!", "Шахерезада" и другие композиции, которые когда-то звучали из каждого радио.

По словам организаторов, программа будет энергичной, но при этом проникнутой теплом и ностальгией. Натали, известная своим светлым образом, намерена подарить зрителям атмосферу праздника и веру в то, что даже после тяжёлых испытаний жизнь продолжается.

Другие звёзды новогодней ночи

Не все артисты согласились работать в сам праздник. Певица Надежда Кадышева в этом году предпочла встречать Новый год дома, в кругу семьи, отказавшись от корпоративов именно 31 декабря, хотя в другие праздничные дни она всё же выступает.

А вот Владимир Пресняков проведёт праздничную ночь в Сочи — он выйдет на сцену как сольно, так и вместе с женой. Музыкант запланировал концертную программу для гостей курорта, где соединит живое звучание и праздничное настроение.

Символ нового начала

Для Натали это возвращение имеет особый смысл. После трагедии певица долго не появлялась на публике, но поклонники верили, что она найдёт в себе силы вернуться к музыке. Новый год станет для неё рубежом — возможностью начать всё заново и снова делиться творчеством с людьми.

Артистка пока не давала комментариев по поводу своего выхода на сцену, но её близкие уверены: концерт станет эмоциональным и искренним, ведь для Натали музыка всегда была способом исцеления.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Военные новости
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Популярное
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму

Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?

Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Раз в месяц или раз в сезон: какой график стрижки действительно сохраняет длину
Фрески Карала раскрыли тайну: как древняя цивилизация адаптировалась к мегазасухе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.