После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё

Певица Натали впервые после тяжёлой утраты решилась вернуться на сцену — в новогоднюю ночь она даст праздничный концерт в ресторане на Красном Октябре. Для артистки это не просто выступление, а символический шаг — первый выход к публике после смерти супруга Александра Рудина, с которым они прожили долгие годы.
Летом 2023 года Натали пережила тяжёлое горе — смерть мужа, ставшего для неё не только спутником жизни, но и опорой во всех творческих начинаниях. После трагедии певица надолго исчезла из публичного пространства, отказавшись от концертов, съёмок и интервью.
Теперь она готова сделать первый шаг навстречу зрителям. Как сообщает Kp.ru, концерт Натали состоится в новогоднюю ночь — мероприятие обещает стать одним из самых ожидаемых событий столичного праздника.
По данным издания, за участие в праздничном вечере певица получит от трёх до пяти миллионов рублей. Организаторы уверены: возвращение звезды на сцену привлечёт внимание публики и создаст по-настоящему тёплую атмосферу.
Послушать хиты Натали можно будет только вживую — билеты стоят немало: от 50 тысяч рублей за место за праздничным столиком. Несмотря на высокую цену, столы бронируют активно, ведь это выступление станет редкой возможностью увидеть артистку после долгого перерыва.
Для новогоднего вечера певица готовит подборку своих главных хитов — "Ветер с моря дул", "О боже, какой мужчина!", "Шахерезада" и другие композиции, которые когда-то звучали из каждого радио.
По словам организаторов, программа будет энергичной, но при этом проникнутой теплом и ностальгией. Натали, известная своим светлым образом, намерена подарить зрителям атмосферу праздника и веру в то, что даже после тяжёлых испытаний жизнь продолжается.
Не все артисты согласились работать в сам праздник. Певица Надежда Кадышева в этом году предпочла встречать Новый год дома, в кругу семьи, отказавшись от корпоративов именно 31 декабря, хотя в другие праздничные дни она всё же выступает.
А вот Владимир Пресняков проведёт праздничную ночь в Сочи — он выйдет на сцену как сольно, так и вместе с женой. Музыкант запланировал концертную программу для гостей курорта, где соединит живое звучание и праздничное настроение.
Для Натали это возвращение имеет особый смысл. После трагедии певица долго не появлялась на публике, но поклонники верили, что она найдёт в себе силы вернуться к музыке. Новый год станет для неё рубежом — возможностью начать всё заново и снова делиться творчеством с людьми.
Артистка пока не давала комментариев по поводу своего выхода на сцену, но её близкие уверены: концерт станет эмоциональным и искренним, ведь для Натали музыка всегда была способом исцеления.
