Аглаю Шиловскую обвинили в плагиате: песня из сериала Константинополь напомнила шлягер прошлого

Премьера исторического сериала "Константинополь" обернулась неожиданным скандалом. Исполнительница одной из главных ролей, актриса и певица Аглая Шиловская, оказалась под прицелом критики после выхода эпизода, в котором она исполнила романс на стихи своего супруга — актёра и режиссёра Александра Устюгова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гитара, тюльпаны и блокнот

Причиной шума стала музыка: внимательные зрители и специалисты заметили, что мелодия новой композиции подозрительно похожа на знаменитый романс 1987 года "Напрасные слова" композитора Давида Тухманова.

Совпадение или заимствование?

В титрах сериала автором музыки указана сама Шиловская. Однако, как пишет "КП", эксперты в области музыки утверждают, что произведение практически полностью повторяет оригинал Тухманова.

"Песня практически полностью "слизана" с "Напрасных слов". При этом сильно занижена тональность аранжировки, изменены ритм и смещены акценты — из-за этого по условиям размещения на цифровых площадках такой вариант плагиатом признан не будет", — объяснил продюсер и руководитель школы вокала "Меломаника" Андрей Юрец.

По мнению специалиста, если создатели сериала хотели использовать известный романс, то корректнее было бы указать в титрах оригинального автора — Давида Тухманова, предварительно согласовав это с правообладателями.

"Ошибка, а не злой умысел"

Ситуацию прокомментировала и основатель московской студии музыки и театра Retroscena Екатерина Скрипниченко, которая полагает, что инцидент не связан с намеренным плагиатом.

"Вряд ли здесь речь идёт о плагиате — скорее об использовании материала конкретной песни Давида Тухманова. Мне кажется, что при оформлении титров допущена ошибка. Не думаю, что здесь был злой умысел со стороны Шиловской и Устюгова", — отметила эксперт.

Таким образом, часть профессионального сообщества склонна считать, что речь идёт не о краже музыки, а о технической неточности — возможно, при монтаже или оформлении финальных титров сериала.

Авторы оригинала: никаких разрешений не давали

Однако эта версия не совпадает с позицией создателей знаменитого романса "Напрасные слова". Автор слов песни Лариса Рубальская призналась, что никто из команды сериала с ней не связывался и не просил разрешения на использование текста или музыки.

"Мелодия точно один в один! Может быть, они обращались к Тухманову", — поделилась поэтесса.

Но, как выяснилось, и сам Давид Тухманов не был в курсе ситуации. Его адвокат Ирина Тулубьева заявила, что композитор никому не разрешал перерабатывать или изменять свои произведения.

"Композитор никому не позволяет изменять свои произведения", — подчеркнула представитель музыканта.

Как развивалась ситуация

Романс, прозвучавший в сериале, вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи утверждали, что сходство с песней Тухманова очевидно, другие просили не спешить с обвинениями.

Многие зрители, особенно старшее поколение, узнали знакомую мелодию уже с первых аккордов. Это и стало причиной появления первых сравнительных видео в Сети, где композиции накладывали друг на друга.

Музыкальные блогеры отметили, что совпадение действительно заметное: структура куплета и рефрена почти идентична оригиналу, а изменения затрагивают лишь ритм и темп.

Возможные последствия

Юристы, специализирующиеся на авторском праве, считают, что при желании правообладатели оригинальной композиции могут обратиться в суд. Однако доказать прямое нарушение будет сложно, если в музыкальном ряде действительно есть технические отличия.

На практике подобные дела редко доходят до суда — чаще стороны договариваются полюбовно. Обычно такие споры решаются корректировкой титров и выплатой символической компенсации.

Что говорят поклонники

Фанаты Аглаи Шиловской встали на её защиту. По их мнению, артистка могла просто вдохновиться известным произведением, не имея намерения присвоить чужую музыку. Тем более, что сам проект "Константинополь" — это историческая драма, где музыкальное оформление подчинено атмосфере эпохи.

Тем не менее часть аудитории уверена: такие совпадения не могут быть случайными, особенно когда речь идёт о композиции, хорошо знакомой советскому слушателю.

Что дальше

Пока ни сама Аглая Шиловская, ни её супруг Александр Устюгов официально не комментировали скандал. Представители телеканала, выпускающего сериал, тоже сохраняют молчание.

Музыкальные эксперты ожидают, что в ближайшее время создатели проекта уточнят авторство композиции, чтобы избежать дальнейших споров. Ведь для индустрии важно не только творчество, но и уважение к наследию великих композиторов.