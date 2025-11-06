Стыдная история: как Алла Довлатова чуть не лишилась всех своих драгоценностей

Радиоведущая Алла Довлатова чуть не потеряла коллекцию украшений на миллионы рублей во время поездки на дачу, но благодаря мужу ситуация разрешилась благополучно.

Фото: https://i.pinimg.com/1200x/82/d1/30/82d130a39bcd75aa2a4b873839563b0d.jpg Золотые украшения

Знаменитость рассказала о происшествии, связанном с её дорогой коллекцией ювелирных украшений. Всё случилось во время поездки на дачу, когда артистка перевозила драгоценности, собранные в полотняную сумку. Казалось бы, обычная операция, но невнимательность могла дорого обойтись.

"Стыдная история… У меня все украшения лежат в сейфе… Мы, когда уезжаем на дачу, я все это забираю из сейфа и перевожу. У меня на даче тоже сейф есть", — цитирует слова артистки "КП".

Как произошла потеря

Алла аккуратно сложила кольца, подвески и серьги в сумку и поместила её в багажник автомобиля. Однако багажник не был закрыт до конца, и при движении сумка выпала из машины.

"У меня была загружена вся машина… И так получилось, что багажник не до конца закрылся. Когда я трогалась, сумка с украшениями вывалилась", — пояснила Довлатова.

Пропажу она заметила, только приехав в банк. Сначала попытки найти сумку были безуспешными. Алла провела всю ночь в поисках, но результата это не дало.

Роль семьи в поисках

Спасение пришло благодаря мужу артистки. Он несколько дней просматривал записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить местонахождение сумки. В итоге выяснилось, что её подобрал дворник. Украшения были возвращены в полной сохранности, и Довлатова отблагодарила мужчину деньгами.

