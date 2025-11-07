Предлагали солидные суммы: почему Надежда Кадышева отказалась от новогодних корпоративов

5:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Надежда Кадышева решила встретить Новый год не на сцене, а дома. После года славы и вирусного успеха певица выбрала главное — семью.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Надежда Кадышева

В то время как большинство артистов в декабре активно бронируют корпоративные сцены солистка ансамбля "Золотое кольцо" решила сделать паузу. Заслуженная певица проведёт новогоднюю ночь без концертных костюмов, микрофона и прожекторов — в кругу родных.

Звезда уже завершает насыщённый гастрольный график. В ноябре и декабре у неё запланированы концерты, съёмки и частные выступления, но в новогоднюю ночь артистку не уговорил ни один организатор. Кадышева решила, что праздник с близкими дороже любых гонораров.

"Что касается самой обсуждаемой звезды года — Надежды Кадышевой, то у неё концерты, съёмки и корпоративы в ноябре и декабре. А вот в новогоднюю ночь её пока петь не уговорили — хочет отмечать в кругу семьи", — приводит слова инсайдера KP. RU.

Возвращение легенды

У певицы — вторая волна популярности. В 2024 году имя Кадышевой внезапно оказалось на пике интереса молодого поколения. В соцсетях снова загремел её хит "Плывёт веночек", который пользователи превратили в вирусный тренд. Так артистка стала не просто символом ностальгии, а настоящей иконой эстетики, получившей название "Турбо Русь".

Молодёжь в ней увидела живую энергетику, неподдельную радость и национальные мотивы, которые неожиданно стали модными. Яркие сарафаны, блестящие кокошники, золотые узоры — всё это обрело новое звучание и вписалось в современные музыкальные тренды.

Почему Кадышева выбирает семью

Надежда Кадышева никогда не скрывала, что семья для неё - главная опора. Вместе с мужем, продюсером Александром Костюком, она много лет строит не только сценическую, но и личную гармонию. Певица не раз признавалась, что для неё важно уметь останавливаться, чтобы сохранить внутреннюю энергию и душевный баланс.

После напряжённого концертного сезона артистка решила не распыляться. Её выбор провести Новый год дома можно рассматривать как редкий пример того, как известный человек предпочитает тишину сценическому блеску.

Советы шаг за шагом: как провести Новый год без суеты

Планируйте заранее. Решите, с кем и где встретите праздник, чтобы избежать спешки. Создайте атмосферу. Украсьте дом гирляндами, поставьте ель, включите любимые песни — можно даже "Плывёт веночек". Отключитесь от работы. Не берите телефон, если звонок связан с делами. Приготовьте символическое блюдо. Например, традиционные вареники или кутью, чтобы вспомнить о корнях. Поблагодарите близких. Простое "спасибо" делает праздник настоящим.

Такой сценарий, по духу близкий Кадышевой, возвращает ощущение подлинного праздника.

А что если бы Кадышева всё же выступала?

Организаторы готовы были предложить певице щедрые контракты, ведь корпоративные вечера с её участием востребованы. По оценкам продюсеров, участие звезды такого уровня может стоить сотни тысяч рублей за вечер. Однако артистка осознанно выбрала не сцену, а семейный ужин — и этим вызвала уважение у многих поклонников.

Мифы и правда

Миф: артисты живут ради гонораров.

Правда: даже известные люди нуждаются в отдыхе и личных праздниках.

Миф: популярность обязана подкрепляться постоянными концертами.

Правда: иногда молчание и пауза укрепляют интерес аудитории.

Миф: публика обидится, если звезда не выйдет на сцену.

Правда: поклонники всё чаще поддерживают осознанные решения артистов.

Исторический контекст

Традиция "зарабатывать под бой курантов" появилась в 1990-е годы, когда корпоративы стали важной частью шоу-бизнеса. Артисты нередко выступали на нескольких площадках за одну ночь, передвигаясь между ресторанами и концертными залами. Со временем такая нагрузка превратилась в привычку, но не все смогли её выдержать. Сегодня всё больше исполнителей делают выбор в пользу личной жизни и отдыха.

Кадышева, выступающая уже более сорока лет, прошла все этапы популярности — от фольклорных фестивалей до аншлагов в Кремле. Поэтому её решение воспринимается не как каприз, а как знак зрелости и внутренней свободы.

3 интересных факта о Надежде Кадышевой

• Певица основала ансамбль "Золотое кольцо" в 1988 году — коллектив стал символом русской народной эстрады.

• Её фирменные костюмы создаются вручную, каждый расшит стеклярусом и золотой нитью.

• Песня "Плывёт веночек" в 2024 году собрала миллионы прослушиваний и стала саундтреком к десяткам видеороликов в соцсетях.