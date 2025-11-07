Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота маскирует ярость: эта птица убивает, защищая свою территорию — живой потомок динозавров
Ваш матрас не такой, каким кажется: что стоит за комфортом вашей кровати
Оренбуржье идёт в бой: грипп атакует, но иммунитет оренбуржцев готов — вакцинация на шаг впереди
Не просто гниль — природный эликсир: 5 хитрых способов превратить упавшие яблоки в пользу
Дорогие понты — дорогой сервис: ТО у премиум-брендов обходится дороже, чем отпуск на море
Когда принтер стал инженером: российская разработка переворачивает индустрию 3D-печати
Секрет идеального дзадзики раскрыт: одна деталь делает вкус по-настоящему греческим
Японский фонд раскрыл карты: страхи перегретого рынка AI сильно преувеличены — и вот почему
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь

Предлагали солидные суммы: почему Надежда Кадышева отказалась от новогодних корпоративов

5:25
Шоу-бизнес

Певица Надежда Кадышева решила встретить Новый год не на сцене, а дома. После года славы и вирусного успеха певица выбрала главное — семью.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

В то время как большинство артистов в декабре активно бронируют корпоративные сцены солистка ансамбля "Золотое кольцо" решила сделать паузу. Заслуженная певица проведёт новогоднюю ночь без концертных костюмов, микрофона и прожекторов — в кругу родных.

Звезда уже завершает насыщённый гастрольный график. В ноябре и декабре у неё запланированы концерты, съёмки и частные выступления, но в новогоднюю ночь артистку не уговорил ни один организатор. Кадышева решила, что праздник с близкими дороже любых гонораров.

"Что касается самой обсуждаемой звезды года — Надежды Кадышевой, то у неё концерты, съёмки и корпоративы в ноябре и декабре. А вот в новогоднюю ночь её пока петь не уговорили — хочет отмечать в кругу семьи", — приводит слова инсайдера KP. RU.

Возвращение легенды

У певицы — вторая волна популярности. В 2024 году имя Кадышевой внезапно оказалось на пике интереса молодого поколения. В соцсетях снова загремел её хит "Плывёт веночек", который пользователи превратили в вирусный тренд. Так артистка стала не просто символом ностальгии, а настоящей иконой эстетики, получившей название "Турбо Русь".

Молодёжь в ней увидела живую энергетику, неподдельную радость и национальные мотивы, которые неожиданно стали модными. Яркие сарафаны, блестящие кокошники, золотые узоры — всё это обрело новое звучание и вписалось в современные музыкальные тренды.

Почему Кадышева выбирает семью

Надежда Кадышева никогда не скрывала, что семья для неё - главная опора. Вместе с мужем, продюсером Александром Костюком, она много лет строит не только сценическую, но и личную гармонию. Певица не раз признавалась, что для неё важно уметь останавливаться, чтобы сохранить внутреннюю энергию и душевный баланс.

После напряжённого концертного сезона артистка решила не распыляться. Её выбор провести Новый год дома можно рассматривать как редкий пример того, как известный человек предпочитает тишину сценическому блеску.

Советы шаг за шагом: как провести Новый год без суеты

  1. Планируйте заранее. Решите, с кем и где встретите праздник, чтобы избежать спешки.

  2. Создайте атмосферу. Украсьте дом гирляндами, поставьте ель, включите любимые песни — можно даже "Плывёт веночек".

  3. Отключитесь от работы. Не берите телефон, если звонок связан с делами.

  4. Приготовьте символическое блюдо. Например, традиционные вареники или кутью, чтобы вспомнить о корнях.

  5. Поблагодарите близких. Простое "спасибо" делает праздник настоящим.

Такой сценарий, по духу близкий Кадышевой, возвращает ощущение подлинного праздника.

А что если бы Кадышева всё же выступала?

Организаторы готовы были предложить певице щедрые контракты, ведь корпоративные вечера с её участием востребованы. По оценкам продюсеров, участие звезды такого уровня может стоить сотни тысяч рублей за вечер. Однако артистка осознанно выбрала не сцену, а семейный ужин — и этим вызвала уважение у многих поклонников.

Мифы и правда

  • Миф: артисты живут ради гонораров.
    Правда: даже известные люди нуждаются в отдыхе и личных праздниках.

  • Миф: популярность обязана подкрепляться постоянными концертами.
    Правда: иногда молчание и пауза укрепляют интерес аудитории.

  • Миф: публика обидится, если звезда не выйдет на сцену.
    Правда: поклонники всё чаще поддерживают осознанные решения артистов.

Исторический контекст

Традиция "зарабатывать под бой курантов" появилась в 1990-е годы, когда корпоративы стали важной частью шоу-бизнеса. Артисты нередко выступали на нескольких площадках за одну ночь, передвигаясь между ресторанами и концертными залами. Со временем такая нагрузка превратилась в привычку, но не все смогли её выдержать. Сегодня всё больше исполнителей делают выбор в пользу личной жизни и отдыха.

Кадышева, выступающая уже более сорока лет, прошла все этапы популярности — от фольклорных фестивалей до аншлагов в Кремле. Поэтому её решение воспринимается не как каприз, а как знак зрелости и внутренней свободы.

3 интересных факта о Надежде Кадышевой

• Певица основала ансамбль "Золотое кольцо" в 1988 году — коллектив стал символом русской народной эстрады.
• Её фирменные костюмы создаются вручную, каждый расшит стеклярусом и золотой нитью.
• Песня "Плывёт веночек" в 2024 году собрала миллионы прослушиваний и стала саундтреком к десяткам видеороликов в соцсетях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Военные новости
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Последние материалы
Ваш матрас не такой, каким кажется: что стоит за комфортом вашей кровати
Оренбуржье идёт в бой: грипп атакует, но иммунитет оренбуржцев готов — вакцинация на шаг впереди
Не просто гниль — природный эликсир: 5 хитрых способов превратить упавшие яблоки в пользу
Дорогие понты — дорогой сервис: ТО у премиум-брендов обходится дороже, чем отпуск на море
Когда принтер стал инженером: российская разработка переворачивает индустрию 3D-печати
Секрет идеального дзадзики раскрыт: одна деталь делает вкус по-настоящему греческим
Японский фонд раскрыл карты: страхи перегретого рынка AI сильно преувеличены — и вот почему
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Меньше обуви — больше стиля: как 7 пар заменяют целый шкаф
Предлагали солидные суммы: почему Надежда Кадышева отказалась от новогодних корпоративов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.