Почему историческая точность в кино не важна: откровения актёра Александра Устюгова

Актёр Александр Устюгов объяснил, зачем режиссёры сознательно искажают прошлое: без этого, считает актёр, кино теряет силу, которая заставляет людей искать правду.
Артист уверен, что историческая достоверность не должна становиться тормозом для искусства. По его словам, если кино перестанет удивлять и провоцировать зрителя, оно потеряет свою магию. Поводом для размышлений стала премьера нового детективного сериала "Константинополь", где артист исполнил одну из ключевых ролей.
На красной дорожке премьеры Устюгов признался, что к обсуждениям о "неисторичности" сериалов относится спокойно. По его мнению, авторы не обязаны в точности воспроизводить каждую деталь прошлого — ведь главная цель художественного фильма совсем иная.
"Магия любых сериалов, тем более исторических, заключается в том, чтобы рассказать историю. С одной стороны, это просто, с другой стороны, это очень сложно. Здесь важно не завязнуть", — цитирует слова актёра Пятый канал.
Он подчеркнул, что искажения или допущения в сценарии не разрушают смысл картины. Напротив, именно они помогают вызвать у зрителя эмоциональный отклик и желание самостоятельно разобраться, что было на самом деле.
"Я отношусь к этому спокойно. Художественные фильмы не должны разбираться в точности тех или иных фактов. Мне кажется, это недопустимо. Они должны провоцировать, они должны возбуждать людей уже на изучение этих самых фактов", — заявил звезда кино.
Исторические фильмы часто вызывают споры: зрители ждут документальной точности, а создатели стремятся к драме и символике. В интервью артист отметил, что кино — это не хронология событий, а способ донести идею через эмоции. Режиссёр и сценарист вправе показать историю через призму художественного восприятия, иначе фильм рискует стать сухим изложением дат и фактов.
История в кино всегда проходит через фильтр авторского видения. Именно так рождаются великие образы и характеры, а не пересказ школьных параграфов. Как считает Устюгов, важно сохранить эмоциональную правду — она сильнее документальной точности.
Смотреть не как на учебник, а как на повод для размышлений.
После просмотра проверить реальные факты — книги, архивы, статьи.
Сравнить версии событий, чтобы понять, где проходит грань между историей и мифом.
Обсудить увиденное с друзьями или в тематических сообществах. Это помогает лучше усвоить материал.
Так кино становится не просто развлечением, а отправной точкой для самообразования.
Ошибка: воспринимать исторический фильм как документ.
Последствие: разочарование и упрёки авторам в "искажении".
Альтернатива: видеть в нём способ заинтересовать себя историей.
Ошибка: верить каждому кадру и костюму без проверки.
Последствие: формирование ложного образа эпохи.
Альтернатива: сверять увиденное с надёжными источниками — архивами, мемуарами, научными публикациями.
Современные фильмы и сериалы часто становятся для зрителя первым знакомством с эпохой. Кинематограф формирует эмоциональное отношение к событиям прошлого — от восхищения до осуждения. Поэтому важно, чтобы режиссёры умели сочетать творческую свободу с уважением к историческим темам. Но без художественного риска и ярких интерпретаций кино перестаёт быть искусством.
Как отличить художественный фильм от исторического документа?
Художественный фильм допускает вымышленные сцены, объединяет события и создаёт персонажей для усиления драмы. Исторический документ избегает художественных домыслов и опирается на факты.
Стоит ли критиковать режиссёров за неточности?
Если цель картины — вдохновить и вызвать интерес к теме, неточности допустимы. Но важно, чтобы они не искажали общий смысл эпохи.
Какой фильм можно считать удачным историческим проектом?
Тот, который после просмотра заставляет зрителя читать, спорить и интересоваться фактами, а не просто пересказывать сюжет.
Миф: любое отклонение от реальности — это ошибка.
Правда: отклонение может быть приёмом, который помогает донести смысл.
Миф: зритель обязан верить экрану.
Правда: зритель обязан думать, а не верить на слово.
Миф: только историки могут судить об эпохе.
Правда: искусство даёт шанс каждому почувствовать историю по-своему.
Интерес к историческому жанру в российском кино заметно вырос. Зрители вновь обсуждают картины о царской эпохе, советском прошлом и военных годах. На этом фоне сериалы вроде "Константинополя" возвращают в моду истории о человеческих судьбах, где прошлое — лишь фон для вечных тем: любви, предательства, чести и выбора.
Сам Устюгов — не новичок в исторических ролях: ранее он снимался в проектах о революции, войне и постсоветском времени. Его позиция отражает более широкую тенденцию — стремление соединить факты и эмоции, превращая историю в живой диалог с современностью.
• Александр Устюгов не только актёр, но и музыкант — он создал саундтрек к сериалу "Константинополь".
• В детстве он мечтал стать инженером, но выбрал сцену, сочтя её "тоже конструктором, только из чувств".
• Устюгов убеждён, что лучший способ понять историю — не бояться ошибок и задавать неудобные вопросы.
Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.