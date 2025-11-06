Секретов нет — просто мне было можно: Мари Краймбрери рассказала о восстановлении после родов

Певица Мари Краймбрери, в мае впервые ставшая мамой, открыто рассказала о переменах в своей жизни после рождения дочери. В интервью для программы "Утро. ТНТ", которое вел её супруг — блогер и музыкант Давид Манукян (Дава), звезда поделилась, как изменилась её повседневность, отношение к телу и карьере, а также почему считает поддержку партнёра ключом к гармоничному материнству.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мари Краймбрери

Новая роль и новые привычки

После рождения дочери Николь певица призналась, что её жизнь обрела чёткий распорядок. Раньше Мари называла себя "человеком без режима" — могла спать до полудня, работать по ночам и не следить за временем. Теперь всё иначе: в центре её дня — забота о ребёнке и радость от материнства.

"Я встаю рано и делаю это с огромным удовольствием, с невероятной любовью и трепетом. Сколько эмоций мне дарит малышка… Вам ли, Давид, не знать?" — с улыбкой сказала Мари Краймбрери.

Артистка отметила, что рождение ребёнка помогло ей научиться дисциплине, которая неожиданно стала приносить удовольствие. Утренние часы теперь для неё — время тишины, тепла и первых улыбок дочери.

Быстрое восстановление и честность без фильтров

После родов певица удивила поклонников тем, как быстро пришла в форму. Однако она честно призналась — её случай нельзя считать правилом.

"Секретов никаких нет. Бывают абсолютно разные беременности, равнять всех невозможно. Не от всех женщин можно требовать моментально прийти в форму, потому что могут быть ограничения по спорту, бывают сложные роды и незаживающие швы после кесарева, бывают гормональные сбои. Я занималась спортом с гантелями, потому что мне было можно. Но мы не можем взять это за правило", — подчеркнула певица.

Мари призналась, что многое в её восстановлении стало возможным благодаря поддержке мужа. Давид Манукян, по словам певицы, не просто был рядом, а активно помогал с ребёнком и создавал атмосферу спокойствия.

"Не у всех женщин есть поддержка мужей, а у меня она была, и я тебе за это благодарна", — сказала она, обращаясь к супругу.

Партнёрские роды и важность доверия

Пара выбрала партнёрские роды — решение, которое, по словам певицы, принадлежало Давиду. Он настоял, что хочет быть рядом в этот момент, чтобы не только поддержать жену, но и разделить с ней первое появление их дочери на свет.

Такой опыт, по признанию Краймбрери, стал для них обоих важным и эмоционально сблизил семью.

Возвращение на сцену

Несмотря на недавние роды, Мари Краймбрери уже вернулась к концертной деятельности. Её сольные выступления прошли с аншлагами: певица исполнила любимые хиты и добавила в шоу танцевальные трюки, над которыми работала во время репетиций. Однако артистка подчеркнула, что никогда не рискует на сцене ради зрелищности.

"Есть трюки, которые я могу сделать на репетиционной площадке, но если я не уверена, что смогу сделать их в потоке других танцев внутри шоу, то их я не беру", — пояснила певица.

Поклонники отметили, что Краймбрери выглядит энергично и уверенно — как будто материнство придало ей новых сил.

Как изменилась пара после рождения дочери

Мари и Давид стали одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Их отношения начались с настойчивости со стороны Манукяна: сам артист признавался, что долго добивался расположения возлюбленной. Теперь их союз стал семейным, и оба признаются, что рождение Николь стало для них новым этапом.

В эфире "Утра. ТНТ" Давид заметно волновался, проводя интервью с женой, что само по себе стало редким моментом для телевидения.

"Я реально разнервничался из-за того, что ты здесь сидишь!" — признался ведущий шоу.

Материнство как вдохновение

Мари Краймбрери признаётся, что материнство дало ей не только новый взгляд на жизнь, но и вдохновило на творчество. Она готовит новые песни, в которых, по её словам, появится больше тепла, личных историй и честных эмоций.

Певица считает, что роль матери не ограничивает, а, напротив, помогает лучше понимать себя, окружающих и искусство. Её история — пример того, как можно совмещать карьеру, семью и внутреннюю гармонию, не теряя себя.