Естественность или инъекции для красоты: что выбрала певица Алёна Свиридова

Шоу-бизнес

Певица Алёна Свиридова удивила поклонников признанием: она больше не посещает косметологов и предпочитает естественность.

Певица Алёна Свиридова
Фото: ВК-аккаунт Алёны Свиридовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алёна Свиридова

В жизни артистов внешность часто становится частью профессии. Но певица, чьи хиты давно вошли в золотой фонд российской эстрады, решила больше не зависеть от процедур и инъекций красоты. На гала-ужине Российской музыкальной премии "Виктория" она рассказала, что давно изменила отношение к своей внешности и больше не чувствует потребности в помощи косметологов.

"Надо плюнуть вообще на то, как ты выглядишь, мне кажется. Я уже закончила с этим (с косметологией — Прим. ред.). Мне кажется, что в моем возрасте нужно просто спокойно улыбаться, и это лучшее, что может тебя украсить", — цитирует слова звезды Пятый канал. 

Естественность как новый тренд

Отказ от косметологии для Свиридовой — не просто спонтанное решение, а часть осознанного отношения к возрасту и здоровью. Певица признаётся, что чувствует себя увереннее без косметических манипуляций и предпочитает заботиться о теле естественными способами — спортом, правильным питанием и отдыхом.

Сегодня среди знаменитостей всё больше тех, кто выбирает "натуральную красоту" вместо уколов и подтяжек. Крупные косметические бренды, как L'Oréal и Clarins, даже выпускают линии средств с пометкой natural look, рассчитанные на тех, кто хочет ухаживать за кожей без инвазивных процедур.

Как ухаживать за собой без косметолога

  1. Регулярная физическая активность. Пешие прогулки, плавание, йога или бег улучшают кровообращение и цвет лица.

  2. Домашний уход. Использование сывороток с гиалуроновой кислотой и масел, например, арганового или жожоба, помогает поддерживать эластичность кожи.

  3. Питание и сон. Достаток воды, овощей, орехов и рыбы насыщает организм антиоксидантами. Сон не менее семи часов — лучший антиэйдж.

  4. Массаж лица. Гуаша или ролик из розового кварца помогают снять отёки и подтянуть контуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: злоупотребление косметическими процедурами.
    Последствие: истончение кожи и зависимость от инъекций.
    Альтернатива: курсовое использование сывороток с ретинолом и регулярное очищение.

  • Ошибка: отказ от физической активности.
    Последствие: вялость кожи и снижение тонуса.
    Альтернатива: утренняя зарядка и лёгкий бег, как советует сама Свиридова.

А что если отказаться от макияжа?

Отказ от декоративной косметики может стать неожиданным освобождением. Кожа начинает дышать, а человек — чувствовать себя естественнее. Многие психологи отмечают, что женщины, перестающие ежедневно наносить макияж, нередко становятся увереннее и спокойнее.

FAQ

Как выбрать домашний уход после 40 лет?
Лучше комбинировать питательные кремы и антивозрастные сыворотки с витаминами С и Е, а также не забывать про солнцезащиту.

Сколько стоит базовый уход без косметолога?
Средний набор (очищение, тоник, крем, масло) обойдётся в 3-5 тысяч рублей в месяц, что заметно дешевле салонных процедур.

Что лучше: косметолог или спорт?
Это зависит от целей. Косметологические процедуры дают быстрый результат, но спорт помогает сохранить его надолго и укрепить общее состояние организма.

Мифы и правда

Миф 1. Без уколов невозможно выглядеть моложе.
Правда: здоровый образ жизни и грамотный уход часто дают тот же эффект.

Миф 2. Натуральные средства не работают.
Правда: современные масла и сыворотки имеют доказанную эффективность.

Миф 3. Отказ от макияжа делает внешность неухоженной.
Правда: ухоженная кожа без макияжа выглядит естественно и притягательно.

Исторический контекст

В 1990-х Алена Свиридова стала символом женственности и стиля. Её образ с яркой помадой и блестящими волосами вдохновлял многих. Но спустя годы певица пересмотрела свои взгляды: теперь она пропагандирует внутреннюю гармонию и естественную красоту, напоминая, что привлекательность начинается не с косметики, а с отношения к себе.

Интересные факты

• Певица занимается бегом уже более десяти лет и утверждает, что именно спорт помогает ей чувствовать себя молодой.
• Свиридова предпочитает минимализм не только в уходе, но и в стиле одежды.
• Её любимое средство для кожи — обычное кокосовое масло.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
