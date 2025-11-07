Естественность или инъекции для красоты: что выбрала певица Алёна Свиридова

Певица Алёна Свиридова удивила поклонников признанием: она больше не посещает косметологов и предпочитает естественность.
В жизни артистов внешность часто становится частью профессии. Но певица, чьи хиты давно вошли в золотой фонд российской эстрады, решила больше не зависеть от процедур и инъекций красоты. На гала-ужине Российской музыкальной премии "Виктория" она рассказала, что давно изменила отношение к своей внешности и больше не чувствует потребности в помощи косметологов.
"Надо плюнуть вообще на то, как ты выглядишь, мне кажется. Я уже закончила с этим (с косметологией — Прим. ред.). Мне кажется, что в моем возрасте нужно просто спокойно улыбаться, и это лучшее, что может тебя украсить", — цитирует слова звезды Пятый канал.
Отказ от косметологии для Свиридовой — не просто спонтанное решение, а часть осознанного отношения к возрасту и здоровью. Певица признаётся, что чувствует себя увереннее без косметических манипуляций и предпочитает заботиться о теле естественными способами — спортом, правильным питанием и отдыхом.
Сегодня среди знаменитостей всё больше тех, кто выбирает "натуральную красоту" вместо уколов и подтяжек. Крупные косметические бренды, как L'Oréal и Clarins, даже выпускают линии средств с пометкой natural look, рассчитанные на тех, кто хочет ухаживать за кожей без инвазивных процедур.
Регулярная физическая активность. Пешие прогулки, плавание, йога или бег улучшают кровообращение и цвет лица.
Домашний уход. Использование сывороток с гиалуроновой кислотой и масел, например, арганового или жожоба, помогает поддерживать эластичность кожи.
Питание и сон. Достаток воды, овощей, орехов и рыбы насыщает организм антиоксидантами. Сон не менее семи часов — лучший антиэйдж.
Массаж лица. Гуаша или ролик из розового кварца помогают снять отёки и подтянуть контуры.
Ошибка: злоупотребление косметическими процедурами.
Последствие: истончение кожи и зависимость от инъекций.
Альтернатива: курсовое использование сывороток с ретинолом и регулярное очищение.
Ошибка: отказ от физической активности.
Последствие: вялость кожи и снижение тонуса.
Альтернатива: утренняя зарядка и лёгкий бег, как советует сама Свиридова.
Отказ от декоративной косметики может стать неожиданным освобождением. Кожа начинает дышать, а человек — чувствовать себя естественнее. Многие психологи отмечают, что женщины, перестающие ежедневно наносить макияж, нередко становятся увереннее и спокойнее.
Как выбрать домашний уход после 40 лет?
Лучше комбинировать питательные кремы и антивозрастные сыворотки с витаминами С и Е, а также не забывать про солнцезащиту.
Сколько стоит базовый уход без косметолога?
Средний набор (очищение, тоник, крем, масло) обойдётся в 3-5 тысяч рублей в месяц, что заметно дешевле салонных процедур.
Что лучше: косметолог или спорт?
Это зависит от целей. Косметологические процедуры дают быстрый результат, но спорт помогает сохранить его надолго и укрепить общее состояние организма.
Миф 1. Без уколов невозможно выглядеть моложе.
Правда: здоровый образ жизни и грамотный уход часто дают тот же эффект.
Миф 2. Натуральные средства не работают.
Правда: современные масла и сыворотки имеют доказанную эффективность.
Миф 3. Отказ от макияжа делает внешность неухоженной.
Правда: ухоженная кожа без макияжа выглядит естественно и притягательно.
В 1990-х Алена Свиридова стала символом женственности и стиля. Её образ с яркой помадой и блестящими волосами вдохновлял многих. Но спустя годы певица пересмотрела свои взгляды: теперь она пропагандирует внутреннюю гармонию и естественную красоту, напоминая, что привлекательность начинается не с косметики, а с отношения к себе.
• Певица занимается бегом уже более десяти лет и утверждает, что именно спорт помогает ей чувствовать себя молодой.
• Свиридова предпочитает минимализм не только в уходе, но и в стиле одежды.
• Её любимое средство для кожи — обычное кокосовое масло.
